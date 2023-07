MM-rallitähdeltä paljastus jatkosuunnitelmistaan: "Sen jälkeen saatan olla rallin Alonso"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Viron MM-ralli 20.-23.7. To: EK1 klo 19.45 alkaen Pe: EK:t 2-8 klo 9.00 alkaen La: EK:t 9-17 klo 8.00 alkaen Su: EK:t 18-21 klo 8.00 alkaen

Belgialaisen nykyinen sopimus korealaisvalmistajan kanssa kattaa vielä ensi kauden. Neuvillella on suunnitelmissa pysyä rallissa vielä senkin jälkeen.

– Tavoitteeni on ajaa tietysti ensi vuosi ja sitten ehkä tehdä vielä sopimus kahdeksi vuodeksi, Neuville paljastaa Motorsport.comin mukaan.

Yksi vaihtoehto on, että Neuville jättää sarjan kauden 2026 päätteeksi. Tai sitten ei.

Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul on väläyttänyt mahdollisuutta ajattaa ensi kaudella kolmen sijasta neljää Rally1-autoa. Tilanne kuljettajamarkkinoilla on muuttunut, kun Craig Breen kuoli traagisesti huhtikuussa tapahtuneessa testionnettomuudessa. Hyundain espanjalaisveteraani Dani Sordo pohtii puolestaan lopettamista.

Esapekka Lappi on noussut Hyundailla kakkoskuskin asemaan, ja Teemu Suninen nostettiin kesäkuussa Rally1-auton rattiin ainakin Viron ja Suomen MM-ralleihin. Seuraavana jonossa on vielä kolmas suomalainen Emil Lindholm, jolle torstaina käynnistyvä Viron osakilpailu on ensimmäinen Hyundai WRC2-kuskina.