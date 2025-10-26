La Liga -kauden ensimmäinen El Clasico on saanut vähintäänkin keskustelua herättävän startin Santiago Bernabeulla.
Real Madridille oltiin tuomitsemassa rangaistuspotku vain kahden minuutin pelin jälkeen, kun Vinicius Junior meni nurin Barcelonan boksissa. Brassitähti oli juuri laukomassa, kunnes hänen jalkansa pysähtyi väliin tulleen Lamine Yamalin kenkään.
Erotuomari vihelsi ensin pilkun Realille ja valkopaidat juhlivat. VAR-tuomaristo pyysi kuitenkin espanjalaistuomari Cesar Soton katsomaan tilannetta uudelleen ruudulta. Hidastus sai hänet muuttamaan mieltään ja antamaan tilanteesta vapaapotkun Barcelonalle.
Vain kymmentä minuuttia myöhemmin VAR pilasi taas Real Madridin juhlat. Kylian Mbappén uskomaton kaukolaukaus upposi verkon perukoille, mutta VAR-tarkastuksessa hänen tuomittiin olleen paitsiossa.
