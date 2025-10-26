Juuri nyt Avaa

Erotuomari vihelsi ensin pilkun Realille ja valkopaidat juhlivat. VAR-tuomaristo pyysi kuitenkin espanjalaistuomari Cesar Soton katsomaan tilannetta uudelleen ruudulta. Hidastus sai hänet muuttamaan mieltään ja antamaan tilanteesta vapaapotkun Barcelonalle.

Real Madridille oltiin tuomitsemassa rangaistuspotku vain kahden minuutin pelin jälkeen, kun Vinicius Junior meni nurin Barcelonan boksissa. Brassitähti oli juuri laukomassa, kunnes hänen jalkansa pysähtyi väliin tulleen Lamine Yamalin kenkään.

Kylian Mbappe pamauttaa verkot tötterölle uskomattomalla maalilla – VAR astuu kuitenkin taas väliin.

1:18 Nyt ei lippu nouse! Kylian Mbappe karkaa läpiajoon ja viimeistelee tarkasti – Real Madrid johtoon El Clasicossa