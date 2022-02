Ukrainalaiset huippuartistit vetoavat maailmaan sotatilan keskeltä: "Pyydän, lopetetaan tämä tuho yhdessä"

Varhain torstaiaamuna 24. helmikuuta Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti, että Ukrainan itäosassa on aloitettu "erityinen sotilaallinen operaatio". Pian Putinin puheen jälkeen Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainan suurimpiin kaupunkeihin.

Aamun aikaan räjähdyksistä raportoitiin ainakin etelän satamakaupungeissa Odessassa ja Mariupolissa, idässä lähellä Venäjän rajaa sijaitsevassa Harkovassa, Kramatorskissa Itä-Ukrainan Donetskissa, pääkaupunki Kiovassa sekä sen eteläpuolella sijaitsevassa Dniprossa. Venäjän toimet on tuomittu valtioiden päämiesten toimesta ympäri maailman ja useat maat ovat ilmoittaneet pakotteista Venäjää kohtaan.

– Tänään maani heräsi räjähdyksiin. Tänään Venäjän federaation valtion viranomaiset aloittivat täyden sodan maatani vastaan. Ja nyt vetoan venäläisiin, joille sanani ovat toivottavasti yhä merkityksellisiä. Minä vaadin teitä päättämään tämän katastrofin. Minä pyydän teitä olemaan ottamatta osaa tähän murhanhimoiseen sotaan. Me emme tarvitse ketään, me haluamme päättää kohtalostamme itse, laulaja-näyttelijä Ivan Dorn kertoo Instagram-päivityksessään

– Kutsun myös venäläisiä kollegoitani, joilla on omat yleisönsä. Pyydän, kertokaa heille, ettemme tarvitse ketään. Jakakaa viestiä, että Ukraina on itsenäinen valtio. Pyydän, lopetetaan tämä tuho yhdessä. Älkää olko hiljaa. Rakkaat ukrainalaiset, olen teidän kanssanne.

– Rakkaat ulkomaiset ystäväni ympäri maailman. Putin ja venäläinen armeija aloittivat täyden hyökkäyksen Ukrainaan tänä aamuna. En tiedä, miten se on mahdollista, mutta he pommittivat rauhantahtoisia ihmisiä Ukrainassa. Pyydän, tukekaa Ukrainaa, lopettakaa venäläinen hyökkäys, laulaja Jamala vetoaa Instagramissa.

Ukrainalaisen elektro-folk -yhtye Onukan laulaja Nataliia Zhyzhchenko kertoo niin ikään kotimaansa tilanteesta yhtyeen Instagram-tilin Tarinat-osiossa . Zhyzhchenkon mukaan hän on itsekin kuullut räjähdyksiä ja nähnyt helikopterien lentävän taivaalla. Zhyzhchenko kertoo heränneensä torstaiaamuna kotinsa läheltä kuuluneeseen räjähdykseen.

– Yritämme ehkä piiloutua jonnekin, mutta pysymme silti kotona ja yritämme pysytellä rauhallisina, mutta se on todella vaikeaa tässä tilanteessa. Haluan, että jaatte tätä tietoa koko maailmalle, sillä tämä tilanne on erittäin vaikea, Zhyzhchenko kertoo päivityksessään.

– Sieluuni sattuu. Perheeni on yhä siellä, enkä saa heitä pois, sillä Venäjä hyökkää yhä uudestaan. Vetoan kaikkiin venäläisiin, jotka ymmärtävät ja näkevät, mitä tapahtuu. Tuntuuko teistä rehellisesti siltä, että maanne hallitsijat johtavat teitä kohti valoisampaa tulevaisuutta? Ettekö tunne valheita, joita teille näytetään televisiossa joka päivä? Haluatteko todella eristäytyä maailmasta ja elää sellaisen miehen käskyjen alaisuudessa, joka ei välitä teistä tai tulevaisuudestanne pätkääkään?

Vladimir Putinin mukaan Venäjän tavoitteena ei olisi Ukrainan miehittäminen ja Venäjä on väittänyt iskevänsä vain sotilaskohteisiin, mutta lukuisat kuvat ja videot kertovat kuitenkin toista. Kymmeniä ihmisiä on menehtynyt, ja joukossa on myös siviilejä.