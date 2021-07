Rauhanturvaajat tekivät kylmäävän löydön Afrikassa: 13 ihmisen ruumiit löydettiin yhteenoton jälkeen

Keski-Afrikan tasavallan hallitus syytti hyökkäyksestä viime vuonna muodostettua kapinallisryhmien liittoumaa, jonka tavoitteena on hallituksen kaataminen.

Keski-Afrikan tasavalta on maailman köyhimpiä maita, joka on viimeistä edellisellä sijalla YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä. Vuodesta 2013 lähtien maata on piinannut sisällissota, jonka vuoksi tuhannet ovat kuolleet ja sadattuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa.