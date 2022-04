Raportti julki: Näin Suomi on selvinnyt koronapandemiasta – kahdesta asiasta kritiikkiä

Terveydenhuollon kapasiteetti on raportin mukaan kestänyt pandemian aiheuttaman kovan rasituksen. Suomessa rajoitukset ovat olleet lievempiä ja koronakuolleisuus vähäisempää kuin vertailumaissa.

Pandemian toisen vaiheen alueellinen, hajautettu päätöksentekomalli on onnistunut siinä, että pandemiaa on hallittu kohdennetuilla, suhteellisen suppeilla rajoitustoimilla. Kääntöpuolena rajoitustoimenpiteiden muodostama kokonaisuus on näyttänyt eri toimijoista ristiriitaiselta.