Rallin maailmanmestaruus on ensimmäistä kertaa katkolla – näin se voi ratketa jo viikonloppuna

Keski-Euroopan MM-ralli 17. –20 .10. To: EK:t 1–2 klo 15.45 alkaen Pe: EK:t 3–8 klo 8.45 alkaen La: EK:t 9–14 klo 8.45 alkaen Su: EK:t 15–18 klo 9.55 alkaen

Ennen kauden kahta viimeistä MM-rallia Neuvillen ero on 29 pistettä tallikaveri Ott Tänakiin , 41 pistettä Toyotan Sébastien Ogieriin ja 46 pistettä Toyotan Elfyn Evansiin .

– Päätavoitteemme viikonlopulle on hallinnoida tilannetta MM-sarjassa ja saada mahdollisimman paljon pisteitä. Tietenkin haluaisimme saada mestaruuden varmistettua, mutta ensimmäinen lähtökohta on ajaa tasainen viikonloppu, Neuville tähdentää.

Neuvillella on hienot muistot historian ensimmäisestä Keski-Euroopan MM-rallista viime vuodelta. Vaikka Toyotan Kalle Rovanperä juhli Saksan Passaussa uransa toista mestaruutta, oli Neuville kisan ykkönen.

Tänä vuonna reitille mahtuu uusia pätkiä ja osuuksia, joten luvassa on jännittävä kilpailu. Jos keli on jälleen yhtä sateinen kuin edellisellä kerralla, on tilanteita varmasti luvassa.