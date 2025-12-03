Vuoden 2025 kunniamerkit jaetaan itsenäisyyspäivänä.
Sadat suomalaiset saavat itsenäisyyspäivänä kunniamerkin.
Suomen korkea-arvoisimman kunniamerkin, Suomen Valkoisen Ruusun suurristin, saa tänä vuonna ainoana eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
Katso lista kaikista kunniamerkin saajista tästä alta:
|Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt itsenäisyyspäivänä 6.12.2025 antaa ansioituneille Suomen kansalaisille seuraavat kunniamerkit:
Suomen Valkoisen Ruusun suurristi
Halla-aho, Jussi Kristian, puhemies, Helsinki
Yhteensä 1
Suomen Leijonan suurristi
Alahuhta, Matti Juhani, tekniikan tohtori, –
Yhteensä 1
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki
Lundmark, Pekka Ilmari, toimitusjohtaja, Helsinki
Yhteensä 1
Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki
Ambrosius, metropoliitta, Helsinki
Heinonen, Olli-Pekka, pääjohtaja, Sveitsi
Hämäläinen, Pirkko Mirjami, ulkoasiainneuvos, –
Itälä, Ville Heimo Antero, pääjohtaja, Belgia
Kalkku, Elina, ulkoasiainneuvos, –
Lindblom, Sari Anne, rehtori, Espoo
Penttilä, Merja Elisa, tieteen akateemikko, Helsinki
Sipiläinen, Anne Marjaana, ulkoasiainneuvos, Helsinki
Yhteensä 8
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki
Essayah, Sari Miriam, maa- ja metsätalousministeri, Lapinlahti
Heikkilä, Taavi Kalevi, vuorineuvos, Helsinki
Helander, Petri Tuomas, oikeusneuvos, Helsinki
Huhtala, Olavi, divisioonan johtaja, Hyvinkää
Häkkänen, Antti Edvard, puolustusministeri, Mäntyharju
Ihamuotila, Timo Jaakko Pietari, talous- ja rahoitusjohtaja, Helsinki
Ikonen, Anna-Kaisa, kunta- ja alueministeri, Tampere
Ilveskero, Mika Kostinpoika, oikeusneuvos, Espoo
Juuso, Kaisa Helena, sosiaali- ja terveysministeri, Tornio
Kulovaara, Harri Uolevi, varatoimitusjohtaja, Yhdysvallat
Laajasalo, Teemu Olavi, piispa, Helsinki
Manner, Topi Tapani, toimitusjohtaja, Espoo
Mattsson, Markus Rainer, teollisuusneuvos, Tampere
Meri, Leena Kristiina, oikeusministeri, Hyvinkää
Multala, Sari Susanna, ympäristö- ja ilmastoministeri, Vantaa
Määttä, Tapio Einari, yliopiston rehtori, Joensuu
Ranne, Lulu Sirkku Susanna, liikenne- ja viestintäministeri, Hämeenlinna
Tavio, Ville Tapani, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, Turku
Tierala, Lauri Antero, kansliapäällikkö, Espoo
Tornikoski, Kari Vesa, oikeusneuvos, Pälkäne
Åstrand, Bo-Göran, biskop, Borgå
Yhteensä 22
Suomen Leijonan komentajamerkki
Aho, Antti Jussi, hallituksen puheenjohtaja, Espoo
Aho, Vesa Tapio, toimitusjohtaja, Veikkola
Arola-Järvi, Anna Kristiina, pääjohtaja, –
Bergqvist, Sandra Ida Christina, riksdagsledamot, Pargas
Eerola, Paula Anna-Maria, pääjohtaja, Helsinki
Happonen, Päivi Anitta, pääjohtaja, Espoo
Heiskanen, Kari Olavi, näyttelijä, ohjaaja, Helsinki
Helander, Jaana Annika, laamanni, Pori
Hellman, Pasi Sakari, ulkoasiainneuvos, Helsinki
Herold, Kim Marcus, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki
Huokuna, Jari Pekka, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, Mikkeli
Jouhki, Leo Timo Tapio, toimitusjohtaja, KTM, Sveitsi
Jääskeläinen, Tanja Katriina, ulkoasiainneuvos, –
Kamu, Okko Tapani, professori, Kirkkonummi
Kantanen, Olli Kullervo, ulkoasiainneuvos, Espoo
Karhunen, Minna Helena, toimitusjohtaja, Hyvinkää
Kariniemi, Pauli Pekka, osastopäällikkö, ylijohtaja, Helsinki
Kautto, Mikko, toimitusjohtaja, Espoo
Kiander, Jaakko Sakari, toimitusjohtaja, VTT, Helsinki
Koivisto, Timo Ville Sakari, kaupunginjohtaja, Jyväskylä
Känkänen, Janne Heikki Topias, toimitusjohtaja, Helsinki
Ladau, Rolf Joakim, toimitusjohtaja, Siuntio
Lahti, Ari Juhani, puheenjohtaja, Helsinki
Lahtinen, Ilkka Juha Kalevi, laamanni, Espoo
Laine, Päivi Maarit, ulkoasiainneuvos, Helsinki
Laine-Tolonen, Riikka Susanna, toimitusjohtaja, Helsinki
Lehtinen, Teemu Tuomas, toimitusjohtaja, Espoo
Levasma, Jarkko Juhani, ICT-johtaja, Helsinki
Lund, Peter David, professori emeritus, Helsinki
Martelius, Juha Petteri, suojelupoliisin päällikkö, Helsinki
Meinander, Carl Henrik, professor, Helsingfors
Meskanen, Anne Maarit, ulkoasiainneuvos, Helsinki
Norvanto, Keijo Ensio, ulkoasiainneuvos, Helsinki
Ojanperä, Tero Ilmari, hallituksen puheenjohtaja, Espoo
Outinen, Anna Katriina, näyttelijä, Helsinki
Pallaspuro, Juha Matti, ryhmäpäällikkö, Kirkkonummi
Patrikainen, Pasi Pekka, pääjohtaja, Kuopio
Pelkonen, Eija Hannele, ylijohtaja, Espoo
Pylkkänen, Elina Anna-Maija, alivaltiosihteeri, Helsinki
Reijula, Kari Edvard, professori, Helsinki
Rydman, Wille-Werner, kansanedustaja, Helsinki
Sarlin, Peter Sebastian Johan, toimitusjohtaja, työelämäprofessori, Turku
Sinnemäki, Anni Milja Maaria, apulaispormestari, Helsinki
Sipola, Saku Petri Tapio, toimitusjohtaja, Tuusula
Sirkiä, Raimo Juhani, oopperalaulaja, Helsinki
Skiftesvik, Jon Harald, kirjailija, Oulu
Tapio, Lauri Tuomas, ulkoasiainneuvos, Helsinki
Tuononen, Jukka Erkki, poliittis-sotilaallisen osaston päällikkö, Helsinki
Vaara, Roi Yrjö Kristian, taiteen akateemikko, Helsinki
Vimpari, Tuomo Tapio Paavali, prelaatti, Vatikaani
Voipio, Ville Sakari, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki
Voutilainen, Pekka Juhani, ulkoasiainneuvos, Espoo
Vänskä, Osmo Antero, kapellimestari, Yhdysvallat
Yläoutinen, Sami Petri Juhani, pääjohtaja, Helsinki
Öistämö, Kai Olavi, toimitusjohtaja, Espoo
Yhteensä 55
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
Aalto, Pami Kullervo, professori, Helsinki
Ahonen, Pirkko Anneli, toimitusjohtaja, Tampere
Aittoniemi, Eeva Katariina, yksikönpäällikkö, Helsinki
Arola, Tuija Johanna, dekaani, professori, ylilääkäri, Helsinki
Autiovuori, Joanna, hallintojohtaja, Helsinki
Autti, Taina Helena, professori, ylilääkäri, Helsinki
Belahcen, Anouar, professori, varadekaani, Espoo
Blomberg, Christel Marina, verksamhetsarkitekt, Esbo
Cantell-Forsbom, Anna Margareta, osastopäällikkö, Vantaa
Eklund, Kari Kalervo, professori, ylilääkäri, Helsinki
Ekqvist, Merja Päivi, ylijohtaja, Järvenpää
Ekroos, Ari Ilkka, professori, Kerava
Eriksson, Mats Olof, toimitusjohtaja, Turku
Flinck, Karl Joakim Alexander, verkställande direktör, Helsingfors
Forsberg, Tuomas Antero, professori, Helsinki
Fred, Tommi Kristian, toimitusjohtaja, Helsinki
Geust, Thomas Christer Joackim, talousjohtaja, Helsinki
Haapaniemi, Pekka Johannes, hovioikeudenneuvos, Helsinki
Hakala, Päivi Johanna, hallitusneuvos, Espoo
Hallavainio, Anne-Mari, hallitusneuvos, Vantaa
Hautsalo, Leena Riitta, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Jyväskylä
Havu-Nuutinen, Sari, professori, Joensuu
Heinonen, Kai Ilmari, toimitusjohtaja, Espoo
Henriksson, Marketta, finanssineuvos, yksikön päällikkö, Helsinki
Hermans, Raine Marko Juhani, dekaani, Vaasa
Huhta, Ari Jaakko Juhana, professori, Jyväskylä
Hyvärinen, Harri Raine Antero, hovioikeudenneuvos, Kuopio
Häkkinen, Kirsi-Maria, hovioikeudenneuvos, Vaasa
Ijäs, Niko Petteri, budjettineuvos, Helsinki
Julkunen, Ilse Harriet Gunilla, professor, Helsingfors
Järvenpää, Marko Juhani, dekaani, Vaasa
Kallioniemi, Olli-Pekka, professori, tutkimusjohtaja, Helsinki
Kantola, Jussi Ilari, professori, Kaarina
Karjalainen, Markku Antero, professori, Oulu
Karppinen, Timo Juhani, talous- ja rahoitusjohtaja, Helsinki
Kaukinen, Katri Maria, professori, Tampere
Kaunisto, Vesa Tapani, hallituksen puheenjohtaja, Veteli
Kilpeläinen, Ilkka Antero, professori, Porvoo
Kinnunen, Jari Juhani, talous- ja rahoitusjohtaja, Helsinki
Kivipelto, Miia Karita, professori, Kuopio
Korkeamäki, Timo, dekaani, Espoo
Kruus, Leena Liisa Kristiina, dekaani, Espoo
Kuosmanen, Outi Taru Kristiina, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri, Helsinki
Kurki, Marjo Hannele, pääjohtaja, Hämeenlinna
Kuronen, Marjo Leena Anneli, professori, Jyväskylä
Laakkonen, Pirjo Maarit, johtaja, Helsinki
Laakso, Harri Antero, professori, Akaa
Lehikoinen, Liisa Katriina, hovioikeudenneuvos, Espoo
Lehto, Jani Juhani, johtaja, Jyväskylä
