MM-rallitähdet hurjassa hellepätsissä – Juha Kankkunen kertoi rajun tarinan omalta uraltaan: "Mun piti nostaa se sieltä autosta"

Kankkunen on paikalla rengasvalmistaja Pirellin ja erityisesti Pirellin rallipomon, Sardiniassa syntyneen Terenzio Testonin kutsumana. Kaksikko tuntee toisensa pitkältä ajalta, sillä Testoni ja Pirelli tekivät aikanaan yhteistyötä Subaru-tallin kanssa, jossa Kankkunen ajoi vuodet 1999–2000.

Sardiniassa ajettava osakilpailu on kuulunut MM-sarjan ohjelmaan vuodesta 2004 lähtien. Kaksi vuotta aiemmin aktiiviuransa päättänyt Kankkunen on kuitenkin kilpaillut saarella kahdesti EM-sarjan osakilpailuna tunnetun Costa Smeralda -rallin merkeissä. Hän oli vieläpä molemmilla kerroilla, vuosina 1987 ja 1991, ykkönen Lancialla.

– Täältä on hyvät muistot, täällä on hyvä ruoka, ja tämä on kiva paikka, Kankkunen myhäili MTV Urheilun haastattelussa.