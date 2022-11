Rap-legenda 50 Cent esiintyi Seinäjoella, MTV Uutiset piipahti keikkajonossa: "Ihmettelin, mitä se tänne pikku pitäjään lähtee"

Hän kavereineen on kuunnellut artistia jo monta vuotta.

Silver kaveriporukasta toivoo kuulevansa illan keikalla ainakin kappaleet Many Men ja Window Shopper.

Keikka viivästyi – sumu vaikeutti yksityiskoneen laskeutumista

50 Centin arvioitu esiintymisaika on noin klo 22.30.

"Kyllähän se pitää kerran elämässä täällä nähdä"

50 Cent on myynyt uransa aikana yli 30 miljoonaa albumia. Lisäksi hän on näytellyt ja tuottanut elokuvia ja tv-sarjoja. Artisti nousi maailmankuuluisuuteen esikoislevynsä Get Rich ord Die Tryin' myötä.