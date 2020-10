Ranskassa surmattu opettaja oli aiemmin ollut nettiuhkausten kohteena – tshetsheenimiehellä oli mukanaan veitsi, ilma-ase ja viisi kanisteria

Erään oppilaan isä oli syyttäjä Jean-François Ricardin mukaan pyrkinyt 47-vuotiaan opettajan erottamiseen. Isä oli myös hyökännyt opettajaa vastaan sosiaalisessa mediassa sanoen, että on aika "sanoa seis" sellaiselle käyttäytymiselle.

Kuulusteluja varten on otettu kiinni yhdeksän ihmistä, joiden joukossa ovat epäillyn tekijän nuorempi veli, isoisä ja vanhemmat. Lisäksi on otettu kiinni viisi muuta ihmistä, ja näiden joukossa on muun muassa oppilaan isä, joka oli valittanut opettajan oppitunnista.