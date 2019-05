Kiihtyykö viinaralli taas, kun Viro laskee veroaan? Sosiaali- ja terveysministeriö: Tuonti Virosta on merkityksetöntä, Suomen ei pidä ravata Viron perässä veropäätöksissä

Viron on laskemassa alkoholiveroaan kesällä jopa 25 prosenttia. Alkaako taas uusi viinaralli, joka on uhka myynnille Suomessa? Aihe on hallitusneuvottelujen keskellä niin kuuma, että sosiaali- ja terveysministeriöstä ei suostuttu edes haastatteluun. Viesti oli kuitenkin napakka: Suomen ei pidä juosta Viron perässä.