Elokuvateatterit tuskaisina: Katsojia menetetty korona-aikana yli 8 miljoonaa – "Se on aivan järkyttävän suuri määrä"

Kävijämäärissä mitattuna elokuvat ovat Suomen suosituin kulttuurimuoto. Ennen koronaa vuonna 2019 elokuvissa käytiin 8,4 miljoonaa kertaa. Viime vuonna luku putosi 54 prosenttia ja se on luotettavan elokuvatilastoinnin ajan heikoin.

Suomessa on elokuvateattereita noin 120 paikkakunnalla. Koronarajoituksissa on suurta maakuntakohtaista vaihtelua.

Festivaalit ja elokuvateatterit on niputettu yhteen

– Sitä miten turvallisia me olemme elokuvan toimialalla, ei ole otettu huomioon. Rockfestivaaleja on kohdeltu samalla tavalla kuin elokuvateatterisalia, jossa pystytään huolehtimaan turvaväleistä, Koistinen huomauttaa.

Monilla alueilla on kuitenkin nyt avattu elokuvateatterien toimintaa vapaammaksi. Joillakin alueilla asiakasmäärä ei enää ole rajoittava tekijä.

"Tiukat paikat on jokaisella"

– Olemme 92 prosenttia viime vuoden kävijöitä jäljessä. Kaiken kaikkiaan tämä 15 kuukautta, mitä koronasta on kärsitty, olemme sinä aikana menettäneet yli kahdeksan miljoonaa katsojaa. Se on aivan järkyttävän suuri määrä millä tahansa toimialalla.

Alalla on sinnitelty eteenpäin ja jotkut teatterit ovat järjestäneet esityksiä pienemmille ryhmille, kuten esimerkiksi kuudelle hengelle, vain tarjotakseen asiakkaille palvelua.

Koistisen mukaan tilanteessa selviytyminen on riippunut esimerkiksi siitä, kuinka paljon tiloihin on investoitu ja millaiset tilat teatteri omistaa.

Osa alan toimijoista on luovuttanut.

– Kyllä tiukat paikat on jokaisella. Meillä on tiedossa muutama elokuvateatteri, joiden toiminta on loppunut, mutta ne ovat saaneet uusia jatkajia.