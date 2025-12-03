Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt itsenäisyyspäivänä 6.12.2025 antaa ansioituneille Suomen kansalaisille seuraavat kunniamerkit:



Suomen Valkoisen Ruusun suurristi



Halla-aho, Jussi Kristian, puhemies, Helsinki



Yhteensä 1



Suomen Leijonan suurristi



Alahuhta, Matti Juhani, tekniikan tohtori, –



Yhteensä 1



Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki



Lundmark, Pekka Ilmari, toimitusjohtaja, Helsinki



Yhteensä 1



Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki



Ambrosius, metropoliitta, Helsinki



Heinonen, Olli-Pekka, pääjohtaja, Sveitsi



Hämäläinen, Pirkko Mirjami, ulkoasiainneuvos, –



Itälä, Ville Heimo Antero, pääjohtaja, Belgia



Kalkku, Elina, ulkoasiainneuvos, –



Lindblom, Sari Anne, rehtori, Espoo



Penttilä, Merja Elisa, tieteen akateemikko, Helsinki



Sipiläinen, Anne Marjaana, ulkoasiainneuvos, Helsinki



Yhteensä 8



Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki



Essayah, Sari Miriam, maa- ja metsätalousministeri, Lapinlahti



Heikkilä, Taavi Kalevi, vuorineuvos, Helsinki



Helander, Petri Tuomas, oikeusneuvos, Helsinki



Huhtala, Olavi, divisioonan johtaja, Hyvinkää



Häkkänen, Antti Edvard, puolustusministeri, Mäntyharju



Ihamuotila, Timo Jaakko Pietari, talous- ja rahoitusjohtaja, Helsinki



Ikonen, Anna-Kaisa, kunta- ja alueministeri, Tampere



Ilveskero, Mika Kostinpoika, oikeusneuvos, Espoo



Juuso, Kaisa Helena, sosiaali- ja terveysministeri, Tornio



Kulovaara, Harri Uolevi, varatoimitusjohtaja, Yhdysvallat



Laajasalo, Teemu Olavi, piispa, Helsinki



Manner, Topi Tapani, toimitusjohtaja, Espoo



Mattsson, Markus Rainer, teollisuusneuvos, Tampere



Meri, Leena Kristiina, oikeusministeri, Hyvinkää



Multala, Sari Susanna, ympäristö- ja ilmastoministeri, Vantaa



Määttä, Tapio Einari, yliopiston rehtori, Joensuu



Ranne, Lulu Sirkku Susanna, liikenne- ja viestintäministeri, Hämeenlinna



Tavio, Ville Tapani, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, Turku



Tierala, Lauri Antero, kansliapäällikkö, Espoo



Tornikoski, Kari Vesa, oikeusneuvos, Pälkäne



Åstrand, Bo-Göran, biskop, Borgå



Yhteensä 22



Suomen Leijonan komentajamerkki



Aho, Antti Jussi, hallituksen puheenjohtaja, Espoo



Aho, Vesa Tapio, toimitusjohtaja, Veikkola



Arola-Järvi, Anna Kristiina, pääjohtaja, –



Bergqvist, Sandra Ida Christina, riksdagsledamot, Pargas



Eerola, Paula Anna-Maria, pääjohtaja, Helsinki



Happonen, Päivi Anitta, pääjohtaja, Espoo



Heiskanen, Kari Olavi, näyttelijä, ohjaaja, Helsinki



Helander, Jaana Annika, laamanni, Pori



Hellman, Pasi Sakari, ulkoasiainneuvos, Helsinki



Herold, Kim Marcus, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki



Huokuna, Jari Pekka, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, Mikkeli



Jouhki, Leo Timo Tapio, toimitusjohtaja, KTM, Sveitsi



Jääskeläinen, Tanja Katriina, ulkoasiainneuvos, –



Kamu, Okko Tapani, professori, Kirkkonummi



Kantanen, Olli Kullervo, ulkoasiainneuvos, Espoo



Karhunen, Minna Helena, toimitusjohtaja, Hyvinkää



Kariniemi, Pauli Pekka, osastopäällikkö, ylijohtaja, Helsinki



Kautto, Mikko, toimitusjohtaja, Espoo



Kiander, Jaakko Sakari, toimitusjohtaja, VTT, Helsinki



Koivisto, Timo Ville Sakari, kaupunginjohtaja, Jyväskylä



Känkänen, Janne Heikki Topias, toimitusjohtaja, Helsinki



Ladau, Rolf Joakim, toimitusjohtaja, Siuntio



Lahti, Ari Juhani, puheenjohtaja, Helsinki



Lahtinen, Ilkka Juha Kalevi, laamanni, Espoo



Laine, Päivi Maarit, ulkoasiainneuvos, Helsinki



Laine-Tolonen, Riikka Susanna, toimitusjohtaja, Helsinki



Lehtinen, Teemu Tuomas, toimitusjohtaja, Espoo



Levasma, Jarkko Juhani, ICT-johtaja, Helsinki



Lund, Peter David, professori emeritus, Helsinki



Martelius, Juha Petteri, suojelupoliisin päällikkö, Helsinki



Meinander, Carl Henrik, professor, Helsingfors



Meskanen, Anne Maarit, ulkoasiainneuvos, Helsinki



Norvanto, Keijo Ensio, ulkoasiainneuvos, Helsinki



Ojanperä, Tero Ilmari, hallituksen puheenjohtaja, Espoo



Outinen, Anna Katriina, näyttelijä, Helsinki



Pallaspuro, Juha Matti, ryhmäpäällikkö, Kirkkonummi



Patrikainen, Pasi Pekka, pääjohtaja, Kuopio



Pelkonen, Eija Hannele, ylijohtaja, Espoo



Pylkkänen, Elina Anna-Maija, alivaltiosihteeri, Helsinki



Reijula, Kari Edvard, professori, Helsinki



Rydman, Wille-Werner, kansanedustaja, Helsinki



Sarlin, Peter Sebastian Johan, toimitusjohtaja, työelämäprofessori, Turku



Sinnemäki, Anni Milja Maaria, apulaispormestari, Helsinki



Sipola, Saku Petri Tapio, toimitusjohtaja, Tuusula



Sirkiä, Raimo Juhani, oopperalaulaja, Helsinki



Skiftesvik, Jon Harald, kirjailija, Oulu



Tapio, Lauri Tuomas, ulkoasiainneuvos, Helsinki



Tuononen, Jukka Erkki, poliittis-sotilaallisen osaston päällikkö, Helsinki



Vaara, Roi Yrjö Kristian, taiteen akateemikko, Helsinki



Vimpari, Tuomo Tapio Paavali, prelaatti, Vatikaani



Voipio, Ville Sakari, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki



Voutilainen, Pekka Juhani, ulkoasiainneuvos, Espoo



Vänskä, Osmo Antero, kapellimestari, Yhdysvallat



Yläoutinen, Sami Petri Juhani, pääjohtaja, Helsinki



Öistämö, Kai Olavi, toimitusjohtaja, Espoo



Yhteensä 55



Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki



Aalto, Pami Kullervo, professori, Helsinki



Ahonen, Pirkko Anneli, toimitusjohtaja, Tampere



Aittoniemi, Eeva Katariina, yksikönpäällikkö, Helsinki



Arola, Tuija Johanna, dekaani, professori, ylilääkäri, Helsinki



Autiovuori, Joanna, hallintojohtaja, Helsinki



Autti, Taina Helena, professori, ylilääkäri, Helsinki



Belahcen, Anouar, professori, varadekaani, Espoo



Blomberg, Christel Marina, verksamhetsarkitekt, Esbo



Cantell-Forsbom, Anna Margareta, osastopäällikkö, Vantaa



Eklund, Kari Kalervo, professori, ylilääkäri, Helsinki



Ekqvist, Merja Päivi, ylijohtaja, Järvenpää



Ekroos, Ari Ilkka, professori, Kerava



Eriksson, Mats Olof, toimitusjohtaja, Turku



Flinck, Karl Joakim Alexander, verkställande direktör, Helsingfors



Forsberg, Tuomas Antero, professori, Helsinki



Fred, Tommi Kristian, toimitusjohtaja, Helsinki



Geust, Thomas Christer Joackim, talousjohtaja, Helsinki



Haapaniemi, Pekka Johannes, hovioikeudenneuvos, Helsinki



Hakala, Päivi Johanna, hallitusneuvos, Espoo



Hallavainio, Anne-Mari, hallitusneuvos, Vantaa



Hautsalo, Leena Riitta, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Jyväskylä



Havu-Nuutinen, Sari, professori, Joensuu



Heinonen, Kai Ilmari, toimitusjohtaja, Espoo



Henriksson, Marketta, finanssineuvos, yksikön päällikkö, Helsinki



Hermans, Raine Marko Juhani, dekaani, Vaasa



Huhta, Ari Jaakko Juhana, professori, Jyväskylä



Hyvärinen, Harri Raine Antero, hovioikeudenneuvos, Kuopio



Häkkinen, Kirsi-Maria, hovioikeudenneuvos, Vaasa



Ijäs, Niko Petteri, budjettineuvos, Helsinki



Julkunen, Ilse Harriet Gunilla, professor, Helsingfors



Järvenpää, Marko Juhani, dekaani, Vaasa



Kallioniemi, Olli-Pekka, professori, tutkimusjohtaja, Helsinki



Kantola, Jussi Ilari, professori, Kaarina



Karjalainen, Markku Antero, professori, Oulu



Karppinen, Timo Juhani, talous- ja rahoitusjohtaja, Helsinki



Kaukinen, Katri Maria, professori, Tampere



Kaunisto, Vesa Tapani, hallituksen puheenjohtaja, Veteli



Kilpeläinen, Ilkka Antero, professori, Porvoo



Kinnunen, Jari Juhani, talous- ja rahoitusjohtaja, Helsinki



Kivipelto, Miia Karita, professori, Kuopio



Korkeamäki, Timo, dekaani, Espoo



Kruus, Leena Liisa Kristiina, dekaani, Espoo



Kuosmanen, Outi Taru Kristiina, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri, Helsinki



Kurki, Marjo Hannele, pääjohtaja, Hämeenlinna



Kuronen, Marjo Leena Anneli, professori, Jyväskylä



Laakkonen, Pirjo Maarit, johtaja, Helsinki



Laakso, Harri Antero, professori, Akaa



Lehikoinen, Liisa Katriina, hovioikeudenneuvos, Espoo



Lehto, Jani Juhani, johtaja, Jyväskylä



Lehto, Pasi Antero, toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri, Tampere



