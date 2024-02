Raju kaatuminen jätti jälkensä – Reetta Hurske varmisteli mestariksi: "Ei uskalla hyökätä"

Pika-aidoissa kolhut ovat arkipäivää, ja Hurskekin on kaatunut aiemmin. Viime viikon rysäys oli kuitenkin rajuudessaan poikkeuksellinen.

– Kyllä sen siinä tajuaa, kun jalka jää kiinni aitaan, että nyt mennään, että yritetään selviytyä. Totta kai harmittaa, kun lähti niin hyvin liikkeelle, ja kun alkukausi on ollut niin hankala. Olisi saanut hyvän juoksun, mutta se jäi nyt odottelemaan.

Nyt kun kauden ensimmäinen maaliin saakka juostu kilpailun on takana, on aika kääntää katseet tulevaan. Hurske on lunastanut paikkansa maaliskuun alussa kisattaviin sisäratojen MM-kilpailuihin Glasgow´ssa. MM-otatusta ennen Hurske kilpailee vielä kertaalleen ensi perjantaina Madridissa. Valmistautuminen MM-kisoihin jää kaikkea muuta kuin optimaaliseksi.