Raju kato Tokion MM-kisoissa: Kaksi ME-miestä ulos

Pitkien juoksumatkojen maailmanennätysmiehet Jacob Kiplimo ja Joshua Cheptegei joutuvat jäämään pois ensi viikolla käynnistyvistä yleisurheilun Tokion MM-kisoista.
Molemmat ugandalaiset juoksijat jäävät pois Tokiosta henkilökohtaisiin syihin vedoton.
Kiplimo on puolimaratonin ME-mies. Cheptegei on 5 000 metrin voittaja Tokion vuoden 2021 olympialaisista ja 10 000 metrin voittaja Pariisin olympialaisista viime vuodelta.
Aiemmin uutisoitiin myös yhdysvaltalaisen pikajuoksija Gabrielle "Gabby" Thomasin poisjäännistä. Thomas juhli viime vuonna kolmea kultaa Pariisin olympialaisissa. Hän juoksi ykköseksi naisten 200 metrillä ja oli voittamassa kahta viestikultaa Yhdysvaltain joukkueessa.
Thomas on kärsinyt akillesjännevaivasta toukokuusta asti.
Tokion MM-kisat alkavat 13. syyskuuta.