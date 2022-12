Ensitreffit-parin ensimmäinen perhejoulu! Tuoreet vanhemmat Lari ja Niina lapsen saamisesta: "Joutuu kohtaamaan itsessään paljon epätäydellisyyttä"

– Esimerkiksi olemme koittaneet, että olisi vain yksi juttu päivässä tehtävänä, kuten vaunulenkki tai sukulaisvierailu. Tässä vielä kaikki kolme harjoitellaan. Päivärytmimme menee niin, että minulla on usein iltasyötöt ja vaimolla yösyötöt. Näin hän pääsee aikaisin nukkumaan. Usein minä nukun aamupäivällä pidempään, Lari kertoi vauva-arjesta MTV Uutiselle 21. joulukuuta.

– Ei ollut mitään komplikaatioita, mutta alussa Niinalla oli pahoinvointia, ja aika pitkään halusimme alussa varmistella, että kaikki on hyvin ennen kuin tulemme tiedon kanssa julki. Aika lailla viimeisen kuukauden päivät ajattelimme, että minä tahansa päivänä voi tulla lähtö synnärille, Lari jatkoi.

Tyttö tuli maailmaan hyvissä voimissa, mutta ei itkenyt

– Kunnes yöllä kolmen aikaan menivät lapsivedet, ja vaimo supisteli ja oli koko yön hereillä. Itse heräsin keskiviikkona aamulla onnellisena joskus yhdeksän aikaan, ja olin nukkunut lähes kellon ympäri. Niina siinä sitten kertoi, että nyt on jo tilanne käynnissä. Kävin vielä lounaalla, ja sen jälkeen otettiin käyttöön vahvemmat kipulääkkeet, Lari palasi ajatuksissaan takaisin synnytyssairaalaan.

– Sairaalassa oli oikein osaavaa henkilökuntaa, eli iso hatunnosto naistenklinikalle. Paikalla oli meidän hoitajamme, harjoittelijahoitaja ja kaksi lääkäriä. Imukupilla avustettiin meidän tyttömme maailmaan. Olen niin rauhallinen tyyppi, että tilanteesta on hyvin kaikki muistikuvat tallessa. Pidin vaimoa kädestä ja annoin ilokaasua ponnistusten välissä, Lari kertasi.

– Hoidin ensimmäiset pesut ja ruokinnat hoitajan kanssa. Hän oli heti hyvin nälkäinen, ja hyvä ruokahalu on kyllä jatkunut, Lari naurahti.

Nimiäiset perheen kesken

Joulun jälkeinen viikko on perheellä tavallista kiireisempi.

– Seuraavalle viikolle onkin sovittu joka päivälle jotakin ohjelmaa. Meillä on esimerkiksi kavereiden kanssa joka vuosi joululanit, eli pelaamme yhdessä tietokonepelejä. Se on itseasiassa ensimmäinen kerta, kun en ole koko päivänä kotona, ja vaimo on kaksin vauvan kanssa, Lari kertoi.