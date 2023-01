"Räpfaija" tarttui Janakkalan sala-auraaja-kohuun – kuuntele, miten kunnanjohtaja heittäytyi mukaan hersyvässä "AURAÄIJÄ"-kappaleessa

Räppäri puolusti asemaansa janakkalalaisjulkkiksena

Vuorisen mukaan kappale sai alkunsa siitä, kun hän alkoi saada kuittailua siitä, että sala-auraaja on nostanut miehen kotipaikan otsikoihin hänen sijastaan. Vuorinen totesi, että hänellähän olisi jo biisinaiheetkin valmiinsa.

Vuorinen on jo aikaisemminkin haastanut Janakkalan kunnanjohtajaa tempauksiin, kuten maalivahdiksi salibandytapahtumiin. Nyt yhdessä tehtävän kappaleen ja musiikkivideon myötä uusi haaste toteutui sujuvasti.

Vuorinen on selvästi tyytyväinen työnsä tuloksesta: Janakkalalaisista vaikuttajista hän on nyt sala-auraajan sijaan jälleen se, jonka puhelimet soivat.

Kunnanjohtaja vitsailee: ”Sala-auraajat kuriin”

Sosiaalisessa mediassa aktiivinen Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala on nostattanut tuoretta musiikkivideota paljon seuraajilleen.

– On sitä monenlaisessa musiikkihankeessa tullut mukana oltua, mutta kyllä tämä kärkipäähän menee - top sataseen nyt ainakin, hän totesi toisessa päivityksessään .

Esimerkiksi Siltalan Facebook-sivu on täyttynyt ylistävästä palautteesta.

Kappale pohdiskelee myyttistä "sääntö-Suomea"

– Ajatus on tosiaan se, että nauretaan itsellemme sekä kohullemme, ja toisaalta myös taustalla kenties on se vakavampi agenda, eli tuodaan tällaista sääntö-Suomen pohdiskelua näin huumorin keinoin tarkasteltavaksi, Siltala kuvailee.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että tietyillä säännöillä on tarkoitus, kuten esimerkiksi heikompien suojelu yhteiskunnassa. Samalla kuitenkin on tilanteita, joissa on paikallaankin pohtia, pitääkö sen asian olla säädeltyä.