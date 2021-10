Rap-musiikki yhdistetään päihteisiin, aseisiin ja väkivaltaan – tällaisista aiheista nuorisotalon studiossa oikeasti räpätään

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa nuorten toimitalo Kipinässä on useita studiotiloja, joissa intohimoisesti musiikkiin suhtautuvat nuoret pääsevät äänittämään kappaleitaan. Yksi heitä auttavista henkilöistä siellä on nuoriso-ohjaaja Jens Grönholm.

Grönholmin mukaan rap-musiikki on monelle helposti lähestyttävä musiikkityyli, koska sen aloittaminen ei vaadi mittavia välineistöjä eikä yhtä pitkälle vietyä laulutekniikkaa kuin moni muu genre.

Kipinän studioissa käy niin aloittelijoita kuin musiikista ammattia itselleen aikovia. Joillekin musiikki ja sen tekeminen on Grönholmin mukaan terapeuttista, keino ilmaista itseään ja kirjoittaa itselle tärkeistä asioista.

Joillekin nuorille uuden harrastuksen ja sitä myötä mielekkään tekemisen löytäminen on auttanut myös koulussa, kun energiaa ja tekemisen halua on pystynyt suuntaamaan rakentavampaan toimintaan.

Sanoitukset aseista ja rahoista monesti teatteria

– On hyvä muistaa, että juurisyyt ovat yleensä yhteiskunnassa ja musiikki on vain tapa heijastaa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Erittäin harvoin se menee niin, että musiikki on syypää kurjaan tai vahingolliseen käyttäytymiseen, hän muistuttaa.