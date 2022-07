Ranskan GP:n topit ja flopit: Charles Leclercin elekielessä on huolestuttavia piirteitä – Valtteri Bottaksen Alfa Romeosta synkät sanat ilmoille

TOPIT

Max Verstappen

Verstappen oli mestarimaisesti hereillä ja hyödynsi tarjottimelle tulleen sauman. Olisiko Verstappen voinut voittaa ilman Leclercin ulosajoa? Ei välttämättä. Mutta kukapa jossittelee tulosten äärellä. Verstappenin MM-sarjan johto on jo 63 pistettä. Red Bullin suoritusvarmuudella ja raa'alla nopeudella Verstappenin toinen perättäinen mestaruus on enemmän kuin lähellä.

Mercedes

Sijat kaksi ja kolme autolla, jonka vauhti ei pitäisi riittää kärkitaistoon. Ei huono. Toki fakta on se, että Mercedeksellä riittää kovasti pohdittavaa nykyauton kanssa. Onko siinä niin pahoja suunnitteluvirheitä, että se menee ensi kaudella totaalisesti uusiksi? Todennäköisesti. Mercedeksen loppukausi onkin yhtä saumojen haistelua. Kun joku on yhtälöstä pois, eli joku Ferrareista tai Red Bulleista, Mercedeksen pitää iskeä. Nyt se iski äärimmäisen kovaa.

Carlos Sainz

Fernando Alonso

Alonso lähti päättäväisesti yhden pysähdyksen taktiikalla kisaan ja toi Alpinelle mainion lopputuloksen (6:s). Espanjalaisen tulevaisuuden yllä on ollut kysymysmerkkejä. Alonso näytti taas, että hän on yhä kovan tason kuski. Turha häntä on korvata.