Leppä, Sirpa Marianne, onkologian professori, Espoo



Linnosmaa, Ismo Erkki Olavi, professori, Kuopio



Lounasmeri, Sari Eeva Johanna, toimitusjohtaja, Espoo



Luomanen, Nina Annika, yritysliiketoiminnan johtaja, Helsinki



Löfgren, Maria Katariina, puheenjohtaja, Helsinki



Melartin, Rita Kaarina, hovioikeudenneuvos, –



Mikkola, Tarja Tuulikki, professori, Naantali



Murtomäki, Lasse Sakari, professori, Espoo



Mylly, Tuomas Jussi, professori, Raisio



Mäki, Harri Heikki, professori, Tuusula



Mäkivuokko, Harri Antero, toimitusjohtaja, Kirkkonummi



Määttä, Ari Petri Tapani, osaston johtaja, kirkkoneuvos, Lahti



Nieminen, Miika Tapio, professori, Haukipudas



Niiranen, Valtteri Petri Tapani, toimitusjohtaja, Helsinki



Nissilä, Leena Tuulikki, Kotuksen johtaja, Espoo



Pakkasvirta, Jussi Olavi, professori, Helsinki



Parikka, Anna Mataleena, professori, Tampere



Peltonen, Leena Johanna, professori, Nurmijärvi



Peltoniemi, Harri Jaakko, Karvin johtaja, Pori



Penttilä, Esa Pentti Tapio, professori, Joensuu



Peräkylä, Anssi Matti, professori, Helsinki



Piirilä, Päivi Liisa, ylilääkäri, professori, Helsinki



Pohjola, Lea Rosa Kaarina, hovioikeudenneuvos, Turku



Primmer, Craig Robert, dekaani, professori, Helsinki



Pukkala, Eero Ilmari, professori emeritus, Järvenpää



Pärssinen, Aarno Tapio, professori, Espoo



Raisamo, Roope Samuli, professori, Tampere



Rajala, Pasi, valtiosihteeri, Helsinki



Rautiainen, Anne Irene, esittelijäneuvos, Helsinki



Romakkaniemi, Juho Jalmari, toimitusjohtaja, Helsinki



Rouvinen, Juha Pekka, professori, Joensuu



Rummukainen, Kari Olavi, professori, Helsinki



Saarinen, Satu Johanna, tuomiorovasti, Oulu



Sainio, Jari Olavi, järjestämispäällikkö, Lieto



Sajavaara, Anu Marjukka, valtakunnansovittelija, Helsinki



Schwab, Ursula Sonja, professori, Kuopio



Servo, Camilla Katariina, referendarieråd, Helsingfors



Siika-aho, Liisa Annika Julia, osastopäällikkö, Helsinki



Sinkkilä, Jyrki Tapio, professori, Helsinki



Sirviö, Kari Pekka, toimitusjohtaja, Tampere



Sivonen, Jari Oskari, professori, Oulu



Slunga-Poutsalo, Riikka, valtiosihteeri, Lohja



Suurpää, Lauri Matti, professori, Helsinki



Talja, Martti Tapani, professori, Lahti



Talus, Anu Piritta, tietosuojavaltuutettu, Helsinki



Talvitie, Tommi Samuli, johtava hallintovouti, Kaarina



Thessler, Sirpa Irina, johtaja, Vantaa



Tienari, Janne Hermanni, professor, Helsingfors



Tikkanen, Heikki Olavi, professori, Kuopio



Toom, Auli-Mari Hannele, professori, Helsinki



Tuppurainen, Suvi-Elise Päivikki, maajohtaja, Helsinki



Tuurnala, Tiina Maria, toimitusjohtaja, Espoo



Utrio, Kimmo Markus, varadekaani, Espoo



Vaara, Juha Tapani, professori, Oulu



Vainio-Korhonen, Kirsi-Maaria, professori, Helsinki



Valden, Mika Olavi, professori, Kangasala



Valkama, Mikko Erik, professori, Nokia



Varjo, Jari Juhani, johtaja, Vantaa



Vesanto, Taina Elisabet, maatalousneuvos, –



Välisuo, Petri Olavi, professori, Vaasa



Väliverronen, Esa Tapani, professori, Helsinki



Yhteensä 111



Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitali



Havukainen, Riitta Maria, näyttelijä FIA, Helsinki



Härö, Klaus Juhani, elokuvaohjaaja, Porvoo



Jokela, Juha Petteri, näytelmäkirjailija, käsikirjoittaja, Helsinki



Kares, Mika Juhani, oopperalaulaja, taiteellinen johtaja, Espoo



Kylänpää, Hannele, kuvanveistäjä, kuvataiteilija, Helsinki



Laiti, Jouni Antti, venemestari, Utsjoki



Lehtinen, Helena Maarit, korutaiteilija, Lahti



Pohjonen, Mika Juhani, oopperalaulaja, Lahti



Sid-Achrén, Maria Charlotta, teaterchef, skådespelare, Ruotsi



Soini, Katri, tanssitaiteilija ja -pedagogi, Helsinki



Suutari, Virpi Maarit, dokumenttielokuvaohjaaja, Helsinki



Tapiola, Jouni Ilmari, puukko- ja korutaiteilija, Utsjoki



Yhteensä 12



Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki



Aalto, Harri Ilmari, toimitusjohtaja, Nakkila



Aalto, Laura, viestintäjohtaja, Helsinki



Aho, Juha Antti Mikael, kehitysjohtaja, Oulu



Aho, Sari Marianne, erikoissyyttäjä, Helsinki



Ahola, Katja Maria, rahoitusjohtaja, Helsinki



Ala-Laurinaho, Juha, tekniikan tohtori, Espoo



Alén, Markku Allan, rallikuljettaja, Helsinki



Attila, Eeva Johanna, lainsäädäntöneuvos, Helsinki



Aura, Anneli Kaarina, hallinto-oikeustuomari, Tampere



Backman-Husenius, Heidi Kristiina, henkilöstöjohtaja, Espoo



Beloff, Laura Maria, professori, Helsinki



Bergström, Johanna Anneli, henkilöstöjohtaja, Helsinki



Bertacchi Uvo, Cintia Regina, forskningsprofessor, Helsingfors



Brummer, Ville Wilhelm, neuvonantaja, Helsinki



Cleve, Monica Helena, kyrkoherde, Helsingfors



Engblom, Kenneth, direktör för energiverksamheten, Sundom



Grönholm, Marcus Ulf Johan, rallikuljettaja, Inkoo



Hakala, Anna Henriikka, lähetystöneuvos, Helsinki



Hammarén, Patrik Matti Gustav, liiketoimintaryhmän johtaja, Kauniainen



Hansén, Laura Talvikki, hallitusneuvos, Espoo



Harju-Autti, Pekka Johannes, neuvotteleva virkamies, Helsinki



Hautala, Heli Annikki, lähetystöneuvos, Helsinki



Heikkilä, Juha Petri Ylermi, kouluneuvos, Järvenpää



Heino, Heikki Mikael, oikeussihteeri, Kauniainen



Helo, Henri Tuomas, valiokuntaneuvos, Vantaa



Hietamäki, Nilla Susanna, asiakkuus- ja viestintäjohtaja, Tampere



Hietanen, Marja Helena, dosentti, johtava neuropsykologi, Helsinki



Hiltunen, Ritva Liisa Ilona, käräjätuomari, Jyväskylä



Hindrén, Rasmus Sebastian, neuvonantaja, Espoo



Hjelt, Dag Silvio Hjalmar Andrea, diplomingenjör, Grankulla



Husman, Päivi Marjukka, johtaja, Helsinki



Hyvärinen, Antti-Pekka Sakari, tutkimusprofessori, Järvenpää



Hölttä, Kirsi, erityisavustaja, Helsinki



Ikäheimonen, Marjo Hannele, käräjätuomari, Tuusula



Iso-Aho, Jyrki, arkkitehti, Helsinki



Jacobsson, Pia Sofia, tingsdomare, Mariehamn



Jantunen, Tuomo Markku Olavi, liikuntaneuvos, Helsinki



Juntunen, Timo Jari Uolevi, kirkkoherra, rovasti, Hailuoto



Kaaja, Katri-Maria, tilastopäällikkö, Helsinki



Kailiala, Esa Jaakko, osakas, Turku



Kalliomäki, Kati Tellervo, viestintäjohtaja, Helsinki



Kalsi, Salla Marjukka, hallitusneuvos, Helsinki



Kari, Riitta Anneli, johtaja, Lempäälä



Kariniemi, Unto Pauli, toimialajohtaja, Porvoo



Karsikas, Mervi Hannele, johtaja, Helsinki



Karvonen, Jussi Sakari, tutkimusprofessori, Helsinki



Karvonen, Kimmo, toimitusjohtaja, Helsinki



Kauppinen, Jukka Petteri, opetusneuvos, Helsinki



Kekki, Mika Juhani, liiketoiminta-alueen johtaja, Mikkeli



Kemppainen, Liisa Maaria, alueylilääkäri, Oulu



Kettunen, Reetta Kerttuli, pääsihteeri, Helsinki



Kivimäki, Mika Ilari, toimitusjohtaja, Lahti



Kiviranta, Nina Paula Kristina, lakiasiainjohtaja, Helsinki



Klemola, Lasse Antero, kehityspolitiikan neuvonantaja, Helsinki



Knookala, Christina, sektordirektör, Korsholm



Koivula, Hannu Petteri, toimitusjohtaja, Oulu



Koivumaa, Mira Maren, vakuutusoikeustuomari, Helsinki



Koivumaa, Pasi Juhani, päätoimittaja, Kontiolahti



Koskinen, Anu Pauliina, valikoima- ja hankintajohtaja, Espoo



Koskinen, Heidi, sijoitushallintojohtaja, Helsinki



Koskivuo, Ilkka Olavi, ylilääkäri, palvelualuejohtaja, Turku



Kujala, Anssi Juha Kalevi, toimitusjohtaja, Espoo



Kujala, Seppo Antero, apulaispoliisipäällikkö, Helsinki



Kuusela, Hannu Sakari, professori, Tampere



Kytölä, Tapio, erityisasiantuntija, Espoola



Laamanen, Maria Joanna, ympäristöneuvos, Helsinki



Lahti, Ari Markus, rikosylitarkastaja, –



Lahtinen, Hannu Matias, johtaja, Kokkola



Lauerma, Kirsi-Maria Susanna, ylilääkäri, Helsinki



Laukkanen, Iiris, kaupunginjohtaja, VT, Vihti



Laukkanen, Lea Marita, tutkimusprofessori, tutkimusohjaaja, Helsinki



Laurila, Jarmo Jaakko, hätäkeskuksen päällikkö, Espoo



Lehikoinen, Mikko Juhani, toimitusjohtaja, Jyväskylä



Lehtovuori, Hanne Maaria, henkilöstöjohtaja, Helsinki



Leino, Heli, ylilääkäri, Lieto



Lempinen, Petri Tapani, osaston päällikkö, ylijohtaja, Tammisaari



Lindblom, Tea Annika, kansainvälisten asiain neuvos, Espoo



Lindfors, Anders Vilhelm, tutkimusprofessori, Box



Linnavirta, Heikki, talousjohtaja, Jyväskylä



Luukinen, Juha Heikki Tapio, ylilääkäri, Kajaani



Mattila, Turo Tapani, lähetystöneuvos, Helsinki



Maunu, Anna-Maria, viestintäjohtaja, Tampere



Melanen, Ari Jukka, IT-johtaja, Veikkola



Mikkola, Hennamari, yksikön päällikkö, Helsinki



Mustila, Simo, varatoimitusjohtaja, Lempäälä



Mäkelä, Tomi Petteri, käräjätuomari, Helsinki



Mäkinen, Arto Juhani, käräjätuomari, Rovaniemi



Määttä, Antti Tapani, kauppaneuvos, Muurame



Neuvonen, Maria Sinikka Sofia, käräjätuomari, osastonjohtaja, Lappeenranta



Niemelä, Antti Uolevi, lähetystöneuvos, Helsinki