Lehto, Pasi Antero, toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri, Tampere
Leppä, Sirpa Marianne, onkologian professori, Espoo
Linnosmaa, Ismo Erkki Olavi, professori, Kuopio
Lounasmeri, Sari Eeva Johanna, toimitusjohtaja, Espoo
Luomanen, Nina Annika, yritysliiketoiminnan johtaja, Helsinki
Löfgren, Maria Katariina, puheenjohtaja, Helsinki
Melartin, Rita Kaarina, hovioikeudenneuvos, –
Mikkola, Tarja Tuulikki, professori, Naantali
Murtomäki, Lasse Sakari, professori, Espoo
Mylly, Tuomas Jussi, professori, Raisio
Mäki, Harri Heikki, professori, Tuusula
Mäkivuokko, Harri Antero, toimitusjohtaja, Kirkkonummi
Määttä, Ari Petri Tapani, osaston johtaja, kirkkoneuvos, Lahti
Nieminen, Miika Tapio, professori, Haukipudas
Niiranen, Valtteri Petri Tapani, toimitusjohtaja, Helsinki
Nissilä, Leena Tuulikki, Kotuksen johtaja, Espoo
Pakkasvirta, Jussi Olavi, professori, Helsinki
Parikka, Anna Mataleena, professori, Tampere
Peltonen, Leena Johanna, professori, Nurmijärvi
Peltoniemi, Harri Jaakko, Karvin johtaja, Pori
Penttilä, Esa Pentti Tapio, professori, Joensuu
Peräkylä, Anssi Matti, professori, Helsinki
Piirilä, Päivi Liisa, ylilääkäri, professori, Helsinki
Pohjola, Lea Rosa Kaarina, hovioikeudenneuvos, Turku
Primmer, Craig Robert, dekaani, professori, Helsinki
Pukkala, Eero Ilmari, professori emeritus, Järvenpää
Pärssinen, Aarno Tapio, professori, Espoo
Raisamo, Roope Samuli, professori, Tampere
Rajala, Pasi, valtiosihteeri, Helsinki
Rautiainen, Anne Irene, esittelijäneuvos, Helsinki
Romakkaniemi, Juho Jalmari, toimitusjohtaja, Helsinki
Rouvinen, Juha Pekka, professori, Joensuu
Rummukainen, Kari Olavi, professori, Helsinki
Saarinen, Satu Johanna, tuomiorovasti, Oulu
Sainio, Jari Olavi, järjestämispäällikkö, Lieto
Sajavaara, Anu Marjukka, valtakunnansovittelija, Helsinki
Schwab, Ursula Sonja, professori, Kuopio
Servo, Camilla Katariina, referendarieråd, Helsingfors
Siika-aho, Liisa Annika Julia, osastopäällikkö, Helsinki
Sinkkilä, Jyrki Tapio, professori, Helsinki
Sirviö, Kari Pekka, toimitusjohtaja, Tampere
Sivonen, Jari Oskari, professori, Oulu
Slunga-Poutsalo, Riikka, valtiosihteeri, Lohja
Suurpää, Lauri Matti, professori, Helsinki
Talja, Martti Tapani, professori, Lahti
Talus, Anu Piritta, tietosuojavaltuutettu, Helsinki
Talvitie, Tommi Samuli, johtava hallintovouti, Kaarina
Thessler, Sirpa Irina, johtaja, Vantaa
Tienari, Janne Hermanni, professor, Helsingfors
Tikkanen, Heikki Olavi, professori, Kuopio
Toom, Auli-Mari Hannele, professori, Helsinki
Tuppurainen, Suvi-Elise Päivikki, maajohtaja, Helsinki
Tuurnala, Tiina Maria, toimitusjohtaja, Espoo
Utrio, Kimmo Markus, varadekaani, Espoo
Vaara, Juha Tapani, professori, Oulu
Vainio-Korhonen, Kirsi-Maaria, professori, Helsinki
Valden, Mika Olavi, professori, Kangasala
Valkama, Mikko Erik, professori, Nokia
Varjo, Jari Juhani, johtaja, Vantaa
Vesanto, Taina Elisabet, maatalousneuvos, –
Välisuo, Petri Olavi, professori, Vaasa
Väliverronen, Esa Tapani, professori, Helsinki
Yhteensä 111
Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitali
Havukainen, Riitta Maria, näyttelijä FIA, Helsinki
Härö, Klaus Juhani, elokuvaohjaaja, Porvoo
Jokela, Juha Petteri, näytelmäkirjailija, käsikirjoittaja, Helsinki
Kares, Mika Juhani, oopperalaulaja, taiteellinen johtaja, Espoo
Kylänpää, Hannele, kuvanveistäjä, kuvataiteilija, Helsinki
Laiti, Jouni Antti, venemestari, Utsjoki
Lehtinen, Helena Maarit, korutaiteilija, Lahti
Pohjonen, Mika Juhani, oopperalaulaja, Lahti
Sid-Achrén, Maria Charlotta, teaterchef, skådespelare, Ruotsi
Soini, Katri, tanssitaiteilija ja -pedagogi, Helsinki
Suutari, Virpi Maarit, dokumenttielokuvaohjaaja, Helsinki
Tapiola, Jouni Ilmari, puukko- ja korutaiteilija, Utsjoki
Yhteensä 12
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Aalto, Harri Ilmari, toimitusjohtaja, Nakkila
Aalto, Laura, viestintäjohtaja, Helsinki
Aho, Juha Antti Mikael, kehitysjohtaja, Oulu
Aho, Sari Marianne, erikoissyyttäjä, Helsinki
Ahola, Katja Maria, rahoitusjohtaja, Helsinki
Ala-Laurinaho, Juha, tekniikan tohtori, Espoo
Alén, Markku Allan, rallikuljettaja, Helsinki
Attila, Eeva Johanna, lainsäädäntöneuvos, Helsinki
Aura, Anneli Kaarina, hallinto-oikeustuomari, Tampere
Backman-Husenius, Heidi Kristiina, henkilöstöjohtaja, Espoo
Beloff, Laura Maria, professori, Helsinki
Bergström, Johanna Anneli, henkilöstöjohtaja, Helsinki
Bertacchi Uvo, Cintia Regina, forskningsprofessor, Helsingfors
Brummer, Ville Wilhelm, neuvonantaja, Helsinki
Cleve, Monica Helena, kyrkoherde, Helsingfors
Engblom, Kenneth, direktör för energiverksamheten, Sundom
Grönholm, Marcus Ulf Johan, rallikuljettaja, Inkoo
Hakala, Anna Henriikka, lähetystöneuvos, Helsinki
Hammarén, Patrik Matti Gustav, liiketoimintaryhmän johtaja, Kauniainen
Hansén, Laura Talvikki, hallitusneuvos, Espoo
Harju-Autti, Pekka Johannes, neuvotteleva virkamies, Helsinki
Hautala, Heli Annikki, lähetystöneuvos, Helsinki
Heikkilä, Juha Petri Ylermi, kouluneuvos, Järvenpää
Heino, Heikki Mikael, oikeussihteeri, Kauniainen
Helo, Henri Tuomas, valiokuntaneuvos, Vantaa
Hietamäki, Nilla Susanna, asiakkuus- ja viestintäjohtaja, Tampere
Hietanen, Marja Helena, dosentti, johtava neuropsykologi, Helsinki
Hiltunen, Ritva Liisa Ilona, käräjätuomari, Jyväskylä
Hindrén, Rasmus Sebastian, neuvonantaja, Espoo
Hjelt, Dag Silvio Hjalmar Andrea, diplomingenjör, Grankulla
Husman, Päivi Marjukka, johtaja, Helsinki
Hyvärinen, Antti-Pekka Sakari, tutkimusprofessori, Järvenpää
Hölttä, Kirsi, erityisavustaja, Helsinki
Ikäheimonen, Marjo Hannele, käräjätuomari, Tuusula
Iso-Aho, Jyrki, arkkitehti, Helsinki
Jacobsson, Pia Sofia, tingsdomare, Mariehamn
Jantunen, Tuomo Markku Olavi, liikuntaneuvos, Helsinki
Juntunen, Timo Jari Uolevi, kirkkoherra, rovasti, Hailuoto
Kaaja, Katri-Maria, tilastopäällikkö, Helsinki
Kailiala, Esa Jaakko, osakas, Turku
Kalliomäki, Kati Tellervo, viestintäjohtaja, Helsinki
Kalsi, Salla Marjukka, hallitusneuvos, Helsinki
Kari, Riitta Anneli, johtaja, Lempäälä
Kariniemi, Unto Pauli, toimialajohtaja, Porvoo
Karsikas, Mervi Hannele, johtaja, Helsinki
Karvonen, Jussi Sakari, tutkimusprofessori, Helsinki
Karvonen, Kimmo, toimitusjohtaja, Helsinki
Kauppinen, Jukka Petteri, opetusneuvos, Helsinki
Kekki, Mika Juhani, liiketoiminta-alueen johtaja, Mikkeli
Kemppainen, Liisa Maaria, alueylilääkäri, Oulu
Kettunen, Reetta Kerttuli, pääsihteeri, Helsinki
Kivimäki, Mika Ilari, toimitusjohtaja, Lahti
Kiviranta, Nina Paula Kristina, lakiasiainjohtaja, Helsinki
Klemola, Lasse Antero, kehityspolitiikan neuvonantaja, Helsinki
Knookala, Christina, sektordirektör, Korsholm
Koivula, Hannu Petteri, toimitusjohtaja, Oulu
Koivumaa, Mira Maren, vakuutusoikeustuomari, Helsinki
Koivumaa, Pasi Juhani, päätoimittaja, Kontiolahti
Koskinen, Anu Pauliina, valikoima- ja hankintajohtaja, Espoo
Koskinen, Heidi, sijoitushallintojohtaja, Helsinki
Koskivuo, Ilkka Olavi, ylilääkäri, palvelualuejohtaja, Turku
Kujala, Anssi Juha Kalevi, toimitusjohtaja, Espoo
Kujala, Seppo Antero, apulaispoliisipäällikkö, Helsinki
Kuusela, Hannu Sakari, professori, Tampere
Kytölä, Tapio, erityisasiantuntija, Espoola
Laamanen, Maria Joanna, ympäristöneuvos, Helsinki
Lahti, Ari Markus, rikosylitarkastaja, –
Lahtinen, Hannu Matias, johtaja, Kokkola
Lauerma, Kirsi-Maria Susanna, ylilääkäri, Helsinki
Laukkanen, Iiris, kaupunginjohtaja, VT, Vihti
Laukkanen, Lea Marita, tutkimusprofessori, tutkimusohjaaja, Helsinki
Laurila, Jarmo Jaakko, hätäkeskuksen päällikkö, Espoo
Lehikoinen, Mikko Juhani, toimitusjohtaja, Jyväskylä
Lehtovuori, Hanne Maaria, henkilöstöjohtaja, Helsinki
Leino, Heli, ylilääkäri, Lieto
Lempinen, Petri Tapani, osaston päällikkö, ylijohtaja, Tammisaari
Lindblom, Tea Annika, kansainvälisten asiain neuvos, Espoo
Lindfors, Anders Vilhelm, tutkimusprofessori, Box
Linnavirta, Heikki, talousjohtaja, Jyväskylä
Luukinen, Juha Heikki Tapio, ylilääkäri, Kajaani
Mattila, Turo Tapani, lähetystöneuvos, Helsinki
Maunu, Anna-Maria, viestintäjohtaja, Tampere
Melanen, Ari Jukka, IT-johtaja, Veikkola
Mikkola, Hennamari, yksikön päällikkö, Helsinki
