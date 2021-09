Rajoituksia höllennettiin Uudellamaalla – Mitä tämä tarkoittaa elokuvateatterien kannalta? MTV Uutiset vieraili Finnkinolla

– Ensi viikon perjantaista alkaen paikoista on jo puolet käytössä. Suurin salimme on yli 600-paikkainen ja sinne saadaan tästä lähtien ottaa yli 300. Kyllä se on meille todella iso ja hieno muutos verrattuna aiempaan, toteaa Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila MTV Uutiset Liven haastattelussa.