Niemi-Grundström, Minna, ylikirjastonhoitaja, Tampere



Nurmi, Tiina Johanna, vakuutus- ja eläkejohtaja, Helsinki



Nuutila, Juha Aukusti, agronomi, Helsinki



Nyberg, Mikael, hallitusneuvos, johdon strateginen neuvonantaja, Espoo



Parkkari, Ville Joonas, markkinaoikeustuomari, Helsinki



Pauni, Sami-Jukka, hallinto-, laki- ja vastuullisuusjohtaja, Helsinki



Pekkonen, Eero Aki Johannes, osastonylilääkäri, erikoislääkäri, dosentti, Espoo



Pekonen-Ranta, Mari Helinä, johtaja, Espoo



Pekonniemi, Jukka Juhani, osastonjohtaja, Seinäjoki



Perälä, Mika Petteri, Pohjois-Euroopan tuotantojohtaja, Kajaani



Pikkujämsä, Sirkku Marjatta, lääkintöneuvos, Helsinki



Pitkänen, Jani Petteri, pelastuskomentaja, Helsinki



Puuronen, Jorma Sakari, suunnittelujohtaja, Rovaniemi



Pyysalo, Tapio Johannes, kansainvälisten suhteiden päällikkö, Helsinki



Riihelä, Aku, tutkimusprofessori, Helsinki



Riissanen, Niina Helena, metsäneuvos, Espoo



Ruotanen, Marja, osastopäällikkö, Ranska



Ryynänen, Pasi Jaakko Sakari, neuvotteleva virkamies, Espoo



Saarikoski, Markku Juhani, käräjätuomari, Helsinki



Saarinen, Taru Eveliina, lähetystöneuvos, Helsinki



Sahlström-Korhonen, Riitta, johtaja, Helsinki



Sailas, Eila Sofia, ylilääkäri, Helsinki



Salmi, Jussi Ville Hermanni, viestintäjohtaja, Helsinki



Sarpolahti, Mia Jasmiitta, toimitusjohtaja, Helsinki



Seppälä, Anna-Leena, rakennusneuvos, Turku



Seppänen-Järvelä, Riitta Liisa, tutkimusprofessori, dosentti, Helsinki



Serlenius, Ulla Hannele, johtaja, Kauniainen



Silverå, Katja Alexandra, kunniakonsuli emerita, Ruotsi



Suokko, Maria Helena, erityisasiantuntija, yksikönpäällikkö, Espoo



Taivalantti, Teemu Kalle Petteri, konsernin taloussuunnittelujohtaja, Espoo



Tammivuori, Jyrki Ilari, toimitusjohtaja, Espoo



Tampio, Kari-Pekka, ohjelmajohtaja, Oulu



Teiniranta, Riitta Paula, tietohallintojohtaja, Hyvinkää



Telén, Tuija Sisko, maakuntajohtaja, Karkkila



Terhemaa, Kirsi Helena, hallitusneuvos, Vantaa



Tervala, Juha Pekka, toimitusjohtaja, Tampere



Thorström, Micaela Maria, lakiasiainjohtaja, Espoo



Tirronen, Lasse Juha Ilmari, asianajaja, VT, Kouvola



Toivola, Diana Maria, biträdande professor, Åbo



Torsell, Kurt Johan, direktör, Esbo



Turunen, Tuija Anniina, johtaja, Helsinki



Tähtinen, Timo Oskari, rakennusneuvos, Helsinki



Ullner, Erik Arvid Lennart, kunniapuheenjohtaja, Japani



Vaarala, Outi Minna Anneli, johtaja, Helsinki



Valjas, Arto Ari, kehityspolitiikan neuvonantaja, Helsinki



Wallinheimo-Heimonen, Jenni-Juulia, taiteilijaprofessori, käsitetaiteilija, Nurmijärvi



Wallius, Anne Johanna, lainsäädäntöneuvos, Helsinki



Vasarainen, Mari Anneli, toimitusjohtaja, Tuusula



Vehnämäki, Mika, kehityspolitiikan neuvonantaja, Lohja



Wennäkoski, Lotta Annukka, säveltäjä, Helsinki



Werdi, Erja Tuulia, lainsäädäntöneuvos, Espoo



Viialainen, Matti Tapani, maakuntaneuvos, Puumala



Viitasaari, Sauli Viljami, hallinto-oikeustuomari, Kokkola



Wikström, Irina Monica Bernice, förvaltningsdomare, Mariehamn



Virrankoski, Paula Kristiina, käräjätuomari, Turku



Wong Hämäläinen, Anna-Mari Helena, neuvonantaja, Espoo



Ylikännö, Minna Maria, kunnanjohtaja, Lieto



Yhteensä 147



Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki



Aalto, Ari Juhani, tutkimusalueen johtaja, Tampere



Aaltonen, Kim Anders, johtaja, Espoo



Aaltonen, Marika Anita, operatiivinen johtaja, Espoo



Aaltonen, Petri Antero, erikoislääkäri, Turku



Ahlroos-Tanttu, Päivi Orvokki, toiminnanjohtaja, Helsinki



Airas, Maija Elina, opetusneuvos, Helsinki



Aitamurto, Juha Olavi, toimitusjohtaja, Oulu



Ala, Janne Veikko, johtaja, Rovaniemi



Ala-Luhtala, Timo Jaakko, syöpätautien ylilääkäri, Seinäjoki



Alarcón, Eeva Helena, erityisasiantuntija, Espoo



Alho, Jorma Juhani, pelastuspäällikkö, Nurmijärvi



Annala, Minna Katariina, johtava asiantuntija, Espoo



Antola, Tuula Maria, kuntayhtymän johtaja, Helsinki



Apajalahti, Leea Katriina, suurlähettilään puoliso, Helsinki



Aro, Juha Kalle Tapio, päätoimittaja, toimitusjohtaja, Punkalaidun



Aroviita, Jukka Sakari, erikoistutkija, Oulu



Auronen, Hanna-Maaria, yksikönpäällikkö, Vaasa



Berglund, Tuija Maritta, yksikönjohtaja, Espoo



Blauberg, Tarja-Riitta, ympäristöneuvos, Helsinki



Bordi, Katja Elena, taloussuunnittelupäällikkö, Helsinki



Brander, Sirkku Maria Helena, yksityishammaslääkäri, Vantaa



Bruun, Anna Emilia, konsultativ tjänsteman, Helsingfors



Burrell, Riitta Anneli, vanhempi oikeusasiamiehensihteeri, Vantaa



Candelin, Niko Juhani, perustajaosakas, tutkimusjohtaja, Oulu



Ekroos, Tanja Carita, johtava tilintarkastaja, Turenki



Englund, Mikael Raoul, toimitusjohtaja, Helsinki



Eronen, Teemu, kybertoimintojen johtaja, Espoo



Ervasti, Outi Maria, johtaja, Espoo



Felixson, Karl Gustav Mikael, universitetslektor, Helsingfors



Gerkman, Marjut Katariina, viestintäpäällikkö, Espoo



Goebeler, Sirkka Hannele, johtava asiantuntija, Vesilahti



Granlund, Peik Henrik, johtava asiantuntija, Helsinki



Gref, Anna Kristina, specialsakkunnig, Esbo



Gustafsson, Juhani Erik Einar, ympäristöneuvos, Espoo



Haakana, Sinikka Helena, alueen vastaava työterveyslääkäri, Turku



Haapa-aho, Kaisa Anneli, kehittämispäällikkö, Tampere



Haapalainen, Seppo, talousjohtaja, Helsinki



Hagmark, Viveca Regina, förbundsdirektör, Helsingfors



Hakala, Tomas Jari, liiketoimintalinjan johtaja, Espoo



Hakanpää, Mika Juhani, hallituksen puheenjohtaja, Seinäjoki



Halinen, Kaisa Elina, ylilääkäri, Espoo



Halmesmäki, Mika Ari Antero, johtaja, Riihimäki



Hannula, Essi Elina, liiketoimintajohtaja, Tuusula



Hautamäki, Seppo, kehitysjohtaja, Vantaa



Heikkinen, Arja Hannele, hankinta- ja valvontajohtaja, Oulu



Heikkinen, Kimmo Johannes, johtaja, Vantaa



Heinikari, Markku Antero, rikosylitarkastaja, Espoo



Heino, Jutta Elise, henkilöstöpäällikkö, Espoo



Heinonen, Noora Helena, finanssineuvos, Espoo



Hellén, Heidi Pauliina, johtava tutkija, Helsinki



Hemming, Eero Aki Paavo, projektijohtaja, Espoo



Holmström, Tim Henrik, johtaja, Turku



Horko, Mikko Tapani, neuvotteleva virkamies, Helsinki



Hostio, Monica, henkilöstöjohtaja, Haarajoki



Huhtela, Jussi Antero, ylikomisario, Vantaa



Huhti, Marja-Leena, apulaisylilääkäri, Vaasa



Huilaja, Heikki Sakari, yliopistonlehtori, Rovaniemi



Hunnakko, Jari Pekka, ylikonstaapeli, Espoo



Huovila, Karoliina, toiminnanjohtaja, juristi, Helsinki



Hyppänen, Timi Kristian, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Helsinki



Hytönen, Kari Tapio, aluepäällikkö, Laihia



Härgestam, Runo Leif, överläkare, Mariehamn



Härkki, Reetta Elina, lakiasiainjohtaja, Espoo



Häyrinen, Jarkko Olavi, pelastusylitarkastaja, Espoo



Höysti, Ilkka Pekka, ylikomisario, Kouvola



Ihalainen, Tarja Katariina, johtaja, Helsinki



Ikävalko, Tapio, opetusneuvos, Lohja



Ilves, Risto Paavo Kalevi, kehityspäällikkö, Muurame



Immonen, Tiina Marjut, vanhempi yliopistonlehtori, Vantaa



Iskanius, Jari Petteri, apulaiskaupunginjohtaja, Lappeenranta



Itkonen, Outi Maritta, ylikemisti, Espoo



Jaatinen, Minna Maria, yksikönpäällikkö, Jyväskylä



Jokela, Juha-Pekka, ohjelmajohtaja, Helsinki



Joronen, Mikko Juhani, asiantuntija, Helsinki



Juppi, Mirko, yksikönpäällikkö, Kuopio



Jussila, Taru Enni Johanna, johtaja, Helsinki



Juutilainen, Sari Helena, johtaja, Espoo



Järvinen, Mikko Olavi, johtava asiantuntija, ryhmäpäällikkö, Siilinjärvi



Järvinen, Tiina Sisko, johtava proviisori, Sauvo



Jäske, Päivi Liisa, johtaja, Järvenpää



Kahlos, Mirva Johanna, pelastusylitarkastaja, Tuusula



Kailasto, Jussi Petri, yksikönpäällikkö, Lappeenranta



Kalijärvi, Teemu Jarno Juhani, tuloksellisuustarkastuspäällikkö, Helsinki



Kallio, Matti Kalervo, johtaja, Jyväskylä



Kalliokoski, Juuso Antero, johtava asiantuntija, Helsinki



Kamppinen, Matti Juhani, yliopistonlehtori, dosentti, Kansgasala



Kantonen, Sirpa Helena, asiakasvastaava, yrityspankkitoiminnan johtaja, Helsinki



Karhunen, Jussi Antero, johtaja, Kirkkonummi



Karimäki-Suvanto, Päivi Helena, projektinjohtaja, Espoo



Karinkanta, Seija Kyllikki, kliinisten operaatioiden päällikkö, Helsinki



Karjalainen, Juha Eerikki, laskentapäällikkö, Keuruu



Karjalainen, Leena Marja, hoitotyön johtaja, Oulu



Karjomaa, Lea, johtaja, Naantali



Karlsson, Roger Mikael, päädiileri, Espoo



Karppanen, Kimmo Antti Juhani, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Sastamala



Kartano, Pauli Mikael, budjettineuvos, Helsinki



Karvinen, Marko Olavi, strategiapäällikkö, Helsinki



Kasslin, Juha Pekka Ilmari, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Espoo



