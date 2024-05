YK: Rafahista paennut yli 100 000

YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan yli satatuhatta ihmistä on paennut Rafahin kaupungista Gazassa.



Järjestön edustaja kertoi asiasta tänään videoyhteydellä Rafahista.



Rafahissa on reilusti toista miljoonaa ihmistä, jotka ovat paenneet Israelin sotatoimia muualta kaistalta. Israel on määrännyt ihmisiä poistumaan kaupungin itäisistä osista rajatuksi kuvailemansa operaation tieltä.