Mustila, Simo, varatoimitusjohtaja, Lempäälä
Mäkelä, Tomi Petteri, käräjätuomari, Helsinki
Mäkinen, Arto Juhani, käräjätuomari, Rovaniemi
Määttä, Antti Tapani, kauppaneuvos, Muurame
Neuvonen, Maria Sinikka Sofia, käräjätuomari, osastonjohtaja, Lappeenranta
Niemelä, Antti Uolevi, lähetystöneuvos, Helsinki
Niemi-Grundström, Minna, ylikirjastonhoitaja, Tampere
Nurmi, Tiina Johanna, vakuutus- ja eläkejohtaja, Helsinki
Nuutila, Juha Aukusti, agronomi, Helsinki
Nyberg, Mikael, hallitusneuvos, johdon strateginen neuvonantaja, Espoo
Parkkari, Ville Joonas, markkinaoikeustuomari, Helsinki
Pauni, Sami-Jukka, hallinto-, laki- ja vastuullisuusjohtaja, Helsinki
Pekkonen, Eero Aki Johannes, osastonylilääkäri, erikoislääkäri, dosentti, Espoo
Pekonen-Ranta, Mari Helinä, johtaja, Espoo
Pekonniemi, Jukka Juhani, osastonjohtaja, Seinäjoki
Perälä, Mika Petteri, Pohjois-Euroopan tuotantojohtaja, Kajaani
Pikkujämsä, Sirkku Marjatta, lääkintöneuvos, Helsinki
Pitkänen, Jani Petteri, pelastuskomentaja, Helsinki
Puuronen, Jorma Sakari, suunnittelujohtaja, Rovaniemi
Pyysalo, Tapio Johannes, kansainvälisten suhteiden päällikkö, Helsinki
Riihelä, Aku, tutkimusprofessori, Helsinki
Riissanen, Niina Helena, metsäneuvos, Espoo
Ruotanen, Marja, osastopäällikkö, Ranska
Ryynänen, Pasi Jaakko Sakari, neuvotteleva virkamies, Espoo
Saarikoski, Markku Juhani, käräjätuomari, Helsinki
Saarinen, Taru Eveliina, lähetystöneuvos, Helsinki
Sahlström-Korhonen, Riitta, johtaja, Helsinki
Sailas, Eila Sofia, ylilääkäri, Helsinki
Salmi, Jussi Ville Hermanni, viestintäjohtaja, Helsinki
Sarpolahti, Mia Jasmiitta, toimitusjohtaja, Helsinki
Seppälä, Anna-Leena, rakennusneuvos, Turku
Seppänen-Järvelä, Riitta Liisa, tutkimusprofessori, dosentti, Helsinki
Serlenius, Ulla Hannele, johtaja, Kauniainen
Silverå, Katja Alexandra, kunniakonsuli emerita, Ruotsi
Suokko, Maria Helena, erityisasiantuntija, yksikönpäällikkö, Espoo
Taivalantti, Teemu Kalle Petteri, konsernin taloussuunnittelujohtaja, Espoo
Tammivuori, Jyrki Ilari, toimitusjohtaja, Espoo
Tampio, Kari-Pekka, ohjelmajohtaja, Oulu
Teiniranta, Riitta Paula, tietohallintojohtaja, Hyvinkää
Telén, Tuija Sisko, maakuntajohtaja, Karkkila
Terhemaa, Kirsi Helena, hallitusneuvos, Vantaa
Tervala, Juha Pekka, toimitusjohtaja, Tampere
Thorström, Micaela Maria, lakiasiainjohtaja, Espoo
Tirronen, Lasse Juha Ilmari, asianajaja, VT, Kouvola
Toivola, Diana Maria, biträdande professor, Åbo
Torsell, Kurt Johan, direktör, Esbo
Turunen, Tuija Anniina, johtaja, Helsinki
Tähtinen, Timo Oskari, rakennusneuvos, Helsinki
Ullner, Erik Arvid Lennart, kunniapuheenjohtaja, Japani
Vaarala, Outi Minna Anneli, johtaja, Helsinki
Valjas, Arto Ari, kehityspolitiikan neuvonantaja, Helsinki
Wallinheimo-Heimonen, Jenni-Juulia, taiteilijaprofessori, käsitetaiteilija, Nurmijärvi
Wallius, Anne Johanna, lainsäädäntöneuvos, Helsinki
Vasarainen, Mari Anneli, toimitusjohtaja, Tuusula
Vehnämäki, Mika, kehityspolitiikan neuvonantaja, Lohja
Wennäkoski, Lotta Annukka, säveltäjä, Helsinki
Werdi, Erja Tuulia, lainsäädäntöneuvos, Espoo
Viialainen, Matti Tapani, maakuntaneuvos, Puumala
Viitasaari, Sauli Viljami, hallinto-oikeustuomari, Kokkola
Wikström, Irina Monica Bernice, förvaltningsdomare, Mariehamn
Virrankoski, Paula Kristiina, käräjätuomari, Turku
Wong Hämäläinen, Anna-Mari Helena, neuvonantaja, Espoo
Ylikännö, Minna Maria, kunnanjohtaja, Lieto
Yhteensä 147
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Aalto, Ari Juhani, tutkimusalueen johtaja, Tampere
Aaltonen, Kim Anders, johtaja, Espoo
Aaltonen, Marika Anita, operatiivinen johtaja, Espoo
Aaltonen, Petri Antero, erikoislääkäri, Turku
Ahlroos-Tanttu, Päivi Orvokki, toiminnanjohtaja, Helsinki
Airas, Maija Elina, opetusneuvos, Helsinki
Aitamurto, Juha Olavi, toimitusjohtaja, Oulu
Ala, Janne Veikko, johtaja, Rovaniemi
Ala-Luhtala, Timo Jaakko, syöpätautien ylilääkäri, Seinäjoki
Alarcón, Eeva Helena, erityisasiantuntija, Espoo
Alho, Jorma Juhani, pelastuspäällikkö, Nurmijärvi
Annala, Minna Katariina, johtava asiantuntija, Espoo
Antola, Tuula Maria, kuntayhtymän johtaja, Helsinki
Apajalahti, Leea Katriina, suurlähettilään puoliso, Helsinki
Aro, Juha Kalle Tapio, päätoimittaja, toimitusjohtaja, Punkalaidun
Aroviita, Jukka Sakari, erikoistutkija, Oulu
Auronen, Hanna-Maaria, yksikönpäällikkö, Vaasa
Berglund, Tuija Maritta, yksikönjohtaja, Espoo
Blauberg, Tarja-Riitta, ympäristöneuvos, Helsinki
Bordi, Katja Elena, taloussuunnittelupäällikkö, Helsinki
Brander, Sirkku Maria Helena, yksityishammaslääkäri, Vantaa
Bruun, Anna Emilia, konsultativ tjänsteman, Helsingfors
Burrell, Riitta Anneli, vanhempi oikeusasiamiehensihteeri, Vantaa
Candelin, Niko Juhani, perustajaosakas, tutkimusjohtaja, Oulu
Ekroos, Tanja Carita, johtava tilintarkastaja, Turenki
Englund, Mikael Raoul, toimitusjohtaja, Helsinki
Eronen, Teemu, kybertoimintojen johtaja, Espoo
Ervasti, Outi Maria, johtaja, Espoo
Felixson, Karl Gustav Mikael, universitetslektor, Helsingfors
Gerkman, Marjut Katariina, viestintäpäällikkö, Espoo
Goebeler, Sirkka Hannele, johtava asiantuntija, Vesilahti
Granlund, Peik Henrik, johtava asiantuntija, Helsinki
Gref, Anna Kristina, specialsakkunnig, Esbo
Gustafsson, Juhani Erik Einar, ympäristöneuvos, Espoo
Haakana, Sinikka Helena, alueen vastaava työterveyslääkäri, Turku
Haapa-aho, Kaisa Anneli, kehittämispäällikkö, Tampere
Haapalainen, Seppo, talousjohtaja, Helsinki
Hagmark, Viveca Regina, förbundsdirektör, Helsingfors
Hakala, Tomas Jari, liiketoimintalinjan johtaja, Espoo
Hakanpää, Mika Juhani, hallituksen puheenjohtaja, Seinäjoki
Halinen, Kaisa Elina, ylilääkäri, Espoo
Halmesmäki, Mika Ari Antero, johtaja, Riihimäki
Hannula, Essi Elina, liiketoimintajohtaja, Tuusula
Hautamäki, Seppo, kehitysjohtaja, Vantaa
Heikkinen, Arja Hannele, hankinta- ja valvontajohtaja, Oulu
Heikkinen, Kimmo Johannes, johtaja, Vantaa
Heinikari, Markku Antero, rikosylitarkastaja, Espoo
Heino, Jutta Elise, henkilöstöpäällikkö, Espoo
Heinonen, Noora Helena, finanssineuvos, Espoo
Hellén, Heidi Pauliina, johtava tutkija, Helsinki
Hemming, Eero Aki Paavo, projektijohtaja, Espoo
Holmström, Tim Henrik, johtaja, Turku
Horko, Mikko Tapani, neuvotteleva virkamies, Helsinki
Hostio, Monica, henkilöstöjohtaja, Haarajoki
Huhtela, Jussi Antero, ylikomisario, Vantaa
Huhti, Marja-Leena, apulaisylilääkäri, Vaasa
Huilaja, Heikki Sakari, yliopistonlehtori, Rovaniemi
Hunnakko, Jari Pekka, ylikonstaapeli, Espoo
Huovila, Karoliina, toiminnanjohtaja, juristi, Helsinki
Hyppänen, Timi Kristian, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Helsinki
Hytönen, Kari Tapio, aluepäällikkö, Laihia
Härgestam, Runo Leif, överläkare, Mariehamn
Härkki, Reetta Elina, lakiasiainjohtaja, Espoo
Häyrinen, Jarkko Olavi, pelastusylitarkastaja, Espoo
Höysti, Ilkka Pekka, ylikomisario, Kouvola
Ihalainen, Tarja Katariina, johtaja, Helsinki
Ikävalko, Tapio, opetusneuvos, Lohja
Ilves, Risto Paavo Kalevi, kehityspäällikkö, Muurame
Immonen, Tiina Marjut, vanhempi yliopistonlehtori, Vantaa
Iskanius, Jari Petteri, apulaiskaupunginjohtaja, Lappeenranta
Itkonen, Outi Maritta, ylikemisti, Espoo
Jaatinen, Minna Maria, yksikönpäällikkö, Jyväskylä
Jokela, Juha-Pekka, ohjelmajohtaja, Helsinki
Joronen, Mikko Juhani, asiantuntija, Helsinki
Juppi, Mirko, yksikönpäällikkö, Kuopio
Jussila, Taru Enni Johanna, johtaja, Helsinki
Juutilainen, Sari Helena, johtaja, Espoo
Järvinen, Mikko Olavi, johtava asiantuntija, ryhmäpäällikkö, Siilinjärvi
Järvinen, Tiina Sisko, johtava proviisori, Sauvo
Jäske, Päivi Liisa, johtaja, Järvenpää
Kahlos, Mirva Johanna, pelastusylitarkastaja, Tuusula
Kailasto, Jussi Petri, yksikönpäällikkö, Lappeenranta
Kalijärvi, Teemu Jarno Juhani, tuloksellisuustarkastuspäällikkö, Helsinki
Kallio, Matti Kalervo, johtaja, Jyväskylä
Kalliokoski, Juuso Antero, johtava asiantuntija, Helsinki
Kamppinen, Matti Juhani, yliopistonlehtori, dosentti, Kansgasala
Kantonen, Sirpa Helena, asiakasvastaava, yrityspankkitoiminnan johtaja, Helsinki
Karhunen, Jussi Antero, johtaja, Kirkkonummi