Kaukiainen, Ari Olavi, yliopistonlehtori, Turku



Kauko, Karlo Matti Olavi, neuvonantaja, Helsinki



Kause, Antti Pekka, johtava tutkija, Ypäjä



Kemppainen, Kari Juhani, neuvotteleva virkamies, Helsinki



Kemppi, Mauno Olavi, tilapalvelujohtaja, Helsinki



Kervinen, Juha, rahoitusjohtaja, Vantaa



Kinos-Jehkonen, Maija Riitta, ylihammaslääkäri, –



Kivikallio, Tarmo Samuli, päällikkö, Halikko



Koivusalo, Jukka Matti, kirkkoherra, rovasti, Vieremä



Komulainen, Katja, vararehtori, Tampere



Korhonen, Visa Mikko, tilusjärjestelypäällikkö, Ylivieska



Korpelainen, Heini, erityisasiantuntija, Porvoo



Korsström, Eva Christina, prosessiasiantuntija, Kauniainen



Kortelainen, Mika Pekka, neuvonantaja, Sipoo



Korteniemi, Pasi Tapio, asiakkuusjohtaja, Tammela



Kuosa-Kaartti, Katja, KHT-tilintarkastaja, Orimattila



Kupiainen, Kaarle Juhana, neuvotteleva virkamies, Espoo



Kuusela, Jussi Petteri, toimitusjohtaja, Helsinki



Kärkkäinen, Pekka Antero, vanhempi yliopistonlehtori, Helsinki



Laaksonen, Piia Hannele, talous- ja aktuaarijohtaja, Espoo



Laitila, Jaana Hannele, rehtori, Jyväskylä



Laitinen, Tarja Mirjam Johanna, tutkimusalueen johtaja, Tampere



Lalli, Katja Maria, yksikön päällikkö, Rovaniemi



Latikka, Juha Antero, johtava tiedeasiantuntija, Espoo



Laukkanen, Ilari, johtaja, Espoo



Lehmuskoski, Antero, johtava asiantuntija, Karkkila



Lehtimäki, Jaana Maritta, johtava tiedeasiantuntija, Helsinki



Lehtinen, Ilpo Reino Taavetti, maaseutuyksikön päällikkö, Mikkeli



Lehtonen, Anne Irmeli, apteekkari, Nokia



Leino, Vesa-Matti Olavi, talousjohtaja, Espoo



Leino-Niemelä, Mervi Maaria, apulaisjohtaja, Järvenpää



Lemström, Kjell Michael Bernhard, vanhempi yliopistonlehtori, Helsinki



Lemström, Sylvia Alexandra, kihlakunnanvouti, Helsinki



Liimatainen, Anne Eliisa, opetusneuvos, Helsinki



Lindholm, Marika Elisabeth, specialist, Ekenäs



Linjala, Janne Mika, riskienhallintajohtaja, Siuntio



Linkoaho, Anne-Maarit, vanhempi johtaja, Helsinki



Lintera, Minttu Katariina, palvelupäällikkö, Helsinki



Lipsanen, Matti Tapio, aluekehitysjohtaja, Akaa



Lohtander-Buckbee, Katileena, ylitarkastaja, dosentti, Espoo



Luhtasela, Ursula Leena Maria, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, Vantaa



Lukander, Minna, arkkitehti, Helsinki



Lumiaro, Riku Juhana, erityisasiantuntija, Espoo



Lundgren, Sami Juhani, vastuullisuusjohtaja, Espoo



Lundström, Lauri Antero, varatoimitusjohtaja, Helsinki



Maijala, Terhi, konkurssiasiamies, Helsinki



Malinen, Anna, erityisasiantuntija, Espoo



Manninen, Antti Ilmari, johtaja, Helsinki



Manninen, Osmo Kalevi, aluesyyttäjä, Lehmo



Marjanen, Päivi Elina Mirjami, koulutusjohtaja, Vantaa



Marjomäki, Timo Juhani, lehtori, Jyväskylä



Martikka, Nina Kristiina, johtava tuloksellisuustarkastaja, Espoo



Marttinen, Timo Sakari, liiketoimintayksikön johtaja, Helsinki



Mattila, Timo Juhani, opetuksen vararehtori, Huittinen



Mattinen, Mikko Heikki, johtaja, Kirkkonummi



Maunuksela, Liisa Marjukka, tutkimusjohtaja, Espoo



de Mazières, Jertta Leena, neuvotteleva virkamies, Helsinki



McMullen, Sanna Katriina, johtaja, Espoo



Meinander, Outi Irene, vanhempi tutkija, Espoo



Merenmies, Jussi Matti, vanhempi kliininen opettaja, Helsinki



Moilanen, Reetta Elisabeth, tilastopäällikkö, Helsinki



Moisander, Juuso, erityisasiantuntija, Sipoo



Muhonen, Jukka Petteri, toimitusjohtaja, Espoo



Mujunen, Matti Juhani, diplomi-insinööri, Hämeenlinna



Mäenpää, Eliisa Anneli, työterveyslääkäri, kouluttajalääkäri, Tampere



Mäkelä-Brunnekreef, Irene, kaupallinen johtaja, Luxemburg



Mäki-Giovenardi, Hilkka Kyllikki, journalisti-kääntäjä, Brasilia



Mäki-Jyllilä, Juha, arkkitehti, Helsinki



Mäkinen, Harri Ossian, johtava tutkija, Vantaa



Mäkisalo, Jukka Pekka, yliopistonlehtori, Joensuu



Mäkitalo, Jorma Petteri, palvelualuejohtaja, Oulu



Mäki-Valkama, Tuula Kristiina, yksikönjohtaja, Veikkola



Nahkiaisoja, Tarja Anneli, asianhallintapäällikkö, Kajaani



Neuman, Yrsa Linnéa Teresia, överbibliotekarie, Åbo



Niemi, Veikko Tapio, sivistysjohtaja, Kouvola



Niinistö, Sauli Kalervo, alueellinen johtaja, Belgia



Niiranen, Teija Irene, tulosaluejohtaja, Lahti



Niskanen, Katri Hannele, hallitusneuvos, Espoo



Noponen, Jari Kalevi, rehtori, Seinäjoki



Nummelin, Börje Mikael, toimitusjohtaja, Kauniainen



Nurminen, Juho Hannu Mikael, johtava tuloksellisuustarkastaja, Helsinki



Nybergh, Frey Erik, docent, Helsingfors



Nyström, Satu Kristiina, henkilöstöjohtaja, Espoo



Näpänkangas, Ritva Helena, yliopistotutkija, Oulu



Näreaho, Mari Susanna, erityisasiantuntija, –



Närhi, Ulla Elisa Kristiina, neuvotteleva virkamies, Vantaa



Oiva, Vesa, arkkitehti, Helsinki



Ojala, Anne Kristiina, erikoistutkija, ryhmäpäällikkö, Hämeenkoski



Ojala, Tuuli Hanna Päivikki, liikenneneuvos, Helsinki



Ollus, Natalia Maria Kristina, johtaja, Helsinki



Orjala, Jarkko Herman, johtaja, Kuopio



Paavilainen, Sami-Erkki, yliopistonlehtori, Tampere



Pajamo, Maria Johanna, henkilöstöjohtaja, Helsinki



Pajuoja, Pekka, yksikön johtaja, Vantaa



Pakarinen, Petri, lehdistöneuvonantaja, Kerimäki



Palkonen, Marja-Kristiina, Ruokapankin toiminnanjohtaja, Tampere



Palmroos, Pasi Ilmari, apteekkari, Espoo



Palonen, Katja Kristiina, johtava asiantuntija, Helsinki



Partanen, Kati Anne Marika, lehtori, Iisalmi



Pasanen, Jari Juhani, yksikönpäällikkö, Rovaniemi



Pasanen, Silja Maria, yksikön johtaja, erityisasiantuntija, Tuusula



Paster, Anne-Mari, puheenjohtaja, Yhdysvallat



Pekkarinen-Keto, Sirkku, palvelujohtaja, Kirkkonummi



Pekki, Jaakko Johannes, operatiivisen osaston johtaja, –



Pekola, Piia Maria, neuvotteleva virkamies, Helsinki



Pellikka, Jani Petteri, erikoistutkija, Vantaa



Perälä, Antti Juhani, hallintojohtaja, Turku



Pesonen, Timo Antero, toimitusjohtaja, Espoo



Peura, Mika Jarmo Ensio, toimitusjohtaja, Tampere



Piepponen, Matti Pekka, johtaja, Helsinki



Pihamaa, Pekka Antero, erityisasiantuntija, Karilanmaa



Piirto, Jarkko Tapio, yksikön johtaja, Seinäjoki



Pirinen, Jari Kalevi, toimitusjohtaja, Oulu



Pitkäaho, Seppo Veikko Olavi, henkilöstöjohtaja, Oulu



Pohjanmaa, Aki, riskijohtaja, Helsinki



Pokkinen, Paula Hannele, toimituspäällikkö, Helsinki



Porraslampi, Jari Heikki, toiminnanjohtaja, Nokia



Porvali, Mikko Pietari, komisario, operatiivinen lakimies, Jyväskylä



Pulkkinen, Martti Heikki Ilmari, toimitusjohtaja, Kuhmo



Punkari, Jari-Pekka, neuvotteleva virkamies, Helsinki



Puranen, Katri Johanna, henkilöstöjohtaja, Lahti



Puskala, Tarja Helena, hyvinvointijohtaja, Tampere



Pussinen, Arto, yksikön johtaja, Oulu



Pyrstöjärvi, Piia Susanna, yliopistonlehtori, Rovaniemi



Pått, Tomas Erik Mikael, hälsovårdscentraltandläkare, Karleby



Raevaara, Eeva Helena, neuvotteleva virkamies, Helsinki



Rainiala, Miikka Kristian, yksikön johtaja, hallitusneuvos, Helsinki



Rajala, Mika Petteri, ekonomisti, Siuntio



Rastas, Marja Helena, lehtori, Helsinki



Rommi, Vesa Markku, johtaja, Järvenpää



Ronkainen, Vesa Antero, ryhmäpäällikkö, Espoo



Routti, Leena Mari, opetustoimenjohtaja, Taipalsaari



Ruotsalainen, Vilho Olavi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Suonenjoki



Ruuska, Pertti Tapio, yksikönpäällikkö, Äänekoski



Råstedt, Mats Hans Mikael, liiketoimintajohtaja, Helsinki



Räisänen, Ari Tapio, ylilääkäri, Rovaniemi



Rämö, Olli Juhani, johtava asiantuntijalääkäri, Kirkkonummi



Saarinen, Mika Erik, opetusneuvos, johtaja, Helsinki



Saastamoinen, Riku Petteri, yliopistonlehtori, Helsinki



Sadeharju, Seppo Sakari, tuotantopäällikkö, Paimio



Saelan, Kristian, myyntijohtaja, Espoo



Sahivirta, Vesa, sijoittajasuhdejohtaja, Espoo



Saikku, Laura Anna, ryhmäpäällikkö, erikoistutkija, Helsinki



Salin, Leena Maria, erityisasiantuntija, Espoo



Salmi, Anna-Maria, palvelupäällikkö, Helsinki



Saloheimo, Markku Lauri Antero, johtava erikoistutkija, Helsinki



Sandås, Tommy Christian, talousjohtaja, varatoimitusjohtaja, Turku



Sarkkinen, Maria Kristiina, johtava rehtori, Inkoo



Schulman, Anna Marianne, neuvotteleva virkamies, Riihimäki



Shurpali, Narasinha J., johtava tutkija, Kuopio



Simpanen, Johanna Maria, taloussuunnittelupäällikkö, Helsinki



Sipiläinen, Niina Maarit, tarkastusneuvos, Tuusula



Siukosaari, Mariella Tellervo, suurlähettilään puoliso, Espoo



Snellman, Outi, pääsihteeri, Rovaniemi



Stenström, Maaret Annikki, ympäristöneuvos, Porvoo



Stogiannidis, Ioannis, ylilääkäri, Alajärvi



Ståhlberg, Tanja Maria, johtava asiantuntija, Helsinki



Summanen, Mikko, arkkitehti, Helsinki



Sundman, Stefan, yhteiskuntasuhdejohtaja, Porvoo



Sundström, Lars Henrik, ylitarkastaja, Helsinki



Svensson, Petteri, liiketoimintajohtaja, Vantaa



Syvärinen, Katja Maarika, hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja, Helsinki



