Rap-artisti Paleface pitää Venäjän hyökkäyksen ajankohtaa törkeänä: "Hirvittävää, että jouduttiin tämmöiseen pisteeseen"

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan varhain torstaiaamuna 24. helmikuuta. Räjähdyksiä ja ilmaiskuja on raportoitu ympäri Ukrainaa, ja maan sisäministeriö on ilmoittanut hyökkäyksen vaatineen kuolonuhreja.

Rap-artisti Paleface esiintyi mielenosoituksessa. Artisti kertoi MTV Uutisille osallistuneensa mielenosoitukseen, sillä hän on huolissaan koko maailman tilasta ja haluaa osoittaa solidaarisuutta ukrainalaisia kohtaan.

– Olen syntynyt 70-luvun lopussa. Tämä on varmasti ensimmäinen kerta elinaikanani, kun maailma on näin lähellä totaalista sotaa. Huoli on kova, hän sanoi.