Ravintoloita vaivaa yhä koronan jälkitauti: Työvoimapulaa etenkin pomoista – tarjolla urapolkuja johtajuuteen asti

Picnic Groupin tarina on kovin tuttu juuri näinä aikoina. 40 Picnic-lounaskahvilaa palvelee Rovaniemeltä Helsinkiin. Viime vuonna firma joutui sulkemaan määräajaksi näistä kolme, koska työntekijöitä ei riittänyt.

– Meidän täytyy miettiä työssä olevien jaksamista. Oli järkevintä sulkea. Nyt tilanne on jo sen verran parempi, että kaikki kahvilamme ovat auki, kertoo Picnic Groupin toimitusjohtaja Janina Hallberg.

– Loppusyksystä tilanne alkoi jo parantua. Paikkoja on yhä avoinna, mutta opiskelijoita, nuoria osapäivätyöhön on saatu. Pulaa on erityisesti esihenkilöistä, vuoropäälliköistä, jotka tavoittelisivat pidempää uraa tällä alalla, kertoo Picnicin Janina Hallberg.