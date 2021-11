Ranskalaislehdet: Ruhtinatar Charlene on vieroitushoidossa upporikkaiden suosimassa laitoksessa

Tämän jälkeen ruhtinatar hakeutui omasta tahdostaan vieroitushoitoon lääkeriippuvuuden vuoksi. Voicin mukaan ruhtinatar on ollut riippuvainen kipu- ja unilääkkeistä.

Le Gossip -ranskalaissivuston mukaan ruhtinatar on kärsinyt riippuvuudestaan jo pitkään.

Saa hoito upporikkaiden suosimalla klinikalla?

Sivuston tietojen mukaan kyseessä on hoitolaitos, jossa monet kuuluisuudet ja upporikkaat ihmiset ovat olleet saamassa hoitoa mielenterveyteen ja riippuvuksiin liittyvissä ongelmissa.

Charlenen aviomies, ruhtinas Albert, on kertonut People -lehdessä, että Charlene on lääketieteellisessä hoitolaitoksessa Euroopassa ”Monacon ulkopuolella” tämän yksityisyyden turvaamiseksi.

Albert on kuitenkin korostanut, että Charlene ei sairasta koronaa tai syöpää. Kyse ei myöskään ole ruhtinaan mukaan pieleen menneestä kauneuskirurgisesta operaatiosta.

– Hän ei ole nukkunut kunnolla päiviin eikä ole syönyt kunnolla. Hän on menettänyt paljon painoa, mikä on tehnyt hänet alttiiksi muille sairauksille. Flunssalle, nuhalle tai jopa, luoja sentään, koronavirukselle, Albert on kertonut Peoplen haastattelussa.