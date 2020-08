Ravintola-alalla ei innostuta alkoholiveron korotuspuheista – "Ravintolat tekevät jo tappiota ja työpaikkoja on vähemmän kuin aikoihin"

– Tällä hetkellä ravintolat tekevät tappiota ja [ravintola-alan] työpaikkoja on vähemmän kuin aikoihin, Lappi sanoo MTV Uutisille.

MaRa on vaatinut jo aiemmin, että Suomessa anniskelun arvonlisäveroa olisi alennettava. Anniskelun arvonlisävero on 24 prosenttia, kun se esimerkiksi ravintolaruuissa on 14 prosenttia.