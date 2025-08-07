Rauhanvälittäjä Palestiinan valtion tunnustamisesta: "Pitäisi pystyä katsomaan faktoja sellaisina kuin ne ovat"

Rauhanvälittäjän mukaan keskustelu Palestiinan valtion tunnustamisesta on diplomaattinen illuusio ratkaisusta.

Kysymys Palestiinan tunnustamisesta jakaa hallitusta. Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat vastustaneet Palestiinan tunnustamista.

Presidentti Alexander Stubb taas on sanonut olevansa valmis hyväksymään valtioneuvoston esityksen Palestiinan valtion tunnustamisesta vaikka heti.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus ei juuri nyt valmistele esitystä Palestiinan valtion tunnustamisesta.

Rauhavälittäjä ja työelämäprofessori Antti Pentikäisen mukaan nyt on luotu diplomaattinen illuusio, että asiasta puhumalla ollaan tekemässä ratkaisua.

– Ehkä pikemminkin olisi hyvä siirtyä rehelliseen keskusteluun, että mikä on se lopputulema tässä tilanteessa. Voi olla, että tässä kahden valtion mallissa on ollut valuvikoja, jotka ovat luoneet tämän tilanteen, Pentikäinen sanoo.

Todellisia ratkaisuja pöytään

Pentikäinen on työskennellyt monissa rauhanprosesseissa ympäri maailmaa. Hänen mukaan asiasta kiistelyn sijaan kannattaisi keskittyä pikemminkin todellisen tilanteen todellisiin ratkaisuihin.

– Nyt pitäisi pystyä katsomaan faktoja sellaisina kuin ne ovat. Jos ajatellaan tätä tilannetta, Gaza tuskin tulee palaamaan sellaiseksi kuin se oli, eikä Hamasilla voi olla roolia jatkossa.

Myös yhden valtion mallista tulisi Pentikäisen mukaan keskustella.

– Siitä ei olla neuvoteltu, ei ole sopimuksia, mutta siihen liittyvät neuvottelut tulisi kuitenkin aloittaa ensin ja sitten laajentaa.

Pentikäisen mukaan nykyisessä tilanteessa vaihtoehtoja on kaksi: joko pyritään tuhoamaan toinen osapuoli tai hyväksytään, että rinnakkaiselo on väistämätöntä.

– Heidän tulee voida elää rinnakkain jollakin tavalla ja järjestelyllä, joka takaa molempien turvallisuuden.

Miten rauhanvälittäjä avaisi Palestiinan umpisolmun? Katso koko haastattelu videolta jutun alusta.