Räppäri Ege Zulu haluaa olla ehkäisemässä ihmisten ajautumista rikollisuuksiin – varsinkin nuoret ovat alttiita: "Kun tuota kulttuuria ihannoidaan, siitä tulee se juttu"

Räppäri Ege Zulu, oikealta nimeltään Eugene Mokulu, tunnetaan kotiseuduillaan Itä-Helsingissä musiikkinsa lisäksi muustakin. Hän on järjestänyt jalkapalloturnauksia muutaman ystävänsä kanssa erityisesti itähelsinkiläisille.

Ege Zulu kertoo toivovansa, että turnauksista tulisi jokavuotinen tapahtuma. Kysyntää on muun muassa sen takia, ettei Helsinki Cupin jälkeen jalkapalloturnauksia ole oikein tarjolla vanhemmille ikäryhmille.

Tarvetta on myös muiden syiden tähden. Yksi on Ege Zulun mukaan se, että nuorten – tai vanhempienkin itähelsinkiläisten – ajautumista rikolliselle tielle halutaan olla estämässä. Ege Zulun mukaan varsinkin nuorten on nykyään todella helppoa ajautua rikollisuuksiin.