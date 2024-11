EK5: Draamaa mestaruustaistelussa! Neuville katastrofin partaalla, Toyotakin ahtaalla – MTV seuraa

KOKONAISTILANNE 5/21 EK:N JÄLKEEN:

EK6 Inabu / Shitara 2 – 19,38 km

Klo 7.30: Rallin seuraava pätkä viivästyy Mikkelsenin ulosajon vuoksi. Uusi alkuaika on mahdollisesti klo 7.45.

EK5 Isegami's Tunnel 2 – 23,67 km

Klo 7.27: Merkkimestaruustaistelussa Hyundailla on Tänakin ansiosta yhä hyvin pullat uunissa. Toki jos hänelle tapahtuu jotain, tilanne kääntyy päälaelleen. Tämänhetkisillä sijoituksilla Toyota olisi saamassa lauantaipisteissä Hyundaita vain neljällä pisteellä kiinni.

Klo 7.13: Nyt on Mikkelsenin perässä jonossa useampikin auto. Pätkä on keskeytetty.

Klo 7.06: Mikkelsen on ajanut ulos. Hänen autonsa tukkii tien takana tulevilta niin, että perässä tuleva Pajari joutuu pysähtymään.

– En tiedä vielä, miten meni. Muut ovat vasta tulossa. Vaikeaa. Olosuhde vaihtelee. En löydä kunnon tunnetta, että voisin puskea. Mutta ihan ok silti.

Klo 6.54: Neuville pätkän maalissa. Kova paikka on.

– Emme pystyneet ratkaisemaan ongelmaa. Minulla ei ole hajuakaan. Taistelemme niin kuin aina. Yritämme rajoittaa aikatappion. Se on ainoa asia, mitä voimme tehdä. Se kaikki kova työ, jonka olemme tehneet vuoden aikana, on todella arvokasta nyt. Se 25 pisteen ero on nyt todella arvokas.