Talka, Teppo Tapio, laboratorion johtaja, rikoskemisti, Vantaa



Tamminen, Elina Tuulikki, yliaktuaari, Helsinki



Tanner, Kirsimarja Annika, suurlähettilään puoliso, Helsinki



Tenhunen-Ruotsalainen, Liisa, johtaja, Vantaa



Thodén, Meri Helmi Annikki, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki



Tiihonen, Rauno Kalevi Vilhelm, johtaja, Helsinki



Tiljander, Petteri Olavi, yrittäjä, johtaja, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki



Tommila, Vera Susanna, kulturdirektör, Helsingfors



Tuominen, Sakari Antero, erikoistutkija, Helsinki



Turunen, Timo Kalevi, ympäristöneuvos, Vantaa



Tuuliniemi, Arja Tuulikki, palvelupäällikkö, Espoo



Uronen, Taina Sisko Marjatta, asiakaspalvelujohtaja, Helsinki



Uusitalo, Mika Kalevi, talous- ja hallintojohtaja, Espoo



Uusitalo, Niina Maaria, johtaja, Oulu



Waldén, Marina Elisabeth, äldre universitetslektor, Pargas



Valkonen, Tuire Johanna, kehittämisneuvos, Helsinki



Vanhanen, Arvo Tapani, kirkkoherra, Hämeenlinna



Varamäki, Elina Mari Helena, vararehtori, Seinäjoki



Vehanen, Teppo Antero, erikoistutkija, Helsinki



Vesalainen, Hannu Kalevi, toimistopäällikkö, Espoo



Vest, Marja-Riitta, TKI-johtaja, Koivulahti



Westerholm, Maria Elisabeth, yksikön johtaja, Espoo



Westman, Hanna Ulrika, chefsekonom, Helsingfors



Wetterstrand, Helena, lakiasiainjohtaja, Espoo



Viik, Jari Juhani, vanhempi yliopistonlehtori, Tampere



Viitanen, Reijo Tapani, koulutuspäällikkö, Helsinki



Wiksten, Johan Magnus Christian, agronomie- och forstmagister, Borgå



Wikström, Camilla Marina, henkilöstöjohtaja, Espoo



Vilen, Heikki Gunnar, johtava tiedeasiantuntija, Helsinki



Wilhelmsson, Niklas, yksikön päällikkö, Nurmijärvi



Virtanen, Jarno Artturi, neuvotteleva virkamies, Tampere



Virtanen, Sanna-Maaria, läänineläinlääkäri, Turku



Virtanen, Tuija Helena, yliopistonlehtori, Helsinki



Visakorpi, Tiina Marja, toimistopäällikkö, Helsinki



Woivalin, Anne Charlotta, läänineläinlääkäri, Rovaniemi



Voutilainen, Vesa Petri, talousjohtaja, Jyväskylä



Vuorikallas, Kati Marjatta, farmaseuttinen johtaja, Vantaa



Vuorilehto, Veli-Pekka Juhani, osastonjohtaja, Vantaa



Välimäki, Markus Tapio, ylikomisario, Lempäälä



Ylinen, Vuokko Marjaana Päivikki, hallintojohtaja, Ylöjärvi



Ylitapio, Seppo Henri, johtaja, Oulu



Ääri, Minna Kristiina, työmarkkinatoiminnasta vastaava johtaja, Helsinki



Yhteensä 302



Suomen Leijonan ritarimerkki



Ackley, Hanna Marjaana, yksikönpäällikkö, Espoo



Ahlqvist, Tarja Heli Kristiina, palvelujohtaja, Toivakka



Aho, Markus Eemil, innovaatiopäällikkö, Tampere



Ala-Hannula, Johanna, ylitarkastaja, Helsinki



Amoedo, Virpi Satu Maarit, johtaja, Alankomaat



Anttila, Janne Severi, vastaava työterveyslääkäri, Helsinki



Anttila, Jari Petri, pankinjohtaja, Oulu



Anttila, Suvi Pauliina, erityisasiantuntija, Espoo



Arminen-Peltonen, Paula Aniitta, varatoimitusjohtaja, Lappeenranta



Aromaa, Jari Juhani, vanhempi yliopistonlehtori, Espoo



Aronen, Antti Veikko, tuotepäällikkö, Tampere



von Bonsdorff, Peter Gabriel, lehtori, Espoo



Cheung, Anna Karoliina, digijohtaja, Helsinki



Costiander, Kati Maria, opetusneuvos, Vantaa



Damskägg, Juha Eerik, johtava rehtori, Jämsä



Elo, Iina-Riitta Maria, vanhempi rekisteröintipäällikkö, Naantali



Engström, Stina Margaretha, lektor, Helsingfors



Etelälahti, Tiina Johanna, erityisasiantuntija, Vantaa



Fahlgren, Anne-Maj, juristi, Espoo



Fant, Aino-Inkeri, EU-erityisasiantuntija, Helsinki



Feller, Jan-Erik, toimitusjohtaja, Tuusula



Fjäder, Georg Mikael, landschef, Borgå



Fränti, Seppo Juhani, taiteen keräilijä, Helsinki



Grönberg, Hanna Marjatta, johtaja, Kauniainen



Grönholm, Heli, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö, Helsinki



Grönqvist, Sari Katriina, yksikön päällikkö, Hämeenlinna



Grönroos, Esa, sisäisen tarkastuksen johtaja, Helsinki



Gustafsson, Annika Carita, rektor, Pargas



Haanpää, Timo Juhani, yliopisto-opettaja, Rovaniemi



Haikarainen, Klaus Juhani, erityisasiantuntija, Nurmijärvi



Haikola, Sari Ilona, johtava asiantuntija, Vantaa



Hakkola, Harri Tapani, koulutuspäällikkö, Leppävirta



Halinen, Petri Olavi, yli-intendentti, Kerava



Hallanvuo, Saija Helena, johtava tutkija, Jokela



Halttunen, Jarmo Veli, vanhempi asiantuntija, Vantaa



Hannukkala, Marjo, johtaja, Vantaa



Hanstén, Hans Peter, direktör, Helsingfors



Harjunpää, Irene Viola Kaarina, vanhempi asiantuntija, Espoo



Hartikainen, Kerttu Inkeri, vastaava hammaslääkäri, Vantaa



Hautamäki, Kari Kustaa, kartastopäällikkö, Seinäjoki



Hautanen, Juha Martti, TKI-päällikkö, Jyväskylä



Heikkinen, Noora Larissa, heimojohtaja, Helsinki



Heinimo, Jyrki Tapio, vientijohtaja, Espoo



Heininen, Jaakko Mauri, talousneuvos, Lieto



Heinonen, Jarmo Juhani, ylikomisario, Helsinki



Heiskanen, Heikki, toimittaja, Helsinki



Helminen, Juho Lauri, opetusneuvos, Lohja



Hemming, Karin Gunilla, näytelmäkirjailija, dramaturgi, Helsinki



Herva, Tuomas Juhana, eläinlääkäri, Oulu



Hietala, Anne Marjut, rikosylikomisario, Nurmijärvi



Hiltunen-Toura, Maarit Hannele, erityisasiantuntija, Savitaipale



Horn, Susanna, ryhmäpäällikkö, johtava tutkija, Espoo



Hradecký, Lukas, jalkapalloilija, Saksa



Husman-Piirainen, Johanna Maria, vanhempi tutkija, Espoo



Huttunen, Pasi Tapio, myyjä, palveluneuvoja, Helsinki



Huuhka Lahenius, Heli Susanna, johtava asiantuntija, Lahti



Hyppölä, Timo Jukka, strategia- ja investointijohtaja, Espoo



Hyvärinen, Jari Heikki, geologi, Kuopio



Hyvönen, Arto Juhani, geologi, Kuopio



Hyytinen, Kirsi-Maria, tutkimustiimin päällikkö, Helsinki



Häkkinen, Mikko Sakari, yliopettaja, Helsinki



Hämäläinen, Pilvi Tuulikki, maajohtaja, Kangasala



Hänninen, Timo Juhani, rikosylikomisario, –



Ikäheimo, Tero Tapio, johtava tutkijainsinööri, Espoo



Illukka, Jari Juhani, rikostarkastaja, Vantaa



Immonen, Jaska Juhani, ylikomisario, Varkaus



Jaakkola, Hanna-Elina, sijoittajasuhdejohtaja, Helsinki



Jaakkola, Mari Pauliina, johtava asiantuntija, Vantaa



Jaakkola, Pasi Matti, edunvalvontajohtaja, Espoo



Jaakkola, Timo Kalevi, agronomi, Sastamala



Junnila, Ari Pekka, tuotantojohtaja, Jyväskylä



Jämsén, Christian, tiedonhallintapäällikkö, Kauniainen



Jännes, Laura Johanna, päällikkö, Helsinki



Järvi, Juha, tuotantojohtaja, Ulvila



