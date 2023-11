Lapuanhovin yrittäjälle tuomio niskoittelusta – Rasmus Takaluoman katoamiseen liittyvien videotallenteiden katoamista puitiin käräjillä

Ristiriitaisia kertomuksia

Yrittäjä muistaa olleensa Helsingissä, kun ravintolan henkilökunta soitti 16. marraskuuta kahden poliisin käynnistä paikalla. He arvioivat miehet poliiseiksi. Demir lupasi heidän katsoa valvontanauhat. Hän kertoi ajatelleensa, että poliisi on kiinnostunut tappelusta tai riidasta, joka kadonneella Rasmus Takaluomalla oli ollut katoamisiltana vapaalla olleen poliisin kanssa. – Seuraavana päivänä joku soitti taas poliisista, en ollut varma onko poliisi. Sanoin että saa hakea. Ilmoitin että en osaa käyttää.

Demirin mukaan paikalle tulleet poliisit eivät halunneet katsoa sisätilan tallenteita.

– He olivat kiinnostuneita vain ulkotilan tallenteista, väitti Demir.

Hän epäilee että asia liittyi vapaalla olleen poliisi tappeluun Takaluoman kanssa.

– Ehkä he eivät halunneet virkaveljen toiminnasta kuvaa, arvioi Demir.



Hänen mukaansa vasta viiden päivän kuluttua tuli "oikea poliisi", joka osasi ottaa tallenteen.

– Olen ilmoittanut poliisille jo 6-7 vuotta sitten, että minulla on kuusitoista kameraa sisällä ja ulkona. Heillä olisi pitänyt olla tieto siitä.

Hän ihmetteli, miksi hän on ainoa syytteen saanut koko asiassa.

– Miksi poliisi tuli vasta yhdeksän päivän jälkeen hakemaan tallennetta? Minä olen kyllä tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa.