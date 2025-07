Rallitähti Thierry Neuvilleltä kysyttiin valtava kysymys

Hyundain jatkaminen rallin MM-sarjassa on edelleen hämärän peitossa. Belgialaistähti Thierry Neuvillen tulevaisuus on vahvasti sidoksissa eteläkorealaisvalmistajan päätöksiin.

Neuville, 37, on ajanut Hyundailla kaudesta 2014 lähtien. Ikuisen kakkosen leiman hän sai karistettu viime vuoden maailmanmestaruudella.

Tähtikuskin tulevaisuus on kuitenkin hämärän peitossa. Kaudeksi 2027 MM-ralliin suunnitellaan isoja uudistuksia, mutta sitä ennen Hyundain pitää tehdä iso päätös ensi kaudesta: onko se mukana vai ei? Tällä hetkellä täyttä varmuutta ei ole.

– Jos Hyundai on mukana, minä olen mukana, tilanteen haastavuuden tunnustava Neuville toteaa Dirtfishille.

Hallitsevalta maailmanmestarilta kysyttiin myös vaihtoehdoista, jos Hyundai päättä paketoida rallitoimintansa.

– En ole hirveän huolissani siitä, että se tarkoittaisi uran päättymistä. Ja otan nyt huomioon kaikki moottoriurheiluluokat. Hyundai on ollut mukana MM-rallissa vuosikaudet, mutta minä en tiedä, sinä et tiedä, mutta jossain kohtaa tulemme tietämään, Neuville pyöritteli.

Isoon kysymykseen mahdollisesta tallin vaihtamisesta Neuville ei osannut tai halunnut antaa vielä vastausta.

– Tiedän, että minulla on intohimoa ja halua jatkaa rallin ajamista. Mutta on vielä liian aikaista kysyä tuota kysymystä.

Neuvillen alkukausi on ollut vaikea. Hän on yltänyt vuoden seitsemässä MM-rallissa parhaimmillaan kahdesti kolmanneksi ja on sarjassa vasta viidentenä merkittävällä piste-erolla kärkeen.

Kausi jatkuu tällä viikolla Viron sorakisalla.