Kaikko, Jari Paavo Ilmari, ylikomisario, Vantaa



Kangasaho, Tommi Petteri, tietohallintoneuvos, Helsinki



Kangasniemi, Merja Kaarina, johtava tarkastuseläinlääkäri, Kauhajoki



Kannala, Markus Olavi, tekninen johtaja, Tornio



Karikumpu, Päivi Eliisa, kaupunginjohtaja, Nivala



Karinen, Pekka Antero, johtaja, Espoo



Karjalainen, Harri Jouni, yhteyspäällikkö, Porvoo



Karlsson, Henrik Martin Mikael, politices magister, Åbo



Karppinen, Pirjo Anna Kaarina, yhteyspäällikkö, Lahti



Karppinen, Vesa Tapani, tuoteomistaja, Helsinki



Karvo, Ulla Marita, EU-asioiden päällikkö, Helsinki



Kaunismaa, Eeva Karoliina, EU-erityisasiantuntija, Helsinki



Kauppinen, Simo Sakari, ylikomisario, Turenki



Kettunen, Sara Tuula Maaria, johtaja, Lohja



Kinnula, Keijo Ensio, toimitusjohtaja, Kirkkonummi



Kinnunen, Jari Kauko Nestori, rikosylikomisario, Nokia



Kinnunen, Jouni Ensio, talousjohtaja, Arrakoski



Kirmanen, Jani Juhani, kehitysjohtaja, Espoo



Kiuru, Ulla-Mari, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Helsinki



Kivineva, Artturi Aleksanteri, johtava sairaalapastori, Seinäjoki



Kivini, Hanna Kaarina, yksikön päällikkö, Turku



Kiviniemi, Timo Petteri, kunnallistekniikan päällikkö, Kuortane



Kling, Virpi Susanna, kehityspäällikkö, DI, Raattama



Knaapi, Helkamari, koulutusjohtaja, Punkaharju



Kohtamäki, Vesa Jukka, yksikön johtaja, Espoo



Koivisto, Päivi Sinikka, palvelujohtaja, Jyväskylä



Koivusalo, Maria Helena, tietopäällikkö, Helsinki



Kokkonen, Juha Sakari, virkistyskäytön johtava asiantuntija, Rovaniemi



Kokko-Timonen, Sanna Marika, johtava asiantuntija, Ii



Kola-Torvinen, Pia Kristina, opetusneuvos, Tampere



Kolho-Venäläinen, Leena-Kaarina, rehtori, Vantaa



Koljonen, Tiina Kaarina, johtava tutkija, Helsinki



Kopperi, Marjaana, opetusneuvos, Helsinki



Korhonen, Kimmo Juhani, toimitusjohtaja, Tampere



Korhonen, Timo Juhani, yliopettaja, Parainen



Korhonen, Tuomo Jouni Antero, poliisitarkastaja, Jyväskylä



Korkiakangas, Minna Helena, liiketoiminnan kehityspäällikkö, ETM, Hämeenlinna



Korpela, Tinja-Riikka Tellervo, jalkapalloilija, Helsinki



Kortelainen, Ilpo Antero, ylikomisario, Siilinjärvi



Kortelainen, Tuula Maarit, rehtori, Hyvinkää



Kortet, Milka Maria Anneli, johtava asiantuntija, Helsinki



Koskela, Erkko Olavi, vanhempi projektijohtaja, Lahti



Koskinen, Asla-Petteri, jaostopäällikkö, Helsinki



Kotimäki, Sami Juhani, johtaja, Helsinki



Kotisalmi, Tiina Marie, vastaava hammaslääkäri, Vantaa



Kotola, Sirpa Hannele, toiminnanjohtaja, Kotka



Kotro, Kimmo Tuomas Antero, lehtori, Joensuu



Koukkari, Hannu Olavi, avoprofiililiiketoiminnan johtaja, Akaa



Krogius, Pia, kaavoitusarkkitehti, Oulu



Kunnas, Ritva Hellevi, talousjohtaja, Kouvola



Kuorikoski, Heli Maarit, toimitusjohtaja, Äänekoski



Kuukasjärvi, Irma Hillevi, viestintäpäällikkö, Rovaniemi



Kuumola, Vilho Tapani Ville, johtaja, Lempäälä



Kuusela-Opas, Heini, viestintäjohtaja, Hämeenlinna



Kuusniemi, Kari Erkki, ostopäällikkö, Korpilahti



Kylliäinen, Esa Pekka, teknologiapäällikkö, Imatra



Kyllönen, Vesa, toimialajohtaja, Jyväskylä



Kähkönen, Outi Mirjam, lehtori emerita, Helsinki



Kärki, Petri Hermanni, myyntijohtaja, Vähäkyrö



Laakso, Timo Ilmari, vanhempi tutkijainsinööri, Helsinki



Laaksonen, Timo Juhani, hallituksen puheenjohtaja, Tampere



Laasonen, Heli Marjut, ylitarkastaja, Espoo



Laatio, Hanna Henriikka, jaostopäällikkö, Helsinki



Lahti-Leeve, Suvi Päivikki, asiantuntija, HR-päällikkö, Helsinki



Lahtinen, Aki Juhani, poliisilakimies, Lieto



Laine, Laura Susanna, johtava asiantuntija, Helsinki



Laitinen, Eero Petri, strategiajohtaja, Uurainen



Laitinen, Kai, toiminnanjohtaja, Helsinki



Laitinen, Merja Tuula Orvokki, rikostarkastaja, Vihti



Laitinen, Vesa Lauri, johtaja, Helsinki



Lakkala, Kaisa Alexandra, tutkija, Saarenkylä



Lankinen, Jukka Petri, ylikomisario, Kouvola



Laukkanen, Teemu Tapani, myyntijohtaja, Lahti



Laurén, Tor Tapio, chef för laboratorieservice, Pargas



Lauri, Antti Ilmari, vanhempi patentti-insinööri, Espoo



Lehtikunnas, Tuija Eliisa, sairaalaylihoitaja, Parainen



Lehtilä, Antti Väinö, johtava tutkija, Helsinki



Lehtinen, Tuure Tapio, erityisasiantuntija, Helsinki



Lehto, Juha Tapani, toimitusjohtaja, Mynämäki



Lehtonen, Tero, tietohallintojohtaja, Espoo



Lehtosalo, Marko Tapani, johtava asiantuntija, Hyvinkää



Leino, Mika Tuomo Kristian, ympäristöjohtaja, Imatra



Leinonen, Seppo Tapani, erikoisasiantuntija, Kuopio



Lempiäinen, Tommi Tapio, johtaja, Espoo



Lidauer, Paula Annikki, johtava asiantuntija, Vaulammi



Liikamaa, Terho Pentti, ryhmäpäällikkö, Kolari



Liimatainen, Pia Karoliina, talous- ja konsernipalvelujohtaja, Pyhtää



Lilja, Juha Tapio, erikoistutkija, Jyväskylä



Liljeström, Henrik Christian, päätuotearkkitehti, Helsinki



Lillandt, Anders Karl Henrik, lantbruksföretagare, Kristinestad



Lindeman, Ari Pekka, koulutusjohtaja, Imatra



Lindevall, Pia Marjut Johanna, kliininen opettaja, Parainen



Lindfors, Sini Maria Anneli, erityisasiantuntija, Vihti



Lundin, Henrik Kenneth Christian, vastaava asiantuntija, Helsinki



Luoto, Antti Topias, rikosylitarkastaja, Liminka



Luukkanen, Juha Tapani, johtaja, Sastamala



Lääveri, Anu Kaija Terhikki, johtaja, aluepäällikkö, Helsinki



Madetoja, Janne Antero, tiedonhallinta-asiantuntija, Helsinki



Malila, Leo Henrik, yksikön päällikkö, Espoo



Manninen, Antti Juhani, tutkimustiimin päällikkö, Espoo



Mars, Hannu Mauno Tapani, vastuualueen johtaja, Keuruu



Martikainen, Sonja Helena, liiketoiminta-analytiikan johtaja, Helsinki



Mattila, Jussi-Pekka, ylikonstaapeli, Kajaani



Mattila, Sari Kirsi Marjatta, päällikkö, Espoo



Mellin, Taru Henna, hallintopäällikkö, Helsinki



Metsälä, Harri Antero, erikoisasiantuntija, Puutikkala



Metsärinne, Harri Sakari, hankintapäällikkö, Kuopio



Miettunen, Suvi Hanna-Maarit, hallintopäällikkö, Helsinki



Mikkanen, Tuula Hannele, Kasvatustieteen maisteri, Liperi



Moen, Pirjo Hannele, tutkimuskoordinaattori, Sipoo



Mokkila-Karttunen, Sari Anne, koulutuspäällikkö, Tervo



Myllymäki-Ziegler, Tiina Pauliina, balettitanssija, Helsinki



Mäenpää, Paula Katriina, kehittämispäällikkö, Lohja



Mähönen, Saara Annikki, rikostarkastaja, Tervo



Mäkelä, Antti Juhani, henkikirjoittaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Kaustinen



