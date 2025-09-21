Kovia iskuja vastustajilleen NHL-kaukalossa jakanut Dale Hunter joutui valmentajan roolissa rajun rysäyksen kohteeksi.

Vuosikymmenet Kanadan junioriliiga OHL:ssä London Knightsia valmentanut Hunter joutui pelottavaan tilanteeseen, kun pleksi hajosi siruiksi suoraan hänen takanaan perjantaina pelatussa kauden avausottelussa.

Ilmeisesti katsojien riehakkaasta paukutuksesta hajonneen lasin sirpaleet putosivat suoraan vaihtopenkillä seisseen 65-vuotiaan Hunterin niskaan. Päävalmentaja kaatui eteenpäin pelaajien väliin, mutta alustavien tietojen mukaan hän selvisi tilanteesta ilman ikävämpiä vammoja.

Tilanne tallentui videolle OHL:n ottelulähetyksessä:

Hunter tunnettiin pelaajaurallaan kovista otteistaan, joista hänelle kertyi vuosina 1980–1999 NHL:ssä peräti 3 565 jäähyminuuttia. Hunter on tehnyt koko pelaajauransa jälkeisen ajan töitä London Knightsissa seuran omistajana, puheenjohtajana ja päävalmentajana.

Hallitseva Kanadan juniorikiekon Memorial Cupin voittaja London Knights koki OHL-kauden avausottelussaan 2–3-jatkoaikatappion Owen Sound Attackille.

Suomalaisvalmentaja Jussi Ahokkaan seura Kitchener Rangers nousi kauden ensimmäisessä ottelussaan kolmen maalin takaa tasoihin, mutta taipui lopulta jatkoajalla Brantford Bulldogsille maalein 3–4.