Räjähdysherkkä tilanne Boliviassa ajaa Suomen Lähetysseuran työntekijät pois maasta – "Väkivaltaisuuksien riski korkea"

Yksi työntekijöistä on toiminut neuvonantajana Lähetysseuran yhteistyökumppanin palveluksessa paikallisessa luterilaisessa kirkossa ja kaivosalueiden lapsien oikeuksia ajavassa Cepromin-järjestössä. Kaksi muuta lähetysseuralaista on hankkeissa vapaaehtoisina, järjestö kertoi sunnuntaina.

– Tilanne Boliviassa on äärimmäisen räjähdysherkkä, ja väkivaltaisuuksien riski on korkea. Siksi nyt on päätetty työntekijöiden evakuoinnista mahdollisimman pian. Kaksi työntekijöistä lentää Suomeen toivottavasti vielä tämän päivän aikana ja yksi heistä matkaa suunnitellusti Kolumbiaan Bogotaan, jossa hän voi jatkaa vapaaehtoisjaksoaan, sanoi Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson tiedotteessa.

Morales taipui uusiin vaaleihin

– Vaalien ensimmäinen kierros, joka pidettiin lokakuun 20. päivä, on mitätöitävä, ja vaaliprosessi on aloitettava alusta. Ensimmäinen kierros on järjestettävä niin pian kuin on saatavissa takuut siitä, että olosuhteet sen järjestämiseksi ovat olemassa. Näihin kuuluu uusien vaaliviranomaisten valinta, järjestö sanoi lehdistötiedotteessaan.