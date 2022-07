YK:n rauhanturvaajat avasivat tulen Kongon ja Ugandan rajalla – ainakin kaksi kuollut

– Tämä vakava välikohtaus on aiheuttanut ihmishenkien menetyksiä ja vakavia vammoja, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin erityisedustaja Bintou Keita toteaa lausunnossaan.

Toistaiseksi syy tulen avaamiselle on epäselvä. Keita kuitenkin kertoo, että tapauksen tiimoilta on aloitettu tutkinta yhdessä Kongon viranomaisten kanssa. Lisäksi epäillyt tekijät on otettu kiinni.