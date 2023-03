Raiskauksesta syytetyn tähtipelaajan vaimo haluaa avioeron – pariskunnan suhteesta paljastui useita ongelmia

Marokon maajoukkuemies Achraf Hakimi on raiskaussyytösten kohteena. Nyt espanjalaislehti El Cierre kertoo, että Hakimin aviovaimo, näyttelijä Hiba Abouk , 36, haluaa eron miehestään.

Avioero ei johdu espanjalaislehden mukaan uusista raiskaussyytöksistä, vaan El Cierren mukaan ero on ollut vireillä jo monta viikkoa. Espanjalaislehti osaa kertoa, että Hakimi ja Abouk ovat olleet erossa toisistaan jo pitkään. Aboukilla, 36, ja Hakimilla, 24, on kaksi yhteistä lasta. Kaksikon välinen ikäero on näyttelijättären mukaan yksi syistä, miksi suhde ei kukoista. Espanjalaislehden tietojen mukaan Abouk haluaisi viettää perhe-elämää lasten kanssa, kun taas Hakimia kiinnostaa enemmän juhliminen.