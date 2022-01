Jari-Matti Latvala kertoi Kalle Rovanperän ongelmien syyn – vetäisi itse vastaavassa tilanteessa kivimuuriin

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Rovanperä ei ole päässyt sinuiksi uuden GR Yaris Rally1 -hybridiauton kanssa. Jyväskyläläinen kamppaili auton ajettavuuden kanssa ja on kisassa vasta yhdeksäntenä yli kahden minuutin päässä kärjestä.

– Kalle ei luota auton rotaatioon, että perä tulee käännöksissä. Aamulla yritimme miettiä yhdessä, mitä voisi tehdä. Sanoin kuitenkin Kallelle, että nyt on se tilanne, että kesken rallin on tosi vaikea tehdä enää mitään. Nyt pitää vain keskittyä siihen, että ajaa niin, mikä tuntuu hyvältä ja tuo auton maaliin, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoi.

– Kalle ei ole päässyt auton kanssa sinuiksi, että miten se oikein käyttäytyy. Siinä se haaste on ollut. Yllätyin vähän, sillä ajattelin, että tämä uuden auton konsepti voisi sopia hänelle hyvin. Se onkin nyt ollut ennakoitua haastavampi juttu, Latvala totesi.

– Kalle on osannut hallita tilannetta, vaikka ei varmasti hyvältä tunnukaan. Hän ei sorru ylilyönteihin. Minä taas tein usein niin, että pakotin ja löin väkisin lisää vauhtia. Sitten oltiinkin pihalla. Toki Kallea varmasti turhauttaa, koska hän lähti hakemaan palkintosijaa. Nyt kun ei olla lähelläkään, niin tulee sellainen häviäjäolo, Latvala summasi.

Latvalan tiimillä on Rovanperän vaikeuksista huolimatta hyvä tilanne rallissa, sillä Sebastien Ogier on toisena vain 9,9 sekuntia kisaa johtavaa Sebastien Loebia perässä. Toyotan Elfyn Evans on puolestaan kolmannella sijalla perjantain jälkeen.