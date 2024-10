PSG tulistui raiskauksesta epäillyn Kylian Mbappen vihjailuista: "Häpeällistä"

Mbappen mainitsemassa käsittelyssä on kyse Mbappen ja PSG:n välisestä kiistasta, jota puidaan oikeudessa asti. Mbappe vaatii Paris Saint-Germainilta noin 55 miljoonan euron palkkasaatavia ja bonuksia, ja oikeuskäsittelyn on määrä tapahtua tiistaina. Mbappen viestin on käsitetty olevan suora vihjaus siitä, että PSG olisi osallinen raiskaussyytöksiin, jotka supertähteä vastaan on nostettu.