Karimäki-Suvanto, Päivi Helena, projektinjohtaja, Espoo
Karinkanta, Seija Kyllikki, kliinisten operaatioiden päällikkö, Helsinki
Karjalainen, Juha Eerikki, laskentapäällikkö, Keuruu
Karjalainen, Leena Marja, hoitotyön johtaja, Oulu
Karjomaa, Lea, johtaja, Naantali
Karlsson, Roger Mikael, päädiileri, Espoo
Karppanen, Kimmo Antti Juhani, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Sastamala
Kartano, Pauli Mikael, budjettineuvos, Helsinki
Karvinen, Marko Olavi, strategiapäällikkö, Helsinki
Kasslin, Juha Pekka Ilmari, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Espoo
Kaukiainen, Ari Olavi, yliopistonlehtori, Turku
Kauko, Karlo Matti Olavi, neuvonantaja, Helsinki
Kause, Antti Pekka, johtava tutkija, Ypäjä
Kemppainen, Kari Juhani, neuvotteleva virkamies, Helsinki
Kemppi, Mauno Olavi, tilapalvelujohtaja, Helsinki
Kervinen, Juha, rahoitusjohtaja, Vantaa
Kinos-Jehkonen, Maija Riitta, ylihammaslääkäri, –
Kivikallio, Tarmo Samuli, päällikkö, Halikko
Koivusalo, Jukka Matti, kirkkoherra, rovasti, Vieremä
Komulainen, Katja, vararehtori, Tampere
Korhonen, Visa Mikko, tilusjärjestelypäällikkö, Ylivieska
Korpelainen, Heini, erityisasiantuntija, Porvoo
Korsström, Eva Christina, prosessiasiantuntija, Kauniainen
Kortelainen, Mika Pekka, neuvonantaja, Sipoo
Korteniemi, Pasi Tapio, asiakkuusjohtaja, Tammela
Kuosa-Kaartti, Katja, KHT-tilintarkastaja, Orimattila
Kupiainen, Kaarle Juhana, neuvotteleva virkamies, Espoo
Kuusela, Jussi Petteri, toimitusjohtaja, Helsinki
Kärkkäinen, Pekka Antero, vanhempi yliopistonlehtori, Helsinki
Laaksonen, Piia Hannele, talous- ja aktuaarijohtaja, Espoo
Laitila, Jaana Hannele, rehtori, Jyväskylä
Laitinen, Tarja Mirjam Johanna, tutkimusalueen johtaja, Tampere
Lalli, Katja Maria, yksikön päällikkö, Rovaniemi
Latikka, Juha Antero, johtava tiedeasiantuntija, Espoo
Laukkanen, Ilari, johtaja, Espoo
Lehmuskoski, Antero, johtava asiantuntija, Karkkila
Lehtimäki, Jaana Maritta, johtava tiedeasiantuntija, Helsinki
Lehtinen, Ilpo Reino Taavetti, maaseutuyksikön päällikkö, Mikkeli
Lehtonen, Anne Irmeli, apteekkari, Nokia
Leino, Vesa-Matti Olavi, talousjohtaja, Espoo
Leino-Niemelä, Mervi Maaria, apulaisjohtaja, Järvenpää
Lemström, Kjell Michael Bernhard, vanhempi yliopistonlehtori, Helsinki
Lemström, Sylvia Alexandra, kihlakunnanvouti, Helsinki
Liimatainen, Anne Eliisa, opetusneuvos, Helsinki
Lindholm, Marika Elisabeth, specialist, Ekenäs
Linjala, Janne Mika, riskienhallintajohtaja, Siuntio
Linkoaho, Anne-Maarit, vanhempi johtaja, Helsinki
Lintera, Minttu Katariina, palvelupäällikkö, Helsinki
Lipsanen, Matti Tapio, aluekehitysjohtaja, Akaa
Lohtander-Buckbee, Katileena, ylitarkastaja, dosentti, Espoo
Luhtasela, Ursula Leena Maria, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, Vantaa
Lukander, Minna, arkkitehti, Helsinki
Lumiaro, Riku Juhana, erityisasiantuntija, Espoo
Lundgren, Sami Juhani, vastuullisuusjohtaja, Espoo
Lundström, Lauri Antero, varatoimitusjohtaja, Helsinki
Maijala, Terhi, konkurssiasiamies, Helsinki
Malinen, Anna, erityisasiantuntija, Espoo
Manninen, Antti Ilmari, johtaja, Helsinki
Manninen, Osmo Kalevi, aluesyyttäjä, Lehmo
Marjanen, Päivi Elina Mirjami, koulutusjohtaja, Vantaa
Marjomäki, Timo Juhani, lehtori, Jyväskylä
Martikka, Nina Kristiina, johtava tuloksellisuustarkastaja, Espoo
Marttinen, Timo Sakari, liiketoimintayksikön johtaja, Helsinki
Mattila, Timo Juhani, opetuksen vararehtori, Huittinen
Mattinen, Mikko Heikki, johtaja, Kirkkonummi
Maunuksela, Liisa Marjukka, tutkimusjohtaja, Espoo
de Mazières, Jertta Leena, neuvotteleva virkamies, Helsinki
McMullen, Sanna Katriina, johtaja, Espoo
Meinander, Outi Irene, vanhempi tutkija, Espoo
Merenmies, Jussi Matti, vanhempi kliininen opettaja, Helsinki
Moilanen, Reetta Elisabeth, tilastopäällikkö, Helsinki
Moisander, Juuso, erityisasiantuntija, Sipoo
Muhonen, Jukka Petteri, toimitusjohtaja, Espoo
Mujunen, Matti Juhani, diplomi-insinööri, Hämeenlinna
Mäenpää, Eliisa Anneli, työterveyslääkäri, kouluttajalääkäri, Tampere
Mäkelä-Brunnekreef, Irene, kaupallinen johtaja, Luxemburg
Mäki-Giovenardi, Hilkka Kyllikki, journalisti-kääntäjä, Brasilia
Mäki-Jyllilä, Juha, arkkitehti, Helsinki
Mäkinen, Harri Ossian, johtava tutkija, Vantaa
Mäkisalo, Jukka Pekka, yliopistonlehtori, Joensuu
Mäkitalo, Jorma Petteri, palvelualuejohtaja, Oulu
Mäki-Valkama, Tuula Kristiina, yksikönjohtaja, Veikkola
Nahkiaisoja, Tarja Anneli, asianhallintapäällikkö, Kajaani
Neuman, Yrsa Linnéa Teresia, överbibliotekarie, Åbo
Niemi, Veikko Tapio, sivistysjohtaja, Kouvola
Niinistö, Sauli Kalervo, alueellinen johtaja, Belgia
Niiranen, Teija Irene, tulosaluejohtaja, Lahti
Niskanen, Katri Hannele, hallitusneuvos, Espoo
Noponen, Jari Kalevi, rehtori, Seinäjoki
Nummelin, Börje Mikael, toimitusjohtaja, Kauniainen
Nurminen, Juho Hannu Mikael, johtava tuloksellisuustarkastaja, Helsinki
Nybergh, Frey Erik, docent, Helsingfors
Nyström, Satu Kristiina, henkilöstöjohtaja, Espoo
Näpänkangas, Ritva Helena, yliopistotutkija, Oulu
Näreaho, Mari Susanna, erityisasiantuntija, –
Närhi, Ulla Elisa Kristiina, neuvotteleva virkamies, Vantaa
Oiva, Vesa, arkkitehti, Helsinki
Ojala, Anne Kristiina, erikoistutkija, ryhmäpäällikkö, Hämeenkoski
Ojala, Tuuli Hanna Päivikki, liikenneneuvos, Helsinki
Ollus, Natalia Maria Kristina, johtaja, Helsinki
Orjala, Jarkko Herman, johtaja, Kuopio
Paavilainen, Sami-Erkki, yliopistonlehtori, Tampere
Pajamo, Maria Johanna, henkilöstöjohtaja, Helsinki
Pajuoja, Pekka, yksikön johtaja, Vantaa
Pakarinen, Petri, lehdistöneuvonantaja, Kerimäki
Palkonen, Marja-Kristiina, Ruokapankin toiminnanjohtaja, Tampere
Palmroos, Pasi Ilmari, apteekkari, Espoo
Palonen, Katja Kristiina, johtava asiantuntija, Helsinki
Partanen, Kati Anne Marika, lehtori, Iisalmi
Pasanen, Jari Juhani, yksikönpäällikkö, Rovaniemi
Pasanen, Silja Maria, yksikön johtaja, erityisasiantuntija, Tuusula
Paster, Anne-Mari, puheenjohtaja, Yhdysvallat
Pekkarinen-Keto, Sirkku, palvelujohtaja, Kirkkonummi
Pekki, Jaakko Johannes, operatiivisen osaston johtaja, –
Pekola, Piia Maria, neuvotteleva virkamies, Helsinki
Pellikka, Jani Petteri, erikoistutkija, Vantaa
Perälä, Antti Juhani, hallintojohtaja, Turku
Pesonen, Timo Antero, toimitusjohtaja, Espoo
Peura, Mika Jarmo Ensio, toimitusjohtaja, Tampere
Piepponen, Matti Pekka, johtaja, Helsinki
Pihamaa, Pekka Antero, erityisasiantuntija, Karilanmaa
Piirto, Jarkko Tapio, yksikön johtaja, Seinäjoki
Pirinen, Jari Kalevi, toimitusjohtaja, Oulu
Pitkäaho, Seppo Veikko Olavi, henkilöstöjohtaja, Oulu
Pohjanmaa, Aki, riskijohtaja, Helsinki
Pokkinen, Paula Hannele, toimituspäällikkö, Helsinki
Porraslampi, Jari Heikki, toiminnanjohtaja, Nokia
Porvali, Mikko Pietari, komisario, operatiivinen lakimies, Jyväskylä
Pulkkinen, Martti Heikki Ilmari, toimitusjohtaja, Kuhmo
Punkari, Jari-Pekka, neuvotteleva virkamies, Helsinki
Puranen, Katri Johanna, henkilöstöjohtaja, Lahti
Puskala, Tarja Helena, hyvinvointijohtaja, Tampere
Pussinen, Arto, yksikön johtaja, Oulu
Pyrstöjärvi, Piia Susanna, yliopistonlehtori, Rovaniemi
Pått, Tomas Erik Mikael, hälsovårdscentraltandläkare, Karleby
Raevaara, Eeva Helena, neuvotteleva virkamies, Helsinki
Rainiala, Miikka Kristian, yksikön johtaja, hallitusneuvos, Helsinki
Rajala, Mika Petteri, ekonomisti, Siuntio
Rastas, Marja Helena, lehtori, Helsinki
Rommi, Vesa Markku, johtaja, Järvenpää
Ronkainen, Vesa Antero, ryhmäpäällikkö, Espoo
Routti, Leena Mari, opetustoimenjohtaja, Taipalsaari
Ruotsalainen, Vilho Olavi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Suonenjoki
Ruuska, Pertti Tapio, yksikönpäällikkö, Äänekoski
Råstedt, Mats Hans Mikael, liiketoimintajohtaja, Helsinki
Räisänen, Ari Tapio, ylilääkäri, Rovaniemi
Rämö, Olli Juhani, johtava asiantuntijalääkäri, Kirkkonummi
Saarinen, Mika Erik, opetusneuvos, johtaja, Helsinki
Saastamoinen, Riku Petteri, yliopistonlehtori, Helsinki
Sadeharju, Seppo Sakari, tuotantopäällikkö, Paimio
Saelan, Kristian, myyntijohtaja, Espoo
Sahivirta, Vesa, sijoittajasuhdejohtaja, Espoo
Saikku, Laura Anna, ryhmäpäällikkö, erikoistutkija, Helsinki
