Keski-Afrikkaan saatiin rauhansopimus – sisällissodan runtelema maa on yksi maailman köyhimmistä, vaikka sillä on merkittävät mineraalivarat

Keski-Afrikan tasavalta on Ranskan entinen siirtomaa ja yksi maailman köyhimmistä maista, vaikka sillä on merkittävät mineraalivarat.

Tuore rauhansopimus on seitsemäs yritys lopettaa vuonna 2013 syttynyt sisällissota. Aiemmat sopimukset eivät ole saaneet sotimista loppumaan.

Maassa on 12 000 YK:n rauhanturvaajaa, mutta levottomuudet ja taistelut ovat jatkuneet.

Sisällissodan aikana on kuollut tuhansia ihmisiä. Noin 700 000 on paennut maan sisällä ja lähes 600 000 on lähtenyt ulkomaille.