Mäkitalo, Kaisa Marjukka, keskuspäällikkö, Paimio



Möller, Åke Johannes, ledande expert, Karleby



Möttönen, Aura Helena, lisensointijohtaja, Espoo



Naskali, Timo Tapani, erikoistutkija, Helsinki



Nevala, Minna Maarit, kehittämispäällikkö, Helsinki



Niemi, Sari Hannele, erityisasiantuntija, Kurikka



Niemi, Tauno Martti, palotarkastaja, Lappeenranta



Nieminen, Juha Matti, lehtori, Vaasa



Nieminen, Marika Johanna, matkustamopalveluosaston johtaja, Jokela



Nilsson, Saana Leena Marjaana, osastopäällikkö, Helsinki



Niskanen, Laura Maria, neuvotteleva virkamies, Helsinki



Nordman, Mika Tapani, liiketoimintapäällikkö, Paimio



Nummela, Jonna Maria, johtaja, Helsinki



Nyholm, Pia Pauliina, vanhempi lakimies, Espoo



Ollas, Karl-Anders Viljam, ansvarsområdeschef, Lovisa



Ollas-Airinen, Sonja Marika, specialsakkunnig, Helsingfors



Ollila, Pauli Kalevi, erikoistutkija, Helsinki



Ollila, Toivo Samuli, aluepäällikkö, Sodankylä



Outa-Pulkkinen, Pia Carita, yliaktuaari, Lohja



Paattakainen, Leena Marjaana, johtaja, Kaarina



Paavola, Paavo Santeri, johtava tutkijainsinööri, Helsinki



Paldanius, Jarkko Johannes, hallitusneuvos, Helsinki



Palo, Anna-Maria, rehtori, palveluvastaava, Kokkola



Palo, Jukka Uolevi, tutkimuspäällikkö, Espoo



Parkkinen, Tiina Marjaana, koulutusjohtaja, Naarajärvi



Parviainen, Ulla Maria, viestintäjohtaja, Lappeenranta



Pasanen, Karri Kristian, johtava asiantuntija, Joensuu



Pasanen-Aro, Paula, palvelujohtaja, Akaa



Paukkunen, Kari Armas, teatteriohjaaja, -tuottaja ja -johtaja, Helsinki



Paxal, Kjell-Göran Tomas, lantbrukare, Korsholm



Pekkola, Vesa Matti, neuvotteleva virkamies, Kouvola



Pelander, Tiina Sinikka, yliopettaja, Salo



Peltoketo, Arja Helena, johtava kappalainen, Seinäjoki



Peltomaa, Marita Minna Emilia, erityisasiantuntija, Helsinki



Peltoniemi, Ann-Sofie Marianne, talouspäällikkö, Helsinki



Peltoniemi, Heikki Johannes, lukion rehtori, Raahe



Pennanen, Outi Hannele, ylikomisario, turvallisuuspäällikkö, Heinola



Penttinen, Sanna Elina, opetusneuvos, Kerava



Perkola, Noora Pauliina, ryhmäpäällikkö, johtava tutkija, Tampere



Peräaho, Pirjo Hannele, aluekehitysjohtaja, Jyväskylä



Pesonen, Anna Maiju Johanna, tutkija, Petäjävesi



Pesonen, Markku Wilhelm, suorituskyvyn johtaja, Västerskog



Piira, Gösta Kalevi, johtava tutkija, Siuntio



Piiroinen, Veli Juha Petteri, kaupunginjohtaja, Suonenjoki



Pitkänen, Mikko Henrik, rahoituspäällikkö, Espoo



Poussu, Teemu Petteri, ylitarkastaja, Oulu



Puhakka, Salla Katariina, johtaja, Espoo



Pulliainen, Ari Antero, ylikomisario, Varkaus



Pyhtinen, Arto Kalevi, rakennusosaston johtaja, Kiiminki



Pystykoski-Sopanen, Pirjo Anneli, hallituksen puheenjohtaja, Kurikka



Päivärinne, Sari Johanna, yliopistonopettaja, Helsinki



Raitmaa, Minna Therese, yleisötyöpäällikkö, Helsinki



Rajala, Heidi Hannele, kokoelmapalvelupäällikkö, Lahti



Ranki, Mika Tapio Laurentius, ylikomisario, Hämeenlinna



Ranta, Ilkka Johannes, lakimies, Jyväskylä



Rantala, Tuomas Ilmari, yksikköpäällikkö, Espoo



Rantanen, Harri Kalevi, globaali liiketoimintakehittäjä, Jokiniemi



Rantanen, Jussi-Pekka, toimittaja, Helsinki



Rauhamaa, Mikko Sakari, rikostarkastaja, Kerava



Raunio-Saarnisto, Mirja, jaostopäällikkö, Seinäjoki



Rautiainen, Juhana Mikael, ohjelmapäällikkö, Helsinki



Repo, Timo Elias Juhani, yli-insinööri, Riihimäki



Rich, Jaana Maria, teknisten palvelujen päällikkö, Espoo



Riihiluoma, Veli Allan Antero, johtava asiantuntija, Helsinki



Rintala, Jari Pekka, erikoissuunnittelija, Helsinki



Ristola, Eero Juhani, alueprojektipäällikkö, Kotka



Rokkanen, Päivi Marketta, lakimies, vaatimustenmukaisuusjohtaja, Helsinki



Rosnell, Seija Kristiina, kehittämisasiantuntija, oto-hallintojohtaja, Pori



Rosqvist, Timo Pekka, lähetyksen ja kv työn asiantuntija, Lappeenranta



Rotonen, Mikko Juhani, projektinjohtaja, Helsinki



Rummakko, Marko Petteri, lääkeainesuunnittelun vetäjä, Siuntio



Ruoslahti, Harri Ilmari, yliopettaja, Espoo



Ruotsalainen, Matti Juhani, kaupunginjohtaja, Kemi



Saari, Jukka Sakari, tuotantojohtaja, Tervajoki



Saari, Petri Ilmari, lukion rehtori, Veteli



Saastamoinen, Erkki Olavi, tietohallintojohtaja, Mäntsälä



Sahala, Sami Janne, vanhempi asiantuntija, Helsinki



Saikkonen, Antti Johannes, tuotantojohtaja, Espoo



Sainio, Kimmo Juhani, rikostarkastaja, Helsinki



Salenius, Maiju Johanna, päällikkö, Jyväskylä



Sallinen, Pekka Ilmari, poliisitarkastaja, Helsinki



Salmi, Helena, myyntijohtaja, Sastamala



Saloriutta, Lauri Antero, hallituksen jäsen, Kerava



Sammalniemi, Elsa Johanna, ravintolapäällikkö, Julkujärvi



Sarajisto, Tomi Tapani, verkkotiimin johtaja, Helsinki



Sarkki, Aino Maaria, erityisasiantuntija, Helsinki



Savisaari, Lauri Veikko, johtaja, Tampere



Schneider, Andreas Michael, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Helsinki



Seitsamo, Susanna Kristiina, johtaja, Pirkkala



Seppänen, Ari Jukka, turvallisuuspäällikkö, Imatra



Silén-Lipponen, Marja Sinikka, yliopettaja, Kuopio



Siljamo, Niilo Martinpoika, tutkija, Helsinki



Sillman, Hannu, varastotyönjohtaja, Harjavalta



Siltanen, Anni Kristiina, johtava asiantuntija, Helsinki



Simoska, Mervi Annika, kunnanjohtaja, Juva



Sippola, Sari Kristiina, jaostopäällikkö, Kerava



Skog, Roy Johannes, aluejohtaja, Kokkola



Skur, Thomas Jan-Michael, kriminalöverkommissarie, Kaskö



Solin, Jussi Pekka Ilmari, johtava tutkija, Helsinki



Stenvall, Antti Petteri, rikostarkastaja, Jyväskylä



Still, Viveca Margareta, lainsäädäntöneuvos, Espoo



Sulander, Salme Kristiina, rehtori, Helsinki



Sunikka, Miika Petteri, hallituksen puheenjohtaja, Joensuu



Suominen, Kari Juhani, johtaja, Hyvinkää



Sällström, Linda Charlotta, jalkapalloilija, Ruotsi



Söyrilä, Pekka Tapani, tonttipäällikkö, Helsinki



Talja-Latvala, Jaana, perusopetuksen ja lukion rehtori, Karstula



Talvitie, Minna Katriina, erityisasiantuntija, Seinäjoki



Tammelin, Heikki Antero, hallituksen puheenjohtaja, Vehmaa



Tattari, Katri Tuulikki, hallintojohtaja, Kerava



Tauriainen, Jukka Olavi, tutkija, Lapua



Tauriainen, Jukka Pekka, rehtori, Vantaa



Teeri, Sari Eliisa, yliopettaja, Pori



Teerikangas, Olli Pekka, yksikön esimies, Helsinki



Teerineva, Eija Hellevi, toiminnanjohtaja, Leppävirta



Tiainen, Esa Antero, tekninen johtaja, Vantaa



Tolppi, Veli-Matti, yliopettaja, Kuopio



Toppinen, Sami Pietari, johtava asiantuntija, Porvoo



von Troil, Katarina, ledare för talang och ledarskap, Esbo



Tuomaala, Sanna Maria, talousjohtaja, Vaasa



Tuominen, Aki Juhani, riskienhallintapäällikkö, Nurmijärvi



Uttula, Aleksi Petteri, yksikönpäällikkö, Turku



Uusikivi, Jari Antero Johannes, ryhmäpäällikkö, Helsinki



Vaaheranta, Matti Antero, yksikköpäällikkö, Rauma



Vahla, Sari Marja Katriina, filosofian maisteri, Jokela



Wahlfors, Maria Charlotta, ympäristöterveyspäällikkö, Tampere



Vainio, Terttu Hillevi, erikoistutkija, Tampere



Valjakka, Jukka Petteri, osastonjohtaja, Järvenpää



Waskilampi-Kuikka, Maarit, tietohallintojohtaja, Espoo



Vastamäki, Jaana Johanna, erityisasiantuntija, Tampere



Vepsäläinen, Jukka Henrik, erityisasiantuntija, Lahti



Viitanen, Minttu, asiakkuusjohtaja, Helsinki



Witting, Torbjörn Sven Mathias, verkställande direktör, Karleby



Vuojolainen, Juha Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Ylöjärvi



Vuorinen, Jussi Petteri, johtaja, Helsinki



Ylipaavalniemi, Jouko Johannes, yhteysjohtaja, Hämeenlinna



Yrjölä, Petri Mikael, kehityspäällikkö, Espoo



Åstrand, Kent, seniorchef, Vasa



Äikäs, Saija Eliisa, johtaja, Helsinki



Yhteensä 328



Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi



Aallonen, Tuija Hannele, vastuualuepäällikkö, Lahti



Aaltonen, Ari Juhani, erityisasiantuntija, Helsinki



Ahdeoja, Jyrki Kalervo, lakimies, Nurmijärvi



Ahlgrén-Holappa, Johanna, kaupunkitietopäällikkö, Tampere



Aholaakko, Teija-Kaisa, yliopettaja, Vihti



Ahonen, Juha Matti, hallintopäällikkö, Rovaniemi



Airaksinen, Kirsi Marjatta Susanna, ryhmäpäällikkö, Helsinki



Ala-Heikkilä, Virpi Susanne, johtaja, Vaasa



Alajoutsijärvi, Seppo, ammattiopiston lehtori, Kemijärvi



Alamäki, Juha Tapani, huolto- ja kunnossapitopalvelujohtaja, Vantaa



Alasaari, Kari Juhani, maatalousyrittäjä, Lapua



Alhonen, Tero Tuukka, vanhempi IT-asiantuntija, Porvoo



Alkula, Mikko Tapani, tuotantojohtaja, Vaasa



Anderssén, Jan Anders, lantbrukare, Pedersöre



Andtfolk, Jan Peter, kundansvarig direktör, Vasa



Ansala, Mira Irene Elisabeth, sisäisen tarkastuksen päällikkö, Helsinki



Arkko, Pasi, kuljetuspäällikkö, Hirvensalmi



Arola, Rosa Maaria, johtava asiantuntija, Helsinki



Asikainen, Heikki Johannes, kehityspäällikkö, Valkeakoski



Asikainen, Suvi Anniina, prosessiasiantuntija, Saimaanharju



Aunola, Jarkko Anssi Oskari, ensihoitopalveluiden päällikkö, Lempäälä



Autere, Ona Anna Erika, rikoskomisario, Tampere



Behm, Aki Petteri, talousjohtaja, Lappeenranta



Belon Laitinen, Marie-Zoé, rahoitusanalyytikko, Kaarina



Berg, Kaisa Elina, erityisasiantuntija, Keminmaa



Bertills, Anna, verkställande direktör, Vörå



Blomster, Mari Kristiina, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kirkkonummi



Brask, Nina Hannele, luottamushenkilö, Kotka



Broända, Mats Mikael, maatalousyrittäjä, Kruunupyy



Chydenius, Tarja-Leena Maarit, lehtori, Kirkkonummi



Dahlström, Peter Håkan, förvaltningschef, Vasa



Dorairaju, Ganeas, erityisasiantuntija, Helsinki



Ekman, Niklas Karl Torbjörn, specialforskare, sektionschef, Esbo



Erkkilä, Miika Johannes, ylitarkastaja, –



Erwe, Minna Katariina, pääregistraattori, Helsinki



Etelävuori, Jukka Tapani, vanhempi varautumisasiantuntija, Helsinki



Fagerholm, Arja-Leila Hannele, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, Kerava