Salin, Leena Maria, erityisasiantuntija, Espoo
Salmi, Anna-Maria, palvelupäällikkö, Helsinki
Saloheimo, Markku Lauri Antero, johtava erikoistutkija, Helsinki
Sandås, Tommy Christian, talousjohtaja, varatoimitusjohtaja, Turku
Sarkkinen, Maria Kristiina, johtava rehtori, Inkoo
Schulman, Anna Marianne, neuvotteleva virkamies, Riihimäki
Shurpali, Narasinha J., johtava tutkija, Kuopio
Simpanen, Johanna Maria, taloussuunnittelupäällikkö, Helsinki
Sipiläinen, Niina Maarit, tarkastusneuvos, Tuusula
Siukosaari, Mariella Tellervo, suurlähettilään puoliso, Espoo
Snellman, Outi, pääsihteeri, Rovaniemi
Stenström, Maaret Annikki, ympäristöneuvos, Porvoo
Stogiannidis, Ioannis, ylilääkäri, Alajärvi
Ståhlberg, Tanja Maria, johtava asiantuntija, Helsinki
Summanen, Mikko, arkkitehti, Helsinki
Sundman, Stefan, yhteiskuntasuhdejohtaja, Porvoo
Sundström, Lars Henrik, ylitarkastaja, Helsinki
Svensson, Petteri, liiketoimintajohtaja, Vantaa
Syvärinen, Katja Maarika, hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja, Helsinki
Talka, Teppo Tapio, laboratorion johtaja, rikoskemisti, Vantaa
Tamminen, Elina Tuulikki, yliaktuaari, Helsinki
Tanner, Kirsimarja Annika, suurlähettilään puoliso, Helsinki
Tenhunen-Ruotsalainen, Liisa, johtaja, Vantaa
Thodén, Meri Helmi Annikki, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki
Tiihonen, Rauno Kalevi Vilhelm, johtaja, Helsinki
Tiljander, Petteri Olavi, yrittäjä, johtaja, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki
Tommila, Vera Susanna, kulturdirektör, Helsingfors
Tuominen, Sakari Antero, erikoistutkija, Helsinki
Turunen, Timo Kalevi, ympäristöneuvos, Vantaa
Tuuliniemi, Arja Tuulikki, palvelupäällikkö, Espoo
Uronen, Taina Sisko Marjatta, asiakaspalvelujohtaja, Helsinki
Uusitalo, Mika Kalevi, talous- ja hallintojohtaja, Espoo
Uusitalo, Niina Maaria, johtaja, Oulu
Waldén, Marina Elisabeth, äldre universitetslektor, Pargas
Valkonen, Tuire Johanna, kehittämisneuvos, Helsinki
Vanhanen, Arvo Tapani, kirkkoherra, Hämeenlinna
Varamäki, Elina Mari Helena, vararehtori, Seinäjoki
Vehanen, Teppo Antero, erikoistutkija, Helsinki
Vesalainen, Hannu Kalevi, toimistopäällikkö, Espoo
Vest, Marja-Riitta, TKI-johtaja, Koivulahti
Westerholm, Maria Elisabeth, yksikön johtaja, Espoo
Westman, Hanna Ulrika, chefsekonom, Helsingfors
Wetterstrand, Helena, lakiasiainjohtaja, Espoo
Viik, Jari Juhani, vanhempi yliopistonlehtori, Tampere
Viitanen, Reijo Tapani, koulutuspäällikkö, Helsinki
Wiksten, Johan Magnus Christian, agronomie- och forstmagister, Borgå
Wikström, Camilla Marina, henkilöstöjohtaja, Espoo
Vilen, Heikki Gunnar, johtava tiedeasiantuntija, Helsinki
Wilhelmsson, Niklas, yksikön päällikkö, Nurmijärvi
Virtanen, Jarno Artturi, neuvotteleva virkamies, Tampere
Virtanen, Sanna-Maaria, läänineläinlääkäri, Turku
Virtanen, Tuija Helena, yliopistonlehtori, Helsinki
Visakorpi, Tiina Marja, toimistopäällikkö, Helsinki
Woivalin, Anne Charlotta, läänineläinlääkäri, Rovaniemi
Voutilainen, Vesa Petri, talousjohtaja, Jyväskylä
Vuorikallas, Kati Marjatta, farmaseuttinen johtaja, Vantaa
Vuorilehto, Veli-Pekka Juhani, osastonjohtaja, Vantaa
Välimäki, Markus Tapio, ylikomisario, Lempäälä
Ylinen, Vuokko Marjaana Päivikki, hallintojohtaja, Ylöjärvi
Ylitapio, Seppo Henri, johtaja, Oulu
Ääri, Minna Kristiina, työmarkkinatoiminnasta vastaava johtaja, Helsinki
Yhteensä 302
Suomen Leijonan ritarimerkki
Ackley, Hanna Marjaana, yksikönpäällikkö, Espoo
Ahlqvist, Tarja Heli Kristiina, palvelujohtaja, Toivakka
Aho, Markus Eemil, innovaatiopäällikkö, Tampere
Ala-Hannula, Johanna, ylitarkastaja, Helsinki
Amoedo, Virpi Satu Maarit, johtaja, Alankomaat
Anttila, Janne Severi, vastaava työterveyslääkäri, Helsinki
Anttila, Jari Petri, pankinjohtaja, Oulu
Anttila, Suvi Pauliina, erityisasiantuntija, Espoo
Arminen-Peltonen, Paula Aniitta, varatoimitusjohtaja, Lappeenranta
Aromaa, Jari Juhani, vanhempi yliopistonlehtori, Espoo
Aronen, Antti Veikko, tuotepäällikkö, Tampere
von Bonsdorff, Peter Gabriel, lehtori, Espoo
Cheung, Anna Karoliina, digijohtaja, Helsinki
Costiander, Kati Maria, opetusneuvos, Vantaa
Damskägg, Juha Eerik, johtava rehtori, Jämsä
Elo, Iina-Riitta Maria, vanhempi rekisteröintipäällikkö, Naantali
Engström, Stina Margaretha, lektor, Helsingfors
Etelälahti, Tiina Johanna, erityisasiantuntija, Vantaa
Fahlgren, Anne-Maj, juristi, Espoo
Fant, Aino-Inkeri, EU-erityisasiantuntija, Helsinki
Feller, Jan-Erik, toimitusjohtaja, Tuusula
Fjäder, Georg Mikael, landschef, Borgå
Fränti, Seppo Juhani, taiteen keräilijä, Helsinki
Grönberg, Hanna Marjatta, johtaja, Kauniainen
Grönholm, Heli, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö, Helsinki
Grönqvist, Sari Katriina, yksikön päällikkö, Hämeenlinna
Grönroos, Esa, sisäisen tarkastuksen johtaja, Helsinki
Gustafsson, Annika Carita, rektor, Pargas
Haanpää, Timo Juhani, yliopisto-opettaja, Rovaniemi
Haikarainen, Klaus Juhani, erityisasiantuntija, Nurmijärvi
Haikola, Sari Ilona, johtava asiantuntija, Vantaa
Hakkola, Harri Tapani, koulutuspäällikkö, Leppävirta
Halinen, Petri Olavi, yli-intendentti, Kerava
Hallanvuo, Saija Helena, johtava tutkija, Jokela
Halttunen, Jarmo Veli, vanhempi asiantuntija, Vantaa
Hannukkala, Marjo, johtaja, Vantaa
Hanstén, Hans Peter, direktör, Helsingfors
Harjunpää, Irene Viola Kaarina, vanhempi asiantuntija, Espoo
Hartikainen, Kerttu Inkeri, vastaava hammaslääkäri, Vantaa
Hautamäki, Kari Kustaa, kartastopäällikkö, Seinäjoki
Hautanen, Juha Martti, TKI-päällikkö, Jyväskylä
Heikkinen, Noora Larissa, heimojohtaja, Helsinki
Heinimo, Jyrki Tapio, vientijohtaja, Espoo
Heininen, Jaakko Mauri, talousneuvos, Lieto
Heinonen, Jarmo Juhani, ylikomisario, Helsinki
Heiskanen, Heikki, toimittaja, Helsinki
Helminen, Juho Lauri, opetusneuvos, Lohja
Hemming, Karin Gunilla, näytelmäkirjailija, dramaturgi, Helsinki
Herva, Tuomas Juhana, eläinlääkäri, Oulu
Hietala, Anne Marjut, rikosylikomisario, Nurmijärvi
Hiltunen-Toura, Maarit Hannele, erityisasiantuntija, Savitaipale
Horn, Susanna, ryhmäpäällikkö, johtava tutkija, Espoo
Hradecký, Lukas, jalkapalloilija, Saksa
Husman-Piirainen, Johanna Maria, vanhempi tutkija, Espoo
Huttunen, Pasi Tapio, myyjä, palveluneuvoja, Helsinki
Huuhka Lahenius, Heli Susanna, johtava asiantuntija, Lahti
Hyppölä, Timo Jukka, strategia- ja investointijohtaja, Espoo
Hyvärinen, Jari Heikki, geologi, Kuopio
Hyvönen, Arto Juhani, geologi, Kuopio
Hyytinen, Kirsi-Maria, tutkimustiimin päällikkö, Helsinki
Häkkinen, Mikko Sakari, yliopettaja, Helsinki
Hämäläinen, Pilvi Tuulikki, maajohtaja, Kangasala
Hänninen, Timo Juhani, rikosylikomisario, –
Ikäheimo, Tero Tapio, johtava tutkijainsinööri, Espoo
Illukka, Jari Juhani, rikostarkastaja, Vantaa
Immonen, Jaska Juhani, ylikomisario, Varkaus
Jaakkola, Hanna-Elina, sijoittajasuhdejohtaja, Helsinki
Jaakkola, Mari Pauliina, johtava asiantuntija, Vantaa
Jaakkola, Pasi Matti, edunvalvontajohtaja, Espoo
Jaakkola, Timo Kalevi, agronomi, Sastamala
Junnila, Ari Pekka, tuotantojohtaja, Jyväskylä
Jämsén, Christian, tiedonhallintapäällikkö, Kauniainen
Jännes, Laura Johanna, päällikkö, Helsinki
Järvi, Juha, tuotantojohtaja, Ulvila
Kaikko, Jari Paavo Ilmari, ylikomisario, Vantaa
Kangasaho, Tommi Petteri, tietohallintoneuvos, Helsinki
Kangasniemi, Merja Kaarina, johtava tarkastuseläinlääkäri, Kauhajoki
Kannala, Markus Olavi, tekninen johtaja, Tornio
Karikumpu, Päivi Eliisa, kaupunginjohtaja, Nivala
Karinen, Pekka Antero, johtaja, Espoo
Karjalainen, Harri Jouni, yhteyspäällikkö, Porvoo
Karlsson, Henrik Martin Mikael, politices magister, Åbo
Karppinen, Pirjo Anna Kaarina, yhteyspäällikkö, Lahti
Karppinen, Vesa Tapani, tuoteomistaja, Helsinki
Karvo, Ulla Marita, EU-asioiden päällikkö, Helsinki
Kaunismaa, Eeva Karoliina, EU-erityisasiantuntija, Helsinki
Kauppinen, Simo Sakari, ylikomisario, Turenki
Kettunen, Sara Tuula Maaria, johtaja, Lohja
Kinnula, Keijo Ensio, toimitusjohtaja, Kirkkonummi
Kinnunen, Jari Kauko Nestori, rikosylikomisario, Nokia
Kinnunen, Jouni Ensio, talousjohtaja, Arrakoski
