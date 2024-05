Rajun F1-kolarin jälkipyykki käy kuumana – konkarikuskit tylyttävät toisiaan: "Hänen olisi pitänyt tajuta"

Perezin mukaan syy kolarointiin on selkeä. Red Bull -kuskin takana ajanut Magnussen tunki väkisin liian pieneen rakoon aiheuttaen kolarin.

– Jos katsoo minun kuvakulmastani, Kevinin autoa ei näy missään vaiheessa rinnallani. Siitä näkee, että seinä tulee lähemmäksi ja lähemmäksi. Kun ajetaan kaasu pohjassa, tilanteesta on vain yksi poispääsy. Ei siellä vain yksinkertaisesti ollut tilaa molemmille autoille. Jossain vaiheessa hänen olisi pitänyt tajuta se, Perez tylyttää.

– Olen ollut monta kertaa samanlaisessa tilanteessa. Kun olet takana olevassa autossa, sinun on tajuttava, että nyt on aika vetäytyä ennen kuin asiat tulevat liian lähelle. Joskus sinun täytyy vain tehdä nopea päätös ja perääntyä, mutta hän ajaa kohti kontaktia, Perez painottaa.

– Luotin, että hän aikoisi jättää minulle tilaa, koska olin siellä, eikä kyseessä ollut mutka, johon jarrutettaisiin, vaan pieni kaarros keskellä suoraa. Sinun on jätettävä auton levyinen tila tai muuten et jätä kaverille vaihtoehtoa. Se on valitettavaa, koska tämä maksaa paljon tallille. Mutta minun näkökulmastani minut ajatettiin seinään, Magnussen summaa Sky Sportsin mukaan.