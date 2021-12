Ruotsin NHL-tähti raivostui olympiapäätöksestä: "Tekee entistäkin vihaisemmaksi"

– Sitä on vaikea käsittää, sillä luulimme, että saisimme tällä kertaa mahdollisuuden. Sellaiset ovat ainutlaatuisia kokemuksia, joita kovinkaan montaa urheilija ei saa ja saatat vain saada yhden. Se saattaa vain pudota ikkunastasi ja jos se ei toimi, niin se on ikävää, Crosby totesi Reutersille.

– Se on hyvä, että asiaan on saatu lopullinen päätös, jotta joukkueen suunnittelu voi jatkua. Se on selvästikin iso sääli saksalaisille NHL-pelaajille, koska he halusivat olla mukana olympialaisissa. NHL-pelaajien kanssa tai ilman menemme turnaukseen itsevarmana ja käytämme sitä lähiviikkoina Pekingin turnauksen haasteeseen valmistautumiseen, Söderholm sanoi.