von Fieandt-Lehtonen, Anna, lakimies, Kirkkonummi



Fihlman, Aki Jukka, hankintajohtaja, Lappeenranta



Fjäder, Päivi Marketta, tutkija, Vantaa



Forsstedt, Pia Charlotta, johtaja, Helsinki



Fourastié, Sirpa Anneli, johtava asiantuntija, Sipoo



Friman, Rea Elina, juristi, Helsinki



Furu-Kallio, Leena Veronica, erikoistutkija, Vantaa



Granberg, Stefan Nils-Johan, direktör, Jakobstad



Grandell, Merja Kaarina, ryhmäpäällikkö, Siuntio



Grann, Caius Johan Christoffer, myyntijohtaja, Espoo



Gustafsson, Jussi Petteri, rikoskomisario, Turku



Gustafsson, Ulf Mikael, verksamhetsledare, Helsingfors



Göös, Varpu, viestintäpäällikkö, Helsinki



Haahtela, Mia Johanna, menettelypäällikkö, Turku



Haapakoski, Kirsi Maarit, ylitarkastaja, Helsinki



Haapalehto, Seppo Ilmari, vanhempi turvallisuusinsinööri, Pattijoki



Hahtola, Kimmo, johtaja, Klaukkala



Hakamäki, Tuija Maria, asiakaspalvelujohtaja, Espoo



Hakamäki, Virva Marja-Leena, kehittämispäällikkö, Hämeenlinna



Hakuli, Kari Antero, johtava asiantuntija, Kerava



Halttu, Janne Eerik, viestintäasiantuntija, Helsinki



Hanhilampi, Jetro Einari, rikosylikomisario, –



Hantula, Ritva Kyllikki, terveystieteiden maisteri, Siikalatva



Harilainen, Sirkka-Liisa, johtava asiantuntija, Vantaa



Hautalahti, Pasi Markus, johtava asiantuntija, Seinäjoki



Havu, Paula Anneli, tutkija, Espoo



Hedman, Anne Kristiina, ylihoitaja, Märynummi



Heikka, Else Marjatta, veronsaajien oikeudenvalvoja, Rovaniemi



Heikonen, Kaisu Anneli, toimistoinsinööri, Espoo



Heino, Pekka Oskari, erikoistutkija, Helsinki



Heiskala, Piia Johanna, ylitarkastaja, Järvenpää



Heiskanen, Janne Olavi, tavaratalon johtaja, Helsinki



Heiskanen, Jari Juhani, jälkimarkkinointijohtaja, Lahti



Heiskanen, Mikko Sakari, kaupunginlakimies, Turku



Helenius, Miika, toimitusjohtaja, Espoo



Helesvirta, Jussi Tuomas, hallintopäällikkö, Rusko



Hellgren, Rauno Riku, kiinteistöinsinööri, Kerava



Hellman, Tuula Anneli, notaari, Masku



Herranen, Jussi Petteri, pelastusylitarkastaja, Rautalampi



Hietanen, Eero Samuli, valmennuskeskuspäällikkö, Rovaniemi



Hiltunen, Pia Helena, hallinto- ja talousjohtaja, Kontiolahti



Hindersson, Marcus Jan Erik, ledande brandinspektör, Ekenäs



Hirvonen, Heli Kristiina, ryhmäpäällikkö, Lappeenranta



Holanti, Merja Irmeli, strategi, Raasepori



Holma, Matti Sakari, johtava sääntelyasiantuntija, Helsinki



Holmberg, Inger Elisabeth, VD-assistent, Ekenäs



Holopainen, Esa Taneli, raviohjastaja, -valmentaja, Hollola



Holopainen, Helena Hannele, asiantuntija, Espoo



Honka, Risto Aarno, vanhempi asiantuntija, Turku



Honkanen, Johanna, aluepäällikkö, Espoo



Horelli, Kai Henrik, pelastusylitarkastaja, Kuopio



Huhta, Juha-Matti, komisario, Tampere



Huhta-Koivisto, Risto, johtava asiantuntija, Espoo



Huhtala, Markus Mikael, prosessisuunnitteluosaston päällikkö, Järvenpää



Huhtala, Pirkko Helena, koordinaattori, Oulu



Huisko, Jukka Pekka Tapani, peruskoulun ja lukion yhteinen lehtori, Juuka



Hukkanen, Ismo, vastaava asiakkuusjohtaja, Helsinki



Huurinainen, Leo Markku Johannes, sisäinen tarkastaja, Espoo



Hyvärinen, Ari Kimmo, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Helsinki



Häkkinen, Jani Mikael, erikoistutkija, Hamina



Häkkinen, Petri Sami Henrik, turvallisuusjohtaja, Hyvinkää



Hällfors, Vesa Juhani, pelastusylitarkastaja, Paimio



Hämäläinen, Pekka Olavi, liikuntajohtaja, Rovaniemi



Hänninen, Olli Pekka, ylitarkastaja, Tuusula



Hänninen, Riitta Hannele, Prismajohtaja, Helsinki



Hänninen, Seppo Olavi, erityisasiantuntija, Helsinki



Höckert, Tiina Tellervo, mobiilikäytön johtaja, Vantaa



Högman, Matti Antero, rikoskomisario, Helsinki



Ikonen, Päivi Riitta, valtakunnallinen rauniokoirakouluttaja, Espoo



Ilkka, Kai Markus, aluepäällikkö, lennonjohdon päällikkö, Pori



Ilomäki, Antti-Jussi, osastopäällikkö, Muurame



Ilves, Päivi Hannele, kääntäjä, Helsinki



Immonen, Harri Kalevi, IT-päällikkö, Varkaus



Immonen, Riku Allan Kristian, kisaryhmän päävalmentaja, Raisio



Isokangas, Pasi Matti, sivistysjohtaja, Lieto



Isomäki, Teija Inkeri, henkilöstöjohtaja, Helsinki



Isosaari, Jouko Tapani, rahoitusjohtaja, Toholampi



Jaanu, Anna-Mari, kehittämispäällikkö, Helsinki



Jaara, Sauli Aslak, yrittäjä, toimitusjohtaja, Kempele



Janhonen, Matti, ylitarkastaja, Helsinki



Janhunen, Pentti Ilari, yksikönpäällikkö, Espoo



Janhunen, Petri Olavi, teknologiapäällikkö, Varkaus



Jansson, Kari Nils Juhani, vanhempi erikoisasiantuntija, Porvoo



Johansson, Janne Erik, rahoitusjohtaja, Helsinki



Jokiniemi, Sari Susanna, talousjohtaja, Tampere



Jormanainen, Kirsi Elina, palvelupäällikkö, Vaasa



Jormanainen, Pauli Matti, johtaja, Joensuu



Juntunen, Janne Kari, erikoistutkija, Keuruu



Jutila, Lasse Pekka, riskivastaava, Lappeenranta



Järvi, Jussi Veli-Juhani, hankintapäällikkö, Jyväskylä



Järvinen, Jarkko Tapani, arkkitehtuurijohtaja, Tampere



Kaikkonen, Heikki Tapio, kalustopäällikkö, Nummela



Kainonen, Juha Petteri, rikosylikomisario, Paimio



Kainulainen, Ari Pekka Sakari, ryhmäpäällikkö, Helsinki



Kallama, Kimmo, lehtori, opetuspäällikkö, Helsinki



Kallio, Airi Elisabet, hallituksen puheenjohtaja, Porvoo



Kallio, Arto Tapani, yksikön päällikkö, Espoo



Kalliomäki, Jukka Mikael, konsernin rahoituspäällikkö, Helsinki



Kamila, Kai Mikael, johtava HR-liiketoimintakumppani, Vaasa



Kamunen, Virpi Kaarina, gerontologinen asiantuntija, Nivala



Kanerva, Atte Herman, ylitarkastaja, Launonen



Kangasniemi, Virpi Kaarina, lakimies, Kirkkonummi



Kankkunen, Olli Antero, päällikkö, Helsinki



Kapulainen, Kristiina Hannele, pelastusylitarkastaja, Lappeenranta



Karaharju-Huisman, Tuire Katriina, fysioterapeutti, FT, Helsinki



Karhumäki, Leena Marjaana, viestintäpäällikkö, Espoo



Karhunen, Kari Olavi, suunnittelija, Helsinki



Karisto, Sari Helena, aikuissosiaalityön päällikkö, Espoo



Karppinen, Tuomo Henrik, ympäristöpäällikkö, Hollola



Katila, Jarmo Antero, rikoskomisario, Ulvila



Kaukonen, Katja Susanna, johtava asiantuntija, Helsinki



Kauppinen, Paula Irmeli, palvelupäällikkö, Espoo



Keränen, Heimo Kalle Antero, kunnanjohtaja, Hyrynsalmi



Kesälä, Kalle Petteri, komisario, –



Kiiski, Hanna Helinä, ylitarkastaja, Joensuu



Kilpinen, Anu Pieta, viestintäpäällikkö, Oulu



Kinnunen, Antti Markus, hallintojohtaja, Juva



Kirjalainen, Esko Eino Kristian, johtava asiantuntija, Helsinki



Kiuru, Katariina, konsulipalveluvirkailija, Helsinki



Kivelä, Marja Kaarin Susanna, yliopettaja, Nummela



Kiviharju, Roni Christer, erityisasiantuntija, Helsinki



Kivioja, Esa Kalevi, toimialajohtaja, Nokia



Kivioja, Juha-Pekka, tuotepäällikkö, Espoo



Koistinen, Vesa Tapani, projektipäällikkö, Kouvola



Koivunen, Pekka Olavi, päätoimittaja, Pomarkku



Koivuranta, Jaana Katariina, lehtori, Ruuhivaara



Kokkonen, Jyrki Olli Juhani, ryhmäpäällikkö, Iisalmi



Kolehmainen, Harri Tapani, kunnossapitopäällikkö, Vantaa



Kontiola, Lasse Aatos, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Rovaniemi



Konttila, Jussi, yrittäjä, Jämsänkoski



Konttinen, Timo Veikko, erityisasiantuntija, Espoo



Konu, Mika Juhani, toimitusjohtaja, Vaasa



Koponen, Esko Antero, asiantuntija, Helsinki



Korhonen, Anne Maarit, tiedonomistaja, Söderkulla



Korhonen, Janne Jussi, johtava IT-asiantuntija, Espoo



Korhonen, Jouko Tapio, meteorologi, Helsinki



Korpela, Tapio Matias, vanhempi tuotepäällikkö, Helsinki



Kortelainen, Jarmo Tapio, erikoissuunnittelija, Espoo



Koski-Heikkinen, Anne Helena, sivistystoimenjohtaja, KT, Kuusamo



Koskivaara, Noora Katariina, asemakaava-arkkitehti, Vantaa



Kosonen, Ritva Marjatta, osaamispäällikkö, Lappeenranta



Kotimäki, Tuula Hannele, ylitarkastaja, Mikkeli



Kropsu, Raimo, toimitusjohtaja, Oulu



Kruus, Ismo Juhani, kauppatieteiden maisteri, Helsinki



Kuisma, Kalervo Jari Juhani, toimitusjohtaja, Helsinki



Kuisma, Kimmo, projektinjohtaja, Helsinki



Kuivalainen, Jetta Hannele, erityisasiantuntija, Iittala



Kujala, Jukka Martti, talouspäällikkö, Vantaa



Kujala, Teija Elisabeth, asiantuntija, Helsinki



Kujala, Tiina Tellervo, tuotantopäällikkö, Espoo



Kulojärvi, Kimmo Tapio Johannes, toimitusjohtaja, Kemijärvi



Kumpulainen, Sini Maarit, ylitarkastaja, Mäntsälä



Kuoksa, Tarja Irmeli, kasvun ja oppimisen palvelualueen johtaja, Rovaniemi



Kuosmanen, Arto Kalevi, asiakkuusjohtaja, Joensuu



Kupiainen, Juha Pekka Tapani, diplomikauppias, Kontiolahti



Kutila, Antti Uolevi, turvallisuusjohtaja, Helsinki



Künnapuu, Krista, apulaisjohtaja, Helsinki



Kähkönen, Sari Hannele, lehtori, Kemi



Könönen, Kai Henrik, kunnanjohtaja, Lappeenranta



Laakkonen, Harri Juhani, myynti- ja hankintajohtaja, Turku



Laaksonen, Vesa Olavi, johtaja, Jyväskylä



Laamanen, Timo Lauri Juhani, asiakkuusjohtaja, Helsinki



Lahti, Otto Olavi, johtava asiantuntija, Espoo



Lahtonen, Sirpa Johanna, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Helsinki



Laine, Katja Maria, toiminnanjohtaja, Raisio



Laine, Miika Johannes, komisario, Riihimäki



Laine, Ritva Heta Anneli, vanhempi projektipäällikkö, Sipoo



Laitinen, Ari Juhani, talouden erityisasiantuntija, Tampere



Laitinen, Juha Ari, erikoistutkija, Kuopio



Lantto, Toini Orvokki, ylitarkastaja, Rovaniemi



Larkio, Jukka Tapio, rikoskomisario, Helsinki



Lassila, Tero Matias, laatupäällikkö, Lahela



Laukkanen, Timo, yliaktuaari, Lahti



Launiainen, Helena Marjatta, koulutusjohtaja, Helsinki



Lehojärvi, Minna-Riikka Susanna, henkilöstöpäällikkö, Helsinki



Lehtikevari, Hannu, päällikkö, Ylöjärvi



Lehtinen, Knut Markus, ledande brandinspektör, Pargas



Lehtinen, Maarit Helena, johtava työmarkkinajuristi, Turku



Lehto, Miira-Maria, erityisasiantuntija, Helsinki



Lehtonen, Leena Elisabet, ylitarkastaja, Espoo



Lehtonen, Tarja Ulla Tu