Kirmanen, Jani Juhani, kehitysjohtaja, Espoo
Kiuru, Ulla-Mari, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Helsinki
Kivineva, Artturi Aleksanteri, johtava sairaalapastori, Seinäjoki
Kivini, Hanna Kaarina, yksikön päällikkö, Turku
Kiviniemi, Timo Petteri, kunnallistekniikan päällikkö, Kuortane
Kling, Virpi Susanna, kehityspäällikkö, DI, Raattama
Knaapi, Helkamari, koulutusjohtaja, Punkaharju
Kohtamäki, Vesa Jukka, yksikön johtaja, Espoo
Koivisto, Päivi Sinikka, palvelujohtaja, Jyväskylä
Koivusalo, Maria Helena, tietopäällikkö, Helsinki
Kokkonen, Juha Sakari, virkistyskäytön johtava asiantuntija, Rovaniemi
Kokko-Timonen, Sanna Marika, johtava asiantuntija, Ii
Kola-Torvinen, Pia Kristina, opetusneuvos, Tampere
Kolho-Venäläinen, Leena-Kaarina, rehtori, Vantaa
Koljonen, Tiina Kaarina, johtava tutkija, Helsinki
Kopperi, Marjaana, opetusneuvos, Helsinki
Korhonen, Kimmo Juhani, toimitusjohtaja, Tampere
Korhonen, Timo Juhani, yliopettaja, Parainen
Korhonen, Tuomo Jouni Antero, poliisitarkastaja, Jyväskylä
Korkiakangas, Minna Helena, liiketoiminnan kehityspäällikkö, ETM, Hämeenlinna
Korpela, Tinja-Riikka Tellervo, jalkapalloilija, Helsinki
Kortelainen, Ilpo Antero, ylikomisario, Siilinjärvi
Kortelainen, Tuula Maarit, rehtori, Hyvinkää
Kortet, Milka Maria Anneli, johtava asiantuntija, Helsinki
Koskela, Erkko Olavi, vanhempi projektijohtaja, Lahti
Koskinen, Asla-Petteri, jaostopäällikkö, Helsinki
Kotimäki, Sami Juhani, johtaja, Helsinki
Kotisalmi, Tiina Marie, vastaava hammaslääkäri, Vantaa
Kotola, Sirpa Hannele, toiminnanjohtaja, Kotka
Kotro, Kimmo Tuomas Antero, lehtori, Joensuu
Koukkari, Hannu Olavi, avoprofiililiiketoiminnan johtaja, Akaa
Krogius, Pia, kaavoitusarkkitehti, Oulu
Kunnas, Ritva Hellevi, talousjohtaja, Kouvola
Kuorikoski, Heli Maarit, toimitusjohtaja, Äänekoski
Kuukasjärvi, Irma Hillevi, viestintäpäällikkö, Rovaniemi
Kuumola, Vilho Tapani Ville, johtaja, Lempäälä
Kuusela-Opas, Heini, viestintäjohtaja, Hämeenlinna
Kuusniemi, Kari Erkki, ostopäällikkö, Korpilahti
Kylliäinen, Esa Pekka, teknologiapäällikkö, Imatra
Kyllönen, Vesa, toimialajohtaja, Jyväskylä
Kähkönen, Outi Mirjam, lehtori emerita, Helsinki
Kärki, Petri Hermanni, myyntijohtaja, Vähäkyrö
Laakso, Timo Ilmari, vanhempi tutkijainsinööri, Helsinki
Laaksonen, Timo Juhani, hallituksen puheenjohtaja, Tampere
Laasonen, Heli Marjut, ylitarkastaja, Espoo
Laatio, Hanna Henriikka, jaostopäällikkö, Helsinki
Lahti-Leeve, Suvi Päivikki, asiantuntija, HR-päällikkö, Helsinki
Lahtinen, Aki Juhani, poliisilakimies, Lieto
Laine, Laura Susanna, johtava asiantuntija, Helsinki
Laitinen, Eero Petri, strategiajohtaja, Uurainen
Laitinen, Kai, toiminnanjohtaja, Helsinki
Laitinen, Merja Tuula Orvokki, rikostarkastaja, Vihti
Laitinen, Vesa Lauri, johtaja, Helsinki
Lakkala, Kaisa Alexandra, tutkija, Saarenkylä
Lankinen, Jukka Petri, ylikomisario, Kouvola
Laukkanen, Teemu Tapani, myyntijohtaja, Lahti
Laurén, Tor Tapio, chef för laboratorieservice, Pargas
Lauri, Antti Ilmari, vanhempi patentti-insinööri, Espoo
Lehtikunnas, Tuija Eliisa, sairaalaylihoitaja, Parainen
Lehtilä, Antti Väinö, johtava tutkija, Helsinki
Lehtinen, Tuure Tapio, erityisasiantuntija, Helsinki
Lehto, Juha Tapani, toimitusjohtaja, Mynämäki
Lehtonen, Tero, tietohallintojohtaja, Espoo
Lehtosalo, Marko Tapani, johtava asiantuntija, Hyvinkää
Leino, Mika Tuomo Kristian, ympäristöjohtaja, Imatra
Leinonen, Seppo Tapani, erikoisasiantuntija, Kuopio
Lempiäinen, Tommi Tapio, johtaja, Espoo
Lidauer, Paula Annikki, johtava asiantuntija, Vaulammi
Liikamaa, Terho Pentti, ryhmäpäällikkö, Kolari
Liimatainen, Pia Karoliina, talous- ja konsernipalvelujohtaja, Pyhtää
Lilja, Juha Tapio, erikoistutkija, Jyväskylä
Liljeström, Henrik Christian, päätuotearkkitehti, Helsinki
Lillandt, Anders Karl Henrik, lantbruksföretagare, Kristinestad
Lindeman, Ari Pekka, koulutusjohtaja, Imatra
Lindevall, Pia Marjut Johanna, kliininen opettaja, Parainen
Lindfors, Sini Maria Anneli, erityisasiantuntija, Vihti
Lundin, Henrik Kenneth Christian, vastaava asiantuntija, Helsinki
Luoto, Antti Topias, rikosylitarkastaja, Liminka
Luukkanen, Juha Tapani, johtaja, Sastamala
Lääveri, Anu Kaija Terhikki, johtaja, aluepäällikkö, Helsinki
Madetoja, Janne Antero, tiedonhallinta-asiantuntija, Helsinki
Malila, Leo Henrik, yksikön päällikkö, Espoo
Manninen, Antti Juhani, tutkimustiimin päällikkö, Espoo
Mars, Hannu Mauno Tapani, vastuualueen johtaja, Keuruu
Martikainen, Sonja Helena, liiketoiminta-analytiikan johtaja, Helsinki
Mattila, Jussi-Pekka, ylikonstaapeli, Kajaani
Mattila, Sari Kirsi Marjatta, päällikkö, Espoo
Mellin, Taru Henna, hallintopäällikkö, Helsinki
Metsälä, Harri Antero, erikoisasiantuntija, Puutikkala
Metsärinne, Harri Sakari, hankintapäällikkö, Kuopio
Miettunen, Suvi Hanna-Maarit, hallintopäällikkö, Helsinki
Mikkanen, Tuula Hannele, Kasvatustieteen maisteri, Liperi
Moen, Pirjo Hannele, tutkimuskoordinaattori, Sipoo
Mokkila-Karttunen, Sari Anne, koulutuspäällikkö, Tervo
Myllymäki-Ziegler, Tiina Pauliina, balettitanssija, Helsinki
Mäenpää, Paula Katriina, kehittämispäällikkö, Lohja
Mähönen, Saara Annikki, rikostarkastaja, Tervo
Mäkelä, Antti Juhani, henkikirjoittaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Kaustinen
Mäkitalo, Kaisa Marjukka, keskuspäällikkö, Paimio
Möller, Åke Johannes, ledande expert, Karleby
Möttönen, Aura Helena, lisensointijohtaja, Espoo
Naskali, Timo Tapani, erikoistutkija, Helsinki
Nevala, Minna Maarit, kehittämispäällikkö, Helsinki
Niemi, Sari Hannele, erityisasiantuntija, Kurikka
Niemi, Tauno Martti, palotarkastaja, Lappeenranta
Nieminen, Juha Matti, lehtori, Vaasa
Nieminen, Marika Johanna, matkustamopalveluosaston johtaja, Jokela
Nilsson, Saana Leena Marjaana, osastopäällikkö, Helsinki
Niskanen, Laura Maria, neuvotteleva virkamies, Helsinki
Nordman, Mika Tapani, liiketoimintapäällikkö, Paimio
Nummela, Jonna Maria, johtaja, Helsinki
Nyholm, Pia Pauliina, vanhempi lakimies, Espoo
Ollas, Karl-Anders Viljam, ansvarsområdeschef, Lovisa
Ollas-Airinen, Sonja Marika, specialsakkunnig, Helsingfors
Ollila, Pauli Kalevi, erikoistutkija, Helsinki
Ollila, Toivo Samuli, aluepäällikkö, Sodankylä
Outa-Pulkkinen, Pia Carita, yliaktuaari, Lohja
Paattakainen, Leena Marjaana, johtaja, Kaarina
Paavola, Paavo Santeri, johtava tutkijainsinööri, Helsinki
Paldanius, Jarkko Johannes, hallitusneuvos, Helsinki
Palo, Anna-Maria, rehtori, palveluvastaava, Kokkola
Palo, Jukka Uolevi, tutkimuspäällikkö, Espoo
Parkkinen, Tiina Marjaana, koulutusjohtaja, Naarajärvi
Parviainen, Ulla Maria, viestintäjohtaja, Lappeenranta
Pasanen, Karri Kristian, johtava asiantuntija, Joensuu
Pasanen-Aro, Paula, palvelujohtaja, Akaa
Paukkunen, Kari Armas, teatteriohjaaja, -tuottaja ja -johtaja, Helsinki
Paxal, Kjell-Göran Tomas, lantbrukare, Korsholm
Pekkola, Vesa Matti, neuvotteleva virkamies, Kouvola
Pelander, Tiina Sinikka, yliopettaja, Salo
Peltoketo, Arja Helena, johtava kappalainen, Seinäjoki
Peltomaa, Marita Minna Emilia, erityisasiantuntija, Helsinki
Peltoniemi, Ann-Sofie Marianne, talouspäällikkö, Helsinki
Peltoniemi, Heikki Johannes, lukion rehtori, Raahe
Pennanen, Outi Hannele, ylikomisario, turvallisuuspäällikkö, Heinola
Penttinen, Sanna Elina, opetusneuvos, Kerava
Perkola, Noora Pauliina, ryhmäpäällikkö, johtava tutkija, Tampere
Peräaho, Pirjo Hannele, aluekehitysjohtaja, Jyväskylä
Pesonen, Anna Maiju Johanna, tutkija, Petäjävesi
Pesonen, Markku Wilhelm, suorituskyvyn johtaja, Västerskog
Piira, Gösta Kalevi, johtava tutkija, Siuntio
Piiroinen, Veli Juha Petteri, kaupunginjohtaja, Suonenjoki
Pitkänen, Mikko Henrik, rahoituspäällikkö, Espoo
Poussu, Teemu Petteri, ylitarkastaja, Oulu
Puhakka, Salla Katariina, johtaja, Espoo
Pulliainen, Ari Antero, ylikomisario, Varkaus
Pyhtinen, Arto Kalevi, rakennusosaston johtaja, Kiiminki
Pystykoski-Sopanen, Pirjo Anneli, hallituksen puheenjohtaja, Kurikka
Päivärinne, Sari Johanna, yliopistonopettaja, Helsinki
Raitmaa, Minna Therese, yleisötyöpäällikkö, Helsinki
Rajala, Heidi Hannele, kokoelmapalvelupäällikkö, Lahti
