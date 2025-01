Raju purkaus Leijonien NHL-turnauksesta – tähtipelaaja kuohuttavasti sivuun: "Nyt puhutaan potentiaalisesta katastrofista"

NHL:n järjestämän 4 nations Face-off -turnauksen yllä kuohuu.

NHL-seura Vegas Golden Knightsin kanadalainen tähtipuolustaja Alex Pietrangelo teki rajun ratkaisun, kun hän päätti jättää tulevan turnauksen väliin varsin kuohuttavan syyn takia. Pietrangelo perusteli poisjääntiään ”sairaudella” ja sillä, että hän haluaa olla valmiina runkosarjan loppupätkää varten.

Pietrangelon päätös on herättänyt närää Kanadassa. TSN:n asiantuntija Bryan Hayes otti napakasti kantaa Pietrangelon ratkaisuun.

– Nyt puhutaan potentiaalisesta katastrofista. Sen voi tulkita tästä, Hayes aloittaa.

– Pietrangelolla on ”sairaus” ja hän pelasi tuon ilmoituksen jälkeen samana iltana 24 minuuttia hallitsevaa mestaria Florida Panthersia vastaan. Tuo sairaus ei ole selkeästi niin paha, koska hän ei joutunut jättämään yhtään vaihtoa väliin, puhumattakaan siitä, että hän ei olisi pelannut tuossa pelissä. Tuon takia kyse on huolestuttavasta ratkaisusta. On selvää, että niin minä kuin monet muutkin ovat odottaneet pitkään sitä, että parhaat pelaavat parhaita vastaan. Uskon, että kiekkofanit ympäri maailmaa ovat odottaneet tätä.

– Alex Pietrangelo on voittajatyyppi ja hän on patriootti. Hän rakastaa sitä, kun hän saa pelata Kanadalle. Nyt hän katsoi tuota tapahtumaa ja totesi mielessään, että ”ei minua kiinnosta”. Jos asian laittaa perspektiiviin, niin hän lähtisi kyllä olympialaisiin mukaan. Ei hän jättäisi tuollaista tapahtumaa sairastelun takia väliin. Olemme nähneet vuosien saatossa sen, miten pelaajat ovat osallistuneet olympialaisiin ja Kanada cuppeihin sun muihin kaikennäköisten vammojen kanssa ja pitäneet huolen siitä, että he pääsevät paikalle, Hayes perkaa, jatkaen:

– Miksi luulen, että tämä saattaa olla katastrofaalinen ennusmerkki koko turnausta, NHL:ää ja pelaajayhdistystä ajatellen? Ehkä tämä oli pilkahdus siitä, mitä pelaajat oikeasti ajattelevat tuosta turnauksesta. Eli että kyse on vain hienostuneesta tähdistötapahtumasta, jossa pelaajat eivät aio tosissaan heittäytyä ja lyödä kaikkea likoon. Fanit ovat fiksuja – he kyllä huomaavat tuon. Piakkoin nähdään, että oliko tämä vain ensikosketus jostain suuremmasta. Toivotaan, ettei noin käy, mutta jos käy, niin se on totaalinen katastrofi koko turnausta ajatellen, Hayes miettii.

Sivuun jäänyt Pietrangelo, 35, on voittanut urallaan kahdesti Stanley Cupin. Kanadan kanssa hän voitti World Cupin syksyllä 2016 ja otti olympiakultaa vuonna 2014.

Hayes viittaa siihen, miten Pietrangelo saattoi ”murtaa muurin”.

– Hän otti nyt luodin vastaan muiden puolesta. Hän oli ensimmäinen, joka teki tuon ratkaisun. Jos muut pelaajat miettivät, että ”ei, en halua mennä”, Pietrangelo oli ensimmäinen ja nyt muut pelaajat saattavat seurata perässä. Enkä puhu siitä, etteikö Pietrangelolla olisi jotain päällä. Tiedämme, että Auston Matthews kamppailee loukkaantumistilanteen kanssa. Ja monella muullakin on jotain. Tämä on täysin asennekysymys, Hayes näkee.

NHL:n järjestämä 4 nations Face-off -turnaus lähtee liikkeelle Suomen aikaan torstaina 14. helmikuuta. Leijonat pelaa avausottelussa Yhdysvaltoja vastaan.