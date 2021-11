Muut ehdokkaat olivat joko vankilassa tai maanpaossa – Nicaraguassa pidettiin presidentinvaalit, joiden tulos oli ennalta selvä: "Näillä vaaleilla ei ole mitään uskottavuutta"

Ensimmäisiä virallisia vaalituloksia on vaaliviranomaisten mukaan odotettavissa puoliltaöin paikallista aikaa eli maanantaina aamulla Suomen aikaa.

– On täysin selvää, että näillä vaaleilla ei ole mitään uskottavuutta, sanoi Yhdysvaltojen ulkoministeriön Keski-Amerikan osastoa johtava Patrick Ventrell.

– Ei ole ketään, ketä äänestää. Daniel (Ortega) on varma voittaja, sanoi 46-vuotias nainen AFP:lle Masayassa pääkaupunki Managuan eteläpuolella.

Ortega palasi valtaan vuonna 2007 ja on sen jälkeen voittanut vaalit kolmesti. Ajan myötä hänestä on tullut entistä itsevaltaisempi, ja hän on poistattanut rajoitukset presidentin virkakausille.