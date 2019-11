Bolivian istuva presidentti Morales syyttää vastustajiaan verenvuodatuksen tavoittelemisesta

– Hänellä on 48 tuntia aikaa jättää tehtävänsä, koska maanantaina iltaseitsemältä (tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa kello yhdeltä) me ryhdymme täällä ratkaiseviin toimiin ja varmistamme, että hän lähtee, Camacho kertoi tukijoilleen.

Morales valittiin jatkokaudelle kiistanalaisten vaalien ensimmäisellä kierroksella lokakuun puolivälin jälkeen. Vaalien ääntenlaskennassa hänen kannatuksensa kohosi epäilyttävästi kesken kaiken. Valinnan jälkeen maassa on ollut väkivaltaisiksikin yltyneitä mielenosoituksia.

"Väkivaltainen yhteenotto suunnitteilla"



Morales vastasi Camachon puheisiin syyttämällä vastustajiaan siitä, että he pyrkivät verenvuodatukseen.

– He haluavat ihmisten tulevan tapetuksi poliisin ja armeijan toimesta, Morales kertoi televisiohaastattelussa.

Hän kertoi toimittajille, että hallinnolla on tiedustelutietoja, jotka "osoittavat, että väkivaltainen yhteenotto on suunnitteilla" paikallista aikaa maanantai-iltana. Bolivia on kuusi tuntia Suomen aikaa jäljessä. Hänen mukaansa yhteenotto aiotaan järjestää hallinnollisessa pääkaupungissa La Pazissa sijaitsevan presidentin palatsin lähistöllä.