Ranskan maailmanmestari Benjamin Mendy vapautettiin seksuaalirikossyytteistä

– Siitä on melkein kolme vuotta, kun poliisi aloitti tutkimaan tätä asiaa. Herra Mendy on yrittänyt pysyä vahvana, mutta prosessilla on väistämättä ollut häneen vakava vaikutus. Hän (Mendy) haluaa kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet häntä tämän koettelemuksen aikana, ja pyytää yksityisyyttä, jotta hän voi aloittaa rakentamaan elämäänsä uudelleen, Mendyn asianajajat kertoivat lausunnossaan.