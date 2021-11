Ruhtinatar Charlenen huolestuttava terveydentila vaikuttaa myös kuninkaallisiin kaksosiin – prinssi Jacques, 6, sulatti sydämet suojelevalla eleellä siskoaan kohtaan

Monacon ruhtinasperheen ympärillä kuohuu, kun ruhtinatar Charlenen , 43, entisestään heikentynyt terveydentila on herättänyt runsaasti kansainvälistä huomiota. Puoli vuotta kotimaassaan Etelä-Afrikassa viettänyt Charlene palasi marraskuun alussa Monacoon, mutta hiljattain hänen puolisonsa ruhtinas Albert , 63, ilmoitti yllättäen, että Charlene on vetäytynyt "hoitolaitokseen Monacon ulkopuolelle". Albertin mukaan hoitolaitos on Euroopassa ja laitoksessa hoidetaan Charlenen "erittäin syvää fyysistä ja psyykkistä uupumusta".

Page Sixin mukaan Charlene oli kuolla useiden leikkausten ja huolestuttavan painonlaskun seurauksena ollessaan Etelä-Afrikassa. Ruhtinatar on kärsinyt pitkään jatkuvista korva-, -nenä ja -kurkkutulehduksista, joiden seurauksena hänet on myös leikattu useaan otteeseen. Ruhtinattaren mystistä sairautta hoidettiin Etelä-Afrikassa kuukausien ajan. Hoitojakso esti häntä lentämästä takaisin kotiinsa Monacoon.