Kuuluisan perheen kuski takaisin F1-sarjaan? Cadillac-neuvotteluista mehevä paljastus

Mick Schumacher voi olla lähellä paikkaa Cadillacille automerkin liittyessä F1-sarjaan ensi kaudella. Saksalaiskuljettaja teki paljastuksen meneillään olevista neuvotteluista.

Seitsenkertaisen F1-maailmanmestari Michael Schumacherin poika Mick kaasutteli F1:ssä Haasilla 2021–22. Nykyään hän ajaa WEC-kestävyyssarjaa Alpinella.

Paluu kuninkuusluokka F1:een saattaa olla kuitenkin lähellä. Sarjaan ensi vuonna liittyvän Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon myönsi High Performance -podcastissa, että tiimi käy neuvotteluita Mick Schumacherin, Mercedeksen suomalaisen varakuljettajan Valtteri Bottaksen ja Red Bullilta viime kauden päätteeksi syrjäytetyn meksikolaisen Sergio Pérezin kanssa.

Schumacher on nyt puhunut Cadillac-neuvotteluistaan herkullisesti.

– Kyllä, neuvottelut ovat tietenkin käynnissä. Kommunikaatio on ollut erittäin positiivista. Kyseessä on valtava projekti, he ovat jo palkanneet siihen fantastisen määrän ihmisiä. Projekti on uskomaton ja tarina hieno. On kunnia olla osana neuvotteluita, se on upea asema, jossa olla, 26-vuotias saksalainen sanaili Brasilian Motorsport.comille.

Yhtenä Cadillac-kandidaattina pidetään lisäksi brasilialaista Felipe Drugovichia, joka on Aston Martinin varakuljettaja ja vuoden 2022 F2-mestari.