Ranki, Mika Tapio Laurentius, ylikomisario, Hämeenlinna
Ranta, Ilkka Johannes, lakimies, Jyväskylä
Rantala, Tuomas Ilmari, yksikköpäällikkö, Espoo
Rantanen, Harri Kalevi, globaali liiketoimintakehittäjä, Jokiniemi
Rantanen, Jussi-Pekka, toimittaja, Helsinki
Rauhamaa, Mikko Sakari, rikostarkastaja, Kerava
Raunio-Saarnisto, Mirja, jaostopäällikkö, Seinäjoki
Rautiainen, Juhana Mikael, ohjelmapäällikkö, Helsinki
Repo, Timo Elias Juhani, yli-insinööri, Riihimäki
Rich, Jaana Maria, teknisten palvelujen päällikkö, Espoo
Riihiluoma, Veli Allan Antero, johtava asiantuntija, Helsinki
Rintala, Jari Pekka, erikoissuunnittelija, Helsinki
Ristola, Eero Juhani, alueprojektipäällikkö, Kotka
Rokkanen, Päivi Marketta, lakimies, vaatimustenmukaisuusjohtaja, Helsinki
Rosnell, Seija Kristiina, kehittämisasiantuntija, oto-hallintojohtaja, Pori
Rosqvist, Timo Pekka, lähetyksen ja kv työn asiantuntija, Lappeenranta
Rotonen, Mikko Juhani, projektinjohtaja, Helsinki
Rummakko, Marko Petteri, lääkeainesuunnittelun vetäjä, Siuntio
Ruoslahti, Harri Ilmari, yliopettaja, Espoo
Ruotsalainen, Matti Juhani, kaupunginjohtaja, Kemi
Saari, Jukka Sakari, tuotantojohtaja, Tervajoki
Saari, Petri Ilmari, lukion rehtori, Veteli
Saastamoinen, Erkki Olavi, tietohallintojohtaja, Mäntsälä
Sahala, Sami Janne, vanhempi asiantuntija, Helsinki
Saikkonen, Antti Johannes, tuotantojohtaja, Espoo
Sainio, Kimmo Juhani, rikostarkastaja, Helsinki
Salenius, Maiju Johanna, päällikkö, Jyväskylä
Sallinen, Pekka Ilmari, poliisitarkastaja, Helsinki
Salmi, Helena, myyntijohtaja, Sastamala
Saloriutta, Lauri Antero, hallituksen jäsen, Kerava
Sammalniemi, Elsa Johanna, ravintolapäällikkö, Julkujärvi
Sarajisto, Tomi Tapani, verkkotiimin johtaja, Helsinki
Sarkki, Aino Maaria, erityisasiantuntija, Helsinki
Savisaari, Lauri Veikko, johtaja, Tampere
Schneider, Andreas Michael, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Helsinki
Seitsamo, Susanna Kristiina, johtaja, Pirkkala
Seppänen, Ari Jukka, turvallisuuspäällikkö, Imatra
Silén-Lipponen, Marja Sinikka, yliopettaja, Kuopio
Siljamo, Niilo Martinpoika, tutkija, Helsinki
Sillman, Hannu, varastotyönjohtaja, Harjavalta
Siltanen, Anni Kristiina, johtava asiantuntija, Helsinki
Simoska, Mervi Annika, kunnanjohtaja, Juva
Sippola, Sari Kristiina, jaostopäällikkö, Kerava
Skog, Roy Johannes, aluejohtaja, Kokkola
Skur, Thomas Jan-Michael, kriminalöverkommissarie, Kaskö
Solin, Jussi Pekka Ilmari, johtava tutkija, Helsinki
Stenvall, Antti Petteri, rikostarkastaja, Jyväskylä
Still, Viveca Margareta, lainsäädäntöneuvos, Espoo
Sulander, Salme Kristiina, rehtori, Helsinki
Sunikka, Miika Petteri, hallituksen puheenjohtaja, Joensuu
Suominen, Kari Juhani, johtaja, Hyvinkää
Sällström, Linda Charlotta, jalkapalloilija, Ruotsi
Söyrilä, Pekka Tapani, tonttipäällikkö, Helsinki
Talja-Latvala, Jaana, perusopetuksen ja lukion rehtori, Karstula
Talvitie, Minna Katriina, erityisasiantuntija, Seinäjoki
Tammelin, Heikki Antero, hallituksen puheenjohtaja, Vehmaa
Tattari, Katri Tuulikki, hallintojohtaja, Kerava
Tauriainen, Jukka Olavi, tutkija, Lapua
Tauriainen, Jukka Pekka, rehtori, Vantaa
Teeri, Sari Eliisa, yliopettaja, Pori
Teerikangas, Olli Pekka, yksikön esimies, Helsinki
Teerineva, Eija Hellevi, toiminnanjohtaja, Leppävirta
Tiainen, Esa Antero, tekninen johtaja, Vantaa
Tolppi, Veli-Matti, yliopettaja, Kuopio
Toppinen, Sami Pietari, johtava asiantuntija, Porvoo
von Troil, Katarina, ledare för talang och ledarskap, Esbo
Tuomaala, Sanna Maria, talousjohtaja, Vaasa
Tuominen, Aki Juhani, riskienhallintapäällikkö, Nurmijärvi
Uttula, Aleksi Petteri, yksikönpäällikkö, Turku
Uusikivi, Jari Antero Johannes, ryhmäpäällikkö, Helsinki
Vaaheranta, Matti Antero, yksikköpäällikkö, Rauma
Vahla, Sari Marja Katriina, filosofian maisteri, Jokela
Wahlfors, Maria Charlotta, ympäristöterveyspäällikkö, Tampere
Vainio, Terttu Hillevi, erikoistutkija, Tampere
Valjakka, Jukka Petteri, osastonjohtaja, Järvenpää
Waskilampi-Kuikka, Maarit, tietohallintojohtaja, Espoo
Vastamäki, Jaana Johanna, erityisasiantuntija, Tampere
Vepsäläinen, Jukka Henrik, erityisasiantuntija, Lahti
Viitanen, Minttu, asiakkuusjohtaja, Helsinki
Witting, Torbjörn Sven Mathias, verkställande direktör, Karleby
Vuojolainen, Juha Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Ylöjärvi
Vuorinen, Jussi Petteri, johtaja, Helsinki
Ylipaavalniemi, Jouko Johannes, yhteysjohtaja, Hämeenlinna
Yrjölä, Petri Mikael, kehityspäällikkö, Espoo
Åstrand, Kent, seniorchef, Vasa
Äikäs, Saija Eliisa, johtaja, Helsinki
Yhteensä 328
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Aallonen, Tuija Hannele, vastuualuepäällikkö, Lahti
Aaltonen, Ari Juhani, erityisasiantuntija, Helsinki
Ahdeoja, Jyrki Kalervo, lakimies, Nurmijärvi
Ahlgrén-Holappa, Johanna, kaupunkitietopäällikkö, Tampere
Aholaakko, Teija-Kaisa, yliopettaja, Vihti
Ahonen, Juha Matti, hallintopäällikkö, Rovaniemi
Airaksinen, Kirsi Marjatta Susanna, ryhmäpäällikkö, Helsinki
Ala-Heikkilä, Virpi Susanne, johtaja, Vaasa
Alajoutsijärvi, Seppo, ammattiopiston lehtori, Kemijärvi
Alamäki, Juha Tapani, huolto- ja kunnossapitopalvelujohtaja, Vantaa
Alasaari, Kari Juhani, maatalousyrittäjä, Lapua
Alhonen, Tero Tuukka, vanhempi IT-asiantuntija, Porvoo
Alkula, Mikko Tapani, tuotantojohtaja, Vaasa
Anderssén, Jan Anders, lantbrukare, Pedersöre
Andtfolk, Jan Peter, kundansvarig direktör, Vasa
Ansala, Mira Irene Elisabeth, sisäisen tarkastuksen päällikkö, Helsinki
Arkko, Pasi, kuljetuspäällikkö, Hirvensalmi
Arola, Rosa Maaria, johtava asiantuntija, Helsinki
Asikainen, Heikki Johannes, kehityspäällikkö, Valkeakoski
Asikainen, Suvi Anniina, prosessiasiantuntija, Saimaanharju
Aunola, Jarkko Anssi Oskari, ensihoitopalveluiden päällikkö, Lempäälä
Autere, Ona Anna Erika, rikoskomisario, Tampere
Behm, Aki Petteri, talousjohtaja, Lappeenranta
Belon Laitinen, Marie-Zoé, rahoitusanalyytikko, Kaarina
Berg, Kaisa Elina, erityisasiantuntija, Keminmaa
Bertills, Anna, verkställande direktör, Vörå
Blomster, Mari Kristiina, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kirkkonummi
Brask, Nina Hannele, luottamushenkilö, Kotka
Broända, Mats Mikael, maatalousyrittäjä, Kruunupyy
Chydenius, Tarja-Leena Maarit, lehtori, Kirkkonummi
Dahlström, Peter Håkan, förvaltningschef, Vasa
Dorairaju, Ganeas, erityisasiantuntija, Helsinki
Ekman, Niklas Karl Torbjörn, specialforskare, sektionschef, Esbo
Erkkilä, Miika Johannes, ylitarkastaja, –
Erwe, Minna Katariina, pääregistraattori, Helsinki
Etelävuori, Jukka Tapani, vanhempi varautumisasiantuntija, Helsinki
Fagerholm, Arja-Leila Hannele, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, Kerava
von Fieandt-Lehtonen, Anna, lakimies, Kirkkonummi
Fihlman, Aki Jukka, hankintajohtaja, Lappeenranta
Fjäder, Päivi Marketta, tutkija, Vantaa
Forsstedt, Pia Charlotta, johtaja, Helsinki
Fourastié, Sirpa Anneli, johtava asiantuntija, Sipoo
Friman, Rea Elina, juristi, Helsinki
Furu-Kallio, Leena Veronica, erikoistutkija, Vantaa
Granberg, Stefan Nils-Johan, direktör, Jakobstad
Grandell, Merja Kaarina, ryhmäpäällikkö, Siuntio
Grann, Caius Johan Christoffer, myyntijohtaja, Espoo
Gustafsson, Jussi Petteri, rikoskomisario, Turku
Gustafsson, Ulf Mikael, verksamhetsledare, Helsingfors
Göös, Varpu, viestintäpäällikkö, Helsinki
Haahtela, Mia Johanna, menettelypäällikkö, Turku
Haapakoski, Kirsi Maarit, ylitarkastaja, Helsinki
Haapalehto, Seppo Ilmari, vanhempi turvallisuusinsinööri, Pattijoki
Hahtola, Kimmo, johtaja, Klaukkala
Hakamäki, Tuija Maria, asiakaspalvelujohtaja, Espoo
Hakamäki, Virva Marja-Leena, kehittämispäällikkö, Hämeenlinna
Hakuli, Kari Antero, johtava asiantuntija, Kerava
Halttu, Janne Eerik, viestintäasiantuntija, Helsinki
Hanhilampi, Jetro Einari, rikosylikomisario, –
Hantula, Ritva Kyllikki, terveystieteiden maisteri, Siikalatva
Harilainen, Sirkka-Liisa, johtava asiantuntija, Vantaa
Hautalahti, Pasi Markus, johtava asiantuntija, Seinäjoki
Havu, Paula Anneli, tutkija, Espoo
Hedman, Anne Kristiina, ylihoitaja, Märynummi
Heikka, Else Marjatta, veronsaajien oikeudenvalvoja, Rovaniemi
Heikonen, Kaisu Anneli, toimistoinsinööri, Espoo
Heino, Pekka Oskari, erikoistutkija, Helsinki
Heiskala, Piia Johanna, ylitarkastaja, Järvenpää
Heiskanen, Janne Olavi, tavaratalon johtaja, Helsinki
Heiskanen, Jari Juhani, jälkimarkkinointijohtaja, Lahti
Heiskanen, Mikko Sakari, kaupunginlakimies, Turku
Helenius, Miika, toimitusjohtaja, Espoo
Helesvirta, Jussi Tuomas, hallintopäällikkö, Rusko
Hellgren, Rauno Riku, kiinteistöinsinööri, Kerava
Hellman, Tuula Anneli, notaari, Masku
Herranen, Jussi Petteri, pelastusylitarkastaja, Rautalampi
Hietanen, Eero Samuli, valmennuskeskuspäällikkö, Rovaniemi
Hiltunen, Pia Helena, hallinto- ja talousjohtaja, Kontiolahti
Hindersson, Marcus Jan Erik, ledande brandinspektör, Ekenäs
Hirvonen, Heli Kristiina, ryhmäpäällikkö, Lappeenranta
Holanti, Merja Irmeli, strategi, Raasepori
Holma, Matti Sakari, johtava sääntelyasiantuntija, Helsinki
Holmberg, Inger Elisabeth, VD-assistent, Ekenäs
Holopainen, Esa Taneli, raviohjastaja, -valmentaja, Hollola
Holopainen, Helena Hannele, asiantuntija, Espoo
Honka, Risto Aarno, vanhempi asiantuntija, Turku
Honkanen, Johanna, aluepäällikkö, Espoo
Horelli, Kai Henrik, pelastusylitarkastaja, Kuopio
Huhta, Juha-Matti, komisario, Tampere
Huhta-Koivisto, Risto, johtava asiantuntija, Espoo
Huhtala, Markus Mikael, prosessisuunnitteluosaston päällikkö, Järvenpää
Huhtala, Pirkko Helena, koordinaattori, Oulu
Huisko, Jukka Pekka Tapani, peruskoulun ja lukion yhteinen lehtori, Juuka
Hukkanen, Ismo, vastaava asiakkuusjohtaja, Helsinki
Huurinainen, Leo Markku Johannes, sisäinen tarkastaja, Espoo
Hyvärinen, Ari Kimmo, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Helsinki
Häkkinen, Jani Mikael, erikoistutkija, Hamina
Häkkinen, Petri Sami Henrik, turvallisuusjohtaja, Hyvinkää
Hällfors, Vesa Juhani, pelastusylitarkastaja, Paimio
Hämäläinen, Pekka Olavi, liikuntajohtaja, Rovaniemi
Hänninen, Olli Pekka, ylitarkastaja, Tuusula
Hänninen, Riitta Hannele, Prismajohtaja, Helsinki
Hänninen, Seppo Olavi, erityisasiantuntija, Helsinki
Höckert, Tiina Tellervo, mobiilikäytön johtaja, Vantaa
Högman, Matti Antero, rikoskomisario, Helsinki
Ikonen, Päivi Riitta, valtakunnallinen rauniokoirakouluttaja, Espoo
Ilkka, Kai Markus, aluepäällikkö, lennonjohdon päällikkö, Pori
Ilomäki, Antti-Jussi, osastopäällikkö, Muurame
Ilves, Päivi Hannele, kääntäjä, Helsinki
Immonen, Harri Kalevi, IT-päällikkö, Varkaus
Immonen, Riku Allan Kristian, kisaryhmän päävalmentaja, Raisio
Isokangas, Pasi Matti, sivistysjohtaja, Lieto
Isomäki, Teija Inkeri, henkilöstöjohtaja, Helsinki
Isosaari, Jouko Tapani, rahoitusjohtaja, Toholampi
Jaanu, Anna-Mari, kehittämispäällikkö, Helsinki
Jaara, Sauli Aslak, yrittäjä, toimitusjohtaja, Kempele
Janhonen, Matti, ylitarkastaja, Helsinki
Janhunen, Pentti Ilari, yksikönpäällikkö, Espoo
Janhunen, Petri Olavi, teknologiapäällikkö, Varkaus
Jansson, Kari Nils Juhani, vanhempi erikoisasiantuntija, Porvoo
Johansson, Janne Erik, rahoitusjohtaja, Helsinki
Jokiniemi, Sari Susanna, talousjohtaja, Tampere
Jormanainen, Kirsi Elina, palvelupäällikkö, Vaasa
Jormanainen, Pauli Matti, johtaja, Joensuu
Juntunen, Janne Kari, erikoistutkija, Keuruu
Jutila, Lasse Pekka, riskivastaava, Lappeenranta
Järvi, Jussi Veli-Juhani, hankintapäällikkö, Jyväskylä
Järvinen, Jarkko Tapani, arkkitehtuurijohtaja, Tampere
Kaikkonen, Heikki Tapio, kalustopäällikkö, Nummela
Kainonen, Juha Petteri, rikosylikomisario, Paimio
Kainulainen, Ari Pekka Sakari, ryhmäpäällikkö, Helsinki
Kallama, Kimmo, lehtori, opetuspäällikkö, Helsinki
Kallio, Airi Elisabet, hallituksen puheenjohtaja, Porvoo
Kallio, Arto Tapani, yksikön päällikkö, Espoo
Kalliomäki, Jukka Mikael, konsernin rahoituspäällikkö, Helsinki
Kamila, Kai Mikael, johtava HR-liiketoimintakumppani, Vaasa
Kamunen, Virpi Kaarina, gerontologinen asiantuntija, Nivala
Kanerva, Atte Herman, ylitarkastaja, Launonen
Kangasniemi, Virpi Kaarina, lakimies, Kirkkonummi
Kankkunen, Olli Antero, päällikkö, Helsinki
Kapulainen, Kristiina Hannele, pelastusylitarkastaja, Lappeenranta
Karaharju-Huisman, Tuire Katriina, fysioterapeutti, FT, Helsinki
Karhumäki, Leena Marjaana, viestintäpäällikkö, Espoo
Karhunen, Kari Olavi, suunnittelija, Helsinki
Karisto, Sari Helena, aikuissosiaalityön päällikkö, Espoo
Karppinen, Tuomo Henrik, ympäristöpäällikkö, Hollola
Katila, Jarmo Antero, rikoskomisario, Ulvila
Kaukonen, Katja Susanna, johtava asiantuntija, Helsinki
Kauppinen, Paula Irmeli, palvelupäällikkö, Espoo
Keränen, Heimo Kalle Antero, kunnanjohtaja, Hyrynsalmi
Kesälä, Kalle Petteri, komisario, –
Kiiski, Hanna Helinä, ylitarkastaja, Joensuu
Kilpinen, Anu Pieta, viestintäpäällikkö, Oulu
Kinnunen, Antti Markus, hallintojohtaja, Juva
Kirjalainen, Esko Eino Kristian, johtava asiantuntija, Helsinki
Kiuru, Katariina, konsulipalveluvirkailija, Helsinki
Kivelä, Marja Kaarin Susanna, yliopettaja, Nummela
Kiviharju, Roni Christer, erityisasiantuntija, Helsinki
Kivioja, Esa Kalevi, toimialajohtaja, Nokia
Kivioja, Juha-Pekka, tuotepäällikkö, Espoo
Koistinen, Vesa Tapani, projektipäällikkö, Kouvola
Koivunen, Pekka Olavi, päätoimittaja, Pomarkku
Koivuranta, Jaana Katariina, lehtori, Ruuhivaara
Kokkonen, Jyrki Olli Juhani, ryhmäpäällikkö, Iisalmi
Kolehmainen, Harri Tapani, kunnossapitopäällikkö, Vantaa
Kontiola, Lasse Aatos, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Rovaniemi
Konttila, Jussi, yrittäjä, Jämsänkoski
Konttinen, Timo Veikko, erityisasiantuntija, Espoo
Konu, Mika Juhani, toimitusjohtaja, Vaasa
Koponen, Esko Antero, asiantuntija, Helsinki
Korhonen, Anne Maarit, tiedonomistaja, Söderkulla
Korhonen, Janne Jussi, johtava IT-asiantuntija, Espoo
Korhonen, Jouko Tapio, meteorologi, Helsinki
Korpela, Tapio Matias, vanhempi tuotepäällikkö, Helsinki
Kortelainen, Jarmo Tapio, erikoissuunnittelija, Espoo
Koski-Heikkinen, Anne Helena, sivistystoimenjohtaja, KT, Kuusamo
Koskivaara, Noora Katariina, asemakaava-arkkitehti, Vantaa
Kosonen, Ritva Marjatta, osaamispäällikkö, Lappeenranta
Kotimäki, Tuula Hannele, ylitarkastaja, Mikkeli
Kropsu, Raimo, toimitusjohtaja, Oulu
Kruus, Ismo Juhani, kauppatieteiden maisteri, Helsinki
Kuisma, Kalervo Jari Juhani, toimitusjohtaja, Helsinki
Kuisma, Kimmo, projektinjohtaja, Helsinki
Kuivalainen, Jetta Hannele, erityisasiantuntija, Iittala
Kujala, Jukka Martti, talouspäällikkö, Vantaa
Kujala, Teija Elisabeth, asiantuntija, Helsinki
Kujala, Tiina Tellervo, tuotantopäällikkö, Espoo
Kulojärvi, Kimmo Tapio Johannes, toimitusjohtaja, Kemijärvi
Kumpulainen, Sini Maarit, ylitarkastaja, Mäntsälä
Kuoksa, Tarja Irmeli, kasvun ja oppimisen palvelualueen johtaja, Rovaniemi
Kuosmanen, Arto Kalevi, asiakkuusjohtaja, Joensuu
Kupiainen, Juha Pekka Tapani, diplomikauppias, Kontiolahti
Kutila, Antti Uolevi, turvallisuusjohtaja, Helsinki
Künnapuu, Krista, apulaisjohtaja, Helsinki
Kähkönen, Sari Hannele, lehtori, Kemi
Könönen, Kai Henrik, kunnanjohtaja, Lappeenranta
Laakkonen, Harri Juhani, myynti- ja hankintajohtaja, Turku
Laaksonen, Vesa Olavi, johtaja, Jyväskylä
Laamanen, Timo Lauri Juhani, asiakkuusjohtaja, Helsinki
Lahti, Otto Olavi, johtava asiantuntija, Espoo
Lahtonen, Sirpa Johanna, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Helsinki
Laine, Katja Maria, toiminnanjohtaja, Raisio
Laine, Miika Johannes, komisario, Riihimäki
Laine, Ritva Heta Anneli, vanhempi projektipäällikkö, Sipoo
Laitinen, Ari Juhani, talouden erityisasiantuntija, Tampere
Laitinen, Juha Ari, erikoistutkija, Kuopio
Lantto, Toini Orvokki, ylitarkastaja, Rovaniemi
Larkio, Jukka Tapio, rikoskomisario, Helsinki
Lassila, Tero Matias, laatupäällikkö, Lahela
Laukkanen, Timo, yliaktuaari, Lahti
Launiainen, Helena Marjatta, koulutusjohtaja, Helsinki
Lehojärvi, Minna-Riikka Susanna, henkilöstöpäällikkö, Helsinki
Lehtikevari, Hannu, päällikkö, Ylöjärvi
Lehtinen, Knut Markus, ledande brandinspektör, Pargas
Lehtinen, Maarit Helena, johtava työmarkkinajuristi, Turku
Lehto, Miira-Maria, erityisasiantuntija, Helsinki
Lehtonen, Leena Elisabet, ylitarkastaja, Espoo
Lehtonen, Tarja Ulla Tu