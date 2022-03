Putin pois Ukrainasta! – 2500 ihmistä osoitti tukeaan Ukrainalle Helsingissä: "En voi lopettaa itkemistä"

– Sota-aika on ollut todella vaikeaa. Tarkastan tasaisin väliajoin, ovatko sukulaiseni ja vanhempani elossa. Olen huolissani kavereistani ja maastani. Joinain yönä nukun, ja joinain en, sillä paine on valtavaa kaikille ukrainanalaisille, mielenosoituksessa paikalla ollut Nadia kuvaili tuntemuksia.

– On hirveää nähdä, mitä ihmisille tapahtuu. Joka päivä useamman kerran on ilmahyökkäyksiä, kaikenlaisia sireenejä. Se on kauheaa, olen itsekin kuullut niitä, kun olemme puhuneet puhelimessa. Hyvin peloissani olen heidän puolestaan, tämän on päätyttävä pian, Arttu kertoi.