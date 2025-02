Loukkaantuneesta Rasmus Ristolaisesta uutta tietoa

Philadelphia Flyersin puolustaja Rasmus Ristolainen kärsii ylävartalovammasta.

Ristolainen jätti ottelun kesken Coloradoa vastaan maanantain vastaisena yönä. Ottelun jälkeen ei kerrottu muuta kuin, että hän loukkaantui. Nyt Flyers tiedotti, että suomalainen kärsii ylävartalovammasta eikä hän ole pelikunnossa. Ristolaisen tilannetta seurataan päivä kerrallaan.

Philadelphian päävalmentaja John Tortorella kertoi suomalaispuolustajan voinnista.

– Pientä kolhua on. En tiedä, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Juttelin tänään hänen kanssaan. Katsotaan, mitä huomenna tapahtuu, Tortorella pyöritteli maanantaina NHL:n verkkosivujen mukaan.

Ristolainen on valittu Leijonien joukkueeseen 4 Nations Face Off -turnaukseen, joka käynnistyy ensi viikon torstaina. Suomen maajoukkueen tilanne on puolustajien suhteen jo valmiiksi hankala, sillä Miro Heiskanen ja Jani Hakanpää jäivät turnauksesta sivuun.