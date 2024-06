Bolivian epäonnistuneen vallankaappauksen pääepäiltyjä uhkaa pitkä vankeus

Syyttäjän mukaan vangittujen joukossa on kenraali Juan Jose Zuniga, jonka sanotaan johtaneen vallankaappausyritystä.



– Tämä tuomarin määräämä tutkintavankeus muodostaa epäilemättä ennakkotapauksen ja on hyvä signaali tutkinnan etenemiselle, sanoi Siles.



Upseerikolmikkoa syytetään osallisuudesta aseelliseen kapinaan ja terrorismiin, ja he voivat saada jopa 20 vuoden vankeustuomiot, Siles sanoi valtiollisella televisiokanavalla.



Vallankaappausyrityksen johdosta pidätettiin parisenkymmentä ihmisiä. Pidätettyjen joukossa on muun muassa aktiivista sekä eläköitynyttä sotilashenkilöstöä.