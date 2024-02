Nämä ovat raiskaajan motiivit tekoonsa – jopa joka toisessa tapauksessa uhri on tuttu

– Perusasetelma on seksi ja väkivalta, mutta niiden alla voi olla useampia motiiveja. On impulsiivista käyttäytymistä, jolla haetaan seksiä. Tai sitten kun menee aggressiiviseksi käyttäytymiseksi, motiivina on viha, Saloranta sanoi Rikospaikan haastattelussa.