Gettomasa kertoo, miltä menestys tuntuu: "Se on aarre sateenkaaren päässä"

– Ne on sellaisia ihmisiä, jotka eivät saa jalustaa puhua ja kertoa niiden omaa puolta niiden asioista. Ja jos sellaisen alustan antaisi, niin en tiedä osaisivatko he kertoa.

Mies on niittänyt vuosien saatossa menestystä musiikillaan. Nyt hän kertoo, miltä menestys tuntuu.

– Tuntuu, että se on aarre sateenkaaren päässä, jota aina jahtaat. Ja siinä vaiheessa, kun olet päässyt sinne, niin tuntuu, että se ei silti ole tarpeeksi. Haluat aina sinne seuraavaan pisteeseen. Se on labyrintti, minne.

– Ehkä se meinaa taloudellista turvaa. Se on yksi kiva juttu mitä siitä saa. Toinen kiva juttu on tietysti julkisuus. Siinä on hyvät ja huonot puolensa, molemmat, Gettomasa jatkaa.