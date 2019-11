Mielenosoittajat valtasivat Boliviassa kaksi valtion omistamaa tv- ja radioasemaa – Hallinnon työntekijöiden koteja poltettu

– He sanovat puolustavansa demokratiaa, mutta käyttäytyvät kuin diktatuurissa, Morales kirjoitti Twitterissä.

Morales on ehdottanut oppositiopuolueille keskusteluja maan kriisistä, mutta oppositio on torjunut ne.

Poliisit liittymässä mukaan protesteihin



Moralesin kannalta huolestuttavaa on se, että osa poliiseista on noussut kapinaan häntä vastaan. La Pazissa poliisit vetäytyivät pois keskustassa sijaitsevalta Plaza Murillolta, missä myös presidentin palatsi sijaitsee. Oppositio on kehottanut myös tähän saakka tilannetta syrjästä seurannutta armeijaa